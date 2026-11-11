搭飛機如何免費升商務艙　內行曝2優先條件　千萬別點特殊餐點

不少旅客都曾幻想搭經濟艙時，幸運被航空公司免費升等商務艙。不過，究竟哪些人最有機會獲得升等？



台灣藝人小鐘（鐘呈昀）早前分享自己曾兩度獲免費升等商務艙的經驗，原以為是地勤認出自己，節目中的前地勤人員直接揭露航空業的實際作業方式，也曝光免費升等的2大優先條件。

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小鐘兩度免費升等商務艙 原以為是地勤認出他

小鐘日前在TVBS《11點熱吵店》節目中透露，過去飛往峇里島及澳門時，原本購買經濟艙機票，卻在報到時意外被安排升等商務艙，就連同行友人也一起獲得升等。

他原本猜測，可能是因為地勤認出他的藝人身份，才獲得特殊待遇。不過，節目邀請的地勤來賓坦言，航空公司升等旅客其實有一套考量標準，與是否為名人沒有直接關係。

地勤曝免費升等2大優先條件

地勤人員表示，若航空公司因座位調度需要安排旅客升等，通常會優先挑選單獨旅行的旅客。原因在於家庭旅遊或多人同行若只升等其中一人，容易引發旅客不滿，甚至增加現場協調時間，因此獨旅旅客通常更容易成為優先考量對象。

另一項重要因素則是航空公司會員身份。地勤指出，系統通常會查詢旅客會員資格，會員相較一般旅客，更有機會獲得升等安排。

訂特殊餐反而不會升等 原因曝光

除了分享容易被升等的條件，地勤也透露兩種旅客通常不會列入升等名單。

首先是預訂特殊餐點的旅客。她解釋，部分旅客會事先預訂素食、穆斯林餐、低敏餐等特殊餐點，若臨時將旅客升等至商務艙，原本準備好的特殊餐可能無法同步調整，導致餐點浪費，也增加作業困難，因此通常不會優先安排升等。

花錢選位也可能錯失免費升等

另一類較少獲得免費升等的旅客，則是事先付費選位的人。地勤表示，若旅客已另外支付座位選擇費用，一旦被升等，經常會詢問是否能退還原本的選位費，增加後續溝通及退款流程。

基於作業效率考量，地勤多半會直接避開這類旅客，將升等機會留給其他較容易安排的乘客。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：搭飛機免費升等商務艙！地勤曝2招免花錢無痛升艙小撇步：千萬別點3種飛機餐】