旅遊心得｜入住酒店別急著休息　空服員教「一瓶水保命法」安心住

許多人入住酒店時，可能習慣直接關上房門、躺到床上休息，但一名空服員分享了一個小撇步，能幫助旅客多一分安全保障，住得更安心。



這個方法不需要專業設備，只要一瓶水，將水瓶滾進床底下，觀察水瓶是否能從另一側滾出，以確保是否有入侵者躺在床底下。

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空服員分享水瓶測試法 檢查床下是否有異狀

《紐約郵報》報導，任職於荷蘭皇家航空（KLM）的空服員斯圖魯斯（Esther Sturrus）在TikTok上傳一段分享酒店實用小技巧的影片，介紹了這個方法。她建議，入住酒店後，可以將一瓶水滾到床底下，觀察水瓶是否能從另一側滾出，以確認床下是否有異物阻擋，降低有人藏身床下卻未被發現的風險。

這個方法也能避免入住者直接彎腰查看床底，減少與可能藏在床下的人意外正面碰上的風險。斯圖魯斯也指出，只有床底留有足夠空間、可能讓人藏身的床，才需要採取額外的預防措施。

不只水瓶能測試 網友對實用性看法兩極

根據《The US Sun》報導，這個方法不一定要使用水瓶，盥洗用品或飲料罐也能派上用場。影片曝光後獲得約3萬個讚，引發網友熱烈討論。有人稱讚這是「很棒的建議」，認為入住酒店時多留意安全並沒有壞處；但也有人覺得這樣做有些杞人憂天。一名網友留言表示：「你發現過多少次床底下有人？這聽起來太瘋狂了。」

除了檢查床底的水瓶測試法，斯圖魯斯也分享其他實用的旅行小技巧。例如，若浴室鏡子起霧，但又趕著出門，可以使用吹風機對著鏡面吹熱風，加快霧氣消散；此外，也可以在紙杯底部戳一個洞，再將紙杯倒過來放置，就能簡單製作出牙刷架，讓旅客在酒店也能方便收納盥洗用品。

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