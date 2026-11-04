2026全球經濟艙排名Top10　卡塔爾航空僅第3　BBC解析5強致勝關鍵

搭長途飛機，經濟艙真的只能將就嗎？2026年Skytrax全球最佳經濟艙排名出爐，新加坡航空奪冠，國泰、卡塔爾緊追在後，台灣長榮、星宇也雙雙進榜。



《BBC》特別解析前5強的致勝關鍵，究竟哪家航空的座椅最舒服、飛機餐最好吃？下次訂機票前，這份榜單值得先收藏。

2026全球最佳經濟艙Top10

全日空第5名！腿部空間成最大優勢

日本航空的服務向來深受台灣旅客喜愛，全日空ANA此次則以全球第5名證明，就連最基本的經濟艙，也能透過細節做出差異。其中最吸引人的莫過於部分波音787-9機型，經濟艙座椅間距最高可達34吋，對比許多長途客機常見的31至32吋，膝蓋前方多出來的活動空間，在長時間飛行後絕對有感。

《BBC》也提到，部分機型另配備腳踏、可調式頭枕、USB-C充電介面、藍牙音訊與較大的娛樂螢幕，兼顧休息與數位娛樂需求。但準備訂票的人要特別留意，ANA不同機型的經濟艙配置仍有差異，例如部分787-8座椅間距便相對較小。想追求舒適度，訂票時先確認實際執飛機型與座位配置，比單純認品牌更有參考價值。

長榮第4名！飛機餐更拿下全球亞軍

台灣航空公司同樣爭氣！長榮航空此次勇奪全球最佳經濟艙第4名，尤其在飛機餐領域表現出色，拿下Skytrax全球最佳經濟艙機上餐飲第2名，僅次於新加坡航空。

+ 1

《BBC》也特別將長榮列為專題介紹對象，航空專家Lachlan Hyde認為，長榮的優勢在於細膩且全面的舒適設計，包括符合人體工學的座椅、可調式頭枕，以及部分機型會隨椅背傾斜微幅調整的椅墊結構，都有助於減輕久坐的不適。餐點則經常融入台灣與亞洲特色料理，讓經濟艙旅客也能享有具有地域風味的空中餐飲。相比一味追求華麗科技，長榮更懂得把預算花在乘客實際感受得到的地方，對於經常搭乘跨洲長途航線的台灣旅客，是相當具有說服力的選擇。

卡塔爾第3名！Starlink讓長途飛行不失聯

如果搭飛機最怕的就是失去網絡，卡塔爾航空或許會讓人眼睛一亮！拿下全球第3名的卡塔爾航空，這次受到《BBC》關注的焦點，是積極導入Starlink星鏈高速衛星網絡的策略。

近年卡塔爾航空持續在波音777、787及空中巴士A350等寬體客機推廣相關設備，搭乘已配置Starlink的航班，乘客便能享有更流暢的網頁瀏覽、串流影音與視訊通話體驗。即使買的是經濟艙，也有機會在萬呎高空追劇、處理工作或與親友保持聯繫。值得一提的是，卡塔爾航空在最佳經濟艙座椅單項排名為第6名，綜合表現卻能躋身前三，恰好說明現代旅客評估機票價值時，座椅大小已經不是唯一考量，機上連線品質也逐漸成為左右搭乘體驗的重要條件。

國泰第2名！連機艙廁所都是決勝關鍵

緊追新航的國泰航空，靠著軟硬體兼具的客艙體驗拿下全球第2名，經濟艙座椅、機上餐飲及娛樂設備也都有亮眼表現。

《BBC》特別提到，國泰近年積極升級新機與翻新機型的經濟艙設施，部分座位導入4K高畫質螢幕、藍牙音訊及更便利的個人物品收納空間，長時間待在機上也能有不錯的娛樂品質。不過，比起設備升級，更值得稱讚的是國泰對客艙服務的要求，今年更獲Skytrax評為全球最佳客艙空服員航空公司。《BBC》引用航空專家觀點指出，空服員是否主動照顧乘客需求，甚至洗手間能否持續維持乾淨整潔，都是長途飛行舒適度的重要指標。對經常經香港轉機前往歐美的台灣旅客，國泰依舊是值得優先比較的選擇。

新航奪冠！經濟艙也有頂級享受

誰說經濟艙只能忍受狹窄座椅與普通飛機餐？新加坡航空再次展現航空界資優生的實力，拿下2026年Skytrax全球最佳經濟艙冠軍，同時摘下最佳經濟艙機上餐飲獎。

+ 1

《BBC》特別點名其波音777-300ER採用3-3-3座位配置，每排安排9席，相較部分同機型航空公司採用的10席設計，乘客能享有更寬裕的肩部與臀部活動空間，長途飛行尤其有感。座椅還配置可調式頭枕、腳踏桿與獨立杯架，連小小的餐桌使用空間都照顧到了。搭配口碑極佳的KrisWorld機上娛樂系統，以及穩定、細緻的客艙服務，新航最厲害的地方，是連經濟艙都捨得花心思經營，也難怪能獲得評審與旅客青睞。

2026年十大最佳經濟艙

1. 新加坡航空公司

2. 國泰航空

3. 卡塔爾航空公司

4. 長榮航空

5. 全日空航空公司

6. 日本航空公司

7. 海南航空

8. 土耳其航空公司

9. 星宇航空

10. 達美航空



2026全球最佳經濟艙常見問與答

2026全球最佳經濟艙排名，長榮與星宇分別第幾名？華航有上榜嗎？ 根據Skytrax公布的2026年全球最佳經濟艙排名，台灣長榮航空拿下全球第4名，星宇航空則位居第9名，雙雙擠進全球前10強。中華航空此次未進入經濟艙綜合榜前20名，但在最佳經濟艙座椅單項評比中獲得第9名。須留意經濟艙排名與全球最佳航空公司綜合排名屬於不同獎項，兩者不能直接混為一談。 台灣出發想搭全球前5名經濟艙，哪家航空比較方便？ 可優先比較長榮航空的桃園機場出發航班；新加坡航空、國泰航空及ANA也有台灣出發或經由其樞紐轉機的航線選擇。卡塔爾航空則可依目的地查詢經多哈轉機的可售行程。若準備前往歐美，建議同時比較總飛行時間、轉機等候時間、托運行李額度及實際執飛機型，避免只看票價或航空公司名次。 哪家經濟艙座位最舒服？訂票時該怎麼查？ 若以2026年Skytrax最佳經濟艙座椅單項排名來看，冠軍其實是大韓航空，其次為日本航空、新加坡航空、國泰航空及ANA。訂票時建議先確認航空公司、機型及座位配置，再透過官網座位圖比較椅距（Seat Pitch）、座椅寬度與腿部空間。同一家航空的不同機型可能有明顯差異，實際座位仍須以搭乘航班為準。 搭乘經濟艙可以提前選飛機餐嗎？特殊餐點需要加價嗎？ 多數傳統航空提供特殊餐點預訂服務，包括素食、宗教飲食及部分特殊飲食需求，可透過航空公司官網「管理訂位」查詢。特殊餐點通常無須額外付費，但供應航線、申請期限及菜色會因航空公司而異。若有嚴重食物過敏，建議訂票後主動聯繫航空公司確認餐點及相關服務，切勿僅依菜單名稱判斷是否適合食用。 買經濟艙機票，想坐得舒服一點需要額外加錢嗎？ 不一定。一般經濟艙已包含基本座位，但靠走道、靠窗、前排或加大腿部空間座位，可能因票種及航空公司規定而產生選位費。建議優先比較含托運行李與選位服務的總票價，長途航班也可留意緊急出口排、前艙區域等座位，但部分位置設有乘坐資格限制。若身高較高或容易久坐不適，座椅間距比單純追求靠窗座位更值得優先考慮。

延伸閱讀：

中東轉機大亂，全球航空版圖變天！杜拜旅客量年減31%，歐洲趁勢搶下亞歐轉機客｜旅遊經濟

國泰投6,000億升級機隊！買150架新機，亞洲航空版圖恐洗牌｜旅遊經濟

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】