韓國自由行｜濟州島5天4夜行程攻略　無動力賽車　當地人氣烤牛腸

近年來很多人瘋出國，除了東京、首爾、曼谷之外，濟州島更是躍升為最受歡迎的渡假首選！這座充滿海島風情的火山島，擁有蔚藍海岸與眾多海景咖啡廳，慢活步調讓人暫時遠離日常喧囂。



因此編輯整理了五天四夜濟州島自由行的完整攻略，從島上交通到行前準備一次收錄，歡迎跟著攻略一起做準備，安排一趟愜意的島嶼假期吧！

韓國濟州島特色

濟州島位於朝鮮半島南部西南海域，是由海底火山多次噴發火山活動而形成的典型火山島，同時也是韓國最大的島嶼。島中央有著韓國最高峰漢拏山，不僅周圍有許多熔岩洞穴，其層次分明的清澈藍海也是吸引無數遊客前往濟州島的原因！除此之外，濟州島最具代表性的特產柑橘，也延伸出主題咖啡廳、採橘子體驗和相關伴手禮的文化，再加上獨特的海女文化，都讓這座海島成為旅人們百去不厭的度假勝地。

濟州島交通一次看

島上交通建議

由於濟州島沒有鐵路系統，島上移動主要仰賴公車系統、租車自駕、計程車、私人包車或使用「Kakao T」APP叫車。其中，私人包車很受家庭出遊與團體旅客的喜愛，由經驗豐富的當地司機兼任導遊，不僅熟悉在地私房路線，更能為遊客提供100%彈性客製化的專屬行程，不需費心研究複雜路線或親自駕車，全家人就能輕鬆暢遊濟州島各大景點！

濟州島自由行行前準備

持有效香港特區護照可免簽證入境韓國，不過在出發濟州島前，請先確認護照擁有6個月以上效期，才能順利辦理登機與入境。此外，外籍旅客須於抵達韓國前72小時內，至「韓國電子入境卡官方網站」填寫電子入境卡（e-Arrival Card），以利快速通關。提醒大家，到濟州島準備少量韓元現金即可，因為大部分店家和餐廳都可以刷卡，而地圖工具則是下載韓國專用的「Naver Map」。

濟州島自由行景點推薦

1. 松岳山

由海底火山爆發形成的松岳山，擁有極為特殊的雙重火山口地形，且沿著海邊的步道徒步，能遠眺漢拏山與山房山，甚至將韓國最南端的馬羅島盡收眼底！

+ 2

除了絕美的海景視野，海岸峭壁下還留有二戰時期日軍挖掘的人工陣地洞窟，而這裡同時也是經典韓劇《大長今》的取景地之一，漫步其中便能感受壯闊自然的震撼與歷史人文的深厚底蘊。

松岳山

地址：濟州特別自治道西歸浦市大靜邑松岳觀光路421-1



2. 9.81公園

《換乘戀愛3》的約會取景地！「9.81公園」為韓國首個無動力賽車主題公園，主打獨家研發的GR（Gravity Racer）重力賽車，共設有4種路線與10個跑道。

+ 2

下坡時僅憑重力加速度急速奔馳，能一邊享受極速風馳的快感、一邊將濟州蔚藍大海盡收眼底；而在返程上坡，能望著壯麗的漢拏山，沿著迴轉車道悠閒爬坡。不想賽車也沒關係，園區內設有各式運動與室內娛樂設施，刺激又好玩！

9.81公園

地址：濟州特別自治道濟州市涯月邑天德路880-24

營業時間：09:00-18:20

電話：+82 1833-9810



3. Snoopy Garden

史努比粉必來！以《花生漫畫》為主題的「Snoopy Garden」，室內展館詳細展示了史努比與經典角色的故事背景，戶外園區更重現無數經典漫畫場景，到處都能看到令人會心一笑的大型史努比裝置藝術。

+ 4

逛累了，還能在園區內的主題咖啡廳享用點心，並於商店帶回濟州島限定周邊，不管是史努比鐵粉還是想打卡拍照，相信都能在這裡獲得治癒的時光。

Snoopy Garden

地址：濟州特別自治道濟州市舊左邑金白鳥路930

營業時間：09:00-18:00

電話：+82 64-805-1118



濟州島必吃美食

1. 제주곱

深受當地人喜愛的排隊名店「제주곱」，主打當日新鮮手作且限量販售的嚴選牛腸，推薦大家點「綜合烤腸」，就能一次品嚐到牛腸、大腸、牛心與特樣等豐富部位；如果擔心大腸油脂過於豐厚，則推薦油脂適中、口感香Q且帶勁的「烤牛小腸」。

除了烤腸外，他們家的蒸雞蛋、泡菜涼麵，還有吸滿油脂精華的鐵板炒飯也是不容錯過的必點美味！

제주곱

地址：42 Sindae-ro 16-gil, 특별자치도, Jeju-si, Jeju-do, 南韓

營業時間：16:00-02:00

電話：+82 64-712-7592



2. 제주청기와장어

主打現烤鰻魚的專門店——濟州青瓦鰻魚「제주청기와장어」，以熾熱的炭火，將厚實鮮嫩的鰻魚烤至外皮微焦酥脆！

+ 1

一口咬下，外酥內嫩的肉質逐漸釋放出鰻魚天然的油脂香氣，口感香濃卻絲毫不顯油膩。值得一提的是，店家提供「鹽燒」與「醬燒」兩種風味選擇，鹽燒清淡香醇能品嚐食材本味，醬燒則濃郁鹹甜超夠味，兩種層次都讓人回味無窮。

제주청기와장어

地址：90 Jungmungwangwang-ro, 특별자치도, Seogwipo-si, Jeju-do, 南韓

營業時間：10:30-22:00

電話：+82 64-738-7115



濟州島住宿推薦

1. Hotel Golden Daisy Seogwipo Ocean

金菊西歸浦海洋酒店「Hotel Golden Daisy Seogwipo Ocean」，是一家兼具質感與便利度的4星級商旅風格酒店，館內設有精緻的餐廳與氣氛絕佳的屋頂酒廊，自駕旅客亦可善用館內的機械車位或附近的免費室外公共停車場。客房規劃極具彈性，雙人房提供一大床或兩單床配置，高樓層房間還能欣賞到海景或城市夜景；四人家庭房則擁有更為寬敞的活動空間，非常適合親子同遊或親朋好友一同入住。

Hotel Golden Daisy Seogwipo Ocean

地址：7 Donghong-ro, Seogwi-dong, 특별자치도 Seogwipo-si, Jeju-do, 南韓

電話：+82 64-802-7700



2. The Suites Hotel Jeju

4.5星級豪華度假酒店「The Suites Hotel Jeju」的館內設施相當豐富，像是備有戶外游泳池、健身中心、兒童俱樂部以及烤肉設施，全方位滿足休閒與娛樂需求。餐飲方面也不馬虎，館內知名餐廳「La Terrase」主打精緻美味的義大利料理，每日供應的自助早餐更是深受好評，至於客房則提供豪華雙人房、溫馨可愛的家庭雙層床間，以及空間充裕的豪華家庭房等多種房型選擇，能為不同類型的出遊組合帶來溫馨的住宿體驗！

The Suites Hotel Jeju

地址：67 Jungmungwangwang-ro 72beon-gil, 특별자치도, Seogwipo-si, Jeju-do, 南韓

電話：+82 64-738-3800



濟州島自由行常見問題

第一次規劃濟州島自由行，五天四夜行程該如何排最順？ 第一次造訪濟州島，建議採取「分區順遊」的方式，前兩天先攻東部與南部，像是第一天去Snoopy Garden，順道品嚐現烤的濟州青瓦鰻魚並入住西歸浦，隔日漫步松岳山步道遠眺海景；第三、四天轉往西部體驗9.81公園的重力賽車，晚餐再以人氣烤牛腸收尾；最後一天回到市區採買伴手禮，滿載而歸！ 去濟州島自由行最推薦哪個季節造訪？ 濟州島四季皆有獨特風貌，非常適合一年四季造訪。春季3至5月時全島油菜花與櫻花盛開，氣候怡人；夏季6至8月是海邊水上活動與海景咖啡廳的旺季；秋季9至11月則能看到楓葉、粉紅黛子草與紫芒草，是拍照最美的季節；到了冬季12至2月，不僅能遠眺漢拏山積雪，還能體驗採摘柑橘。

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