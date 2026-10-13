深圳市文化館新館｜全新開幕！　4大必看：三星堆+親手翻四庫全書

深圳市文化館新館｜深圳｜北上｜準備北上玩樂的港人又有新地標可以打卡！位於深圳龍華區的深圳市文化館新館於9月底已開幕，總建築面積更達8.33萬平方米，是目前國內單體建築面積最大的文化館。館內劃分為7大空間，開幕更推出4大重量級展覽，包括《三星堆·蜀光神影》、《欽定四庫全書》復刻珍品特展等，部分展覽更是免費入場。想知有甚麼必看展品？即看下文！



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深圳市文化館新館｜全國單體建築面積最大文化館

位於龍華區的深圳市文化館新館9月28日正式運營，總建築面積8.33萬平方米，是目前國內單體建築面積最大的文化館，室內外公共開放空間超1.7萬平方米。文化館新館以「文化之舟·雲上藝村」為設計理念，分為七大核心空間，包括演藝空間、展覽空間、培訓教室、閱覽空間、錄音錄影棚與非遺會客廳，戶外「演藝大街」串聯多處公共廣場，打造全天候開放的文化場景。

深圳市文化館新館。（深圳市文化館網頁截圖）

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深圳市文化館新館｜開幕4大展覽

新館同期推出了4大重量級展覽，其中2個更是免費入場！

開幕展覽【1】《典籍流光·文淵赴深——〈欽定四庫全書〉復刻珍品特展》

在《典籍流光·文淵赴深——〈欽定四庫全書〉復刻珍品特展》中，將展出由甘肅蘭州龍王池四庫書院珍藏的文淵閣本《欽定四庫全書》，按原大、原樣、原函、原色完整復刻，1：1完整復刻版本搬到深圳，而且館內更不設「隔著玻璃櫃仰望」的距離，大家可以免費入場，近距離欣賞並親手翻看珍貴書頁！

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《典籍流光·文淵赴深——〈欽定四庫全書〉復刻珍品特展》

展覽時間：9月28日起，每天9:00-18:00，展期6個月

地點：四樓展廳4

門票：免費開放，無需預約



開幕展覽【2】《和合·新生——深圳非遺會客廳》

另一個免費入場的展覽就是《和合·新生——深圳非遺會客廳》。整場展覽由非遺傳承人原創剪紙貫穿——從序廳AI + 3D數字萬花筒裡躍動的魚燈舞、麒麟、醒獅，到窗面斑駁的剪紙光影，再到戶外連廊三座鏤空光影裝置，剪紙替深圳非遺 「講故事」。

展區分兩段：一邊是「匠心守望」，木作、陶瓷、麵塑連同毛坯、工具、原料一起展出，看懂一件器物從何而來；一邊是「新聲共舞」，首飾、服飾、生活器物在設計師手裡長出新表達。展廳還設非遺工坊與非遺直播間——傳承人現場操刀，市民可上手手作。

《和合·新生——深圳非遺會客廳》

展覽時間：9月28日起，每天9:00-18:00

地點：6樓連廊非遺長廊

門票：免費開放，無需預約



開幕展覽【3】《三星堆・蜀光神影》XR沉浸式體驗展

相信不少人也對三星堆很感興趣！在《三星堆・蜀光神影》XR沉浸式體驗展，將運用 XR 技術把三千年前的古蜀文明「活」過來。展覽以三星堆出土的青銅面具、青銅神樹、黃金權杖等代表性文物為靈感，運用真人神態與動作捕捉技術，為文物角色賦予鮮活生命力。讓大家不止是站在展櫃外看，而是走進古蜀王國的祭祀場景、水陸傳說與神鳥飛翔之間。

《三星堆・蜀光神影》XR沉浸式體驗展

展覽時間：2026年9月28日-2027年3月31日，每天10:00-18:00

地點：4樓展廳2

門票：¥30（一票可看兩展）



開幕展覽【4】《匠作之美——故宮官式建築營造技藝展》

在《匠作之美——故宮官式建築營造技藝展》中，將呈現故宮官式建築的營造技藝、形制規範與文化內涵：從大木作的斗拱榫卯，到瓦作、石作、木雕、彩畫，皇家建築「怎麼蓋、為什麼這麼蓋」，在一梁一柱、一磚一瓦的拆解裡講清講楚。

展覽中不僅看成品，更看工序——建築構件、工藝模型、圖紙樣例並置，讓觀眾看懂一座宮殿從木料備料到上梁架頂的完整過程。紅牆黃瓦背後的工匠制度、匠作傳承與審美秩序，也在展覽中徐徐展開。對於喜歡建築、歷史、傳統工藝的觀眾，絕對不可以錯過。

+ 2

《匠作之美——故宮官式建築營造技藝展》

展覽時間：2026年9月28日-2027年3月31日，每天10:00-18:00

地點：4樓展廳3

門票：¥30（一票可看兩展）



深圳市文化館新館

地點：深圳市龍華區民治街道民治大道321號

交通：乘搭深圳地鐵5號線至「民治站」A出口，出站即達場館主入口大堂



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