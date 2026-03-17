韓國旅遊APP推薦　Papago即拍即翻譯　韓國人真實評價在這瀏覽器

相信大家到韓國自由行，最煩惱的大概是與當地人語言不通的部分，這時候就需要一個APP能夠即時翻譯菜單、圖片，讓旅行更加便利。



這次小編介紹6款到韓國自由行一定要下載的APP，讓你暢遊韓國各地，不管是交通、地鐵、找景點、翻譯甚至是叫外送通通能搞定！不要告訴你的同行旅伴，默默成為韓國自由行達人讓人佩服吧！

韓國APP推薦

韓國旅遊APP推介（01製圖）

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1. 找景點：Naver map

在規劃韓國自由行時，如果使用Google地圖來找景點，可能會出現營業時間或地址有缺漏與不準確的問題，更別提想看韓國人的真實評價更是難上加難，這時候可以善用Naver Map來搜尋景點，Naver Map是目前韓國人最常使用的瀏覽器，不僅有中文介面，就連地鐵幾號出口都清楚標示著，找路線超方便，人人都能是自由行達人。

2. 交通：Uber

「Uber？是我們在香港使用的那個Uber app嗎？」沒錯！根本不用額外再下載交通app，用Uber就可以拉！上回小編去釜山旅遊，全程使用Uber來叫車，不僅不用再另外綁信用卡，重點是系統就是平常自己習慣的操作方式，使用起來超級順手，而且大多數的計程車車身會標有「Uber」的logo，不怕上錯車。

3. 翻譯：Papago

「不會韓文還能暢遊韓國嗎？」那有什麼問題！小編教你下載Papago翻譯，跟韓國人基礎交流完全沒問題，到餐廳沒有中文菜單也不用擔心，一拍即可隨時翻譯，雖然有時候翻譯會有點奇妙，但大致上都能看懂讀懂，如此一來就算要讀韓文書籍也不是問題了，而且小編甚至還用這個軟體下載外送平台，在飯店叫了幾次外送！還不趕快下載起來！

4. 付款：WOWPASS

如果是去韓國相對來說更加繁榮的城市旅遊，小編推薦「wowpass」一定一定要下載！利用這張卡可以輕鬆搭乘地鐵、巴士等交通工具，雖然大家都說wowpass是韓國交通卡，但wowpass的功用絕對不僅僅這樣，包含便利商店與各大景點都適用，重點是可以用台幣直接儲值，匯率也很好，免去帶一堆現金、換匯的不方便，趕快下載吧！

5. 地鐵：韓巢地圖

如果不會韓文，在規劃好行程後，準備出發前可能會需要影印或下載一張中文版韓國地鐵圖，這時候如果下載韓巢地圖就能清楚查看，甚至連地鐵的出口路線都標註得很清楚，而且韓巢地圖APP支援繁體中文；另外就算我們不在韓國也可以使用，找景點、訂飯店與提前規劃路線都很實用。

6. 外送：外送的民族（배달의민족）

到了韓國旅遊，難免會遇上下雨天或者很晚不想出門買東西的狀況，這時候就可以下載外送平台來點外送！小編推薦「外送的民族（배달의민족）」APP，雖然是韓文介面，但記得小編剛剛推薦的Papago翻譯APP，兩者並用就能快速點好餐點了，唯一要注意的是，由於刷卡時需要輸入驗證碼，綁的手機與信用卡要是可以在國外接收到訊息的唷！

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韓國旅遊必備APP常見問題

這些推薦APP是否安卓與apple系統都能使用？ 小編推薦去韓國旅遊的app，都同時支援安卓與apple系統喔！大家可以放心下載參考。 韓國人最常使用的通訊軟體app是什麼？使用IG也能交流嗎？ 韓國人目前最常使用的通訊軟體依舊是Kakaotalk，如果想與韓國朋友交流，可以下載他們的「Kakaotalk」，就像我們的LINE一樣方便，但若是嫌麻煩，其實大多數的韓國人也都有instagram，可以互相追蹤私訊聊天。

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【本文獲「ReadyGo」授權轉載。】