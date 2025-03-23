韓國自由行｜盤點6個熱門韓劇取景地　金智媛、朴信惠都去打卡

在韓劇璀璨星空的映襯下，男女主角的浪漫旅程常常令觀眾心潮澎湃，那些令人心醉的場景，如同夢境般引領著無數人，期盼親自踏足！



從自然風光到洋溢藝術氣息的都市角落、韓國每處打卡都如同一段故事，訴說著愛情的甜蜜與苦澀，一起跟著編輯走訪六個韓國熱門的韓劇打卡區，隨著劇中角色的足跡體驗那份浪漫與感動！

韓國盤點6個熱門韓劇取景打卡景點，快跟著韓星們的腳步拍出同款照片！（點擊放大瀏覽）👇👇👇

6大韓劇熱門取景地 《淚之女王》求婚地超靚 韓國自由行必去打卡（01製圖）

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1. 【是偶然嗎？】成均館성균관대학교（首爾）

還記得李洪珠帶著姜厚英出門玩、扮古裝的地方嗎？「成均館大學」一座擁有悠久歷史與深厚文化底蘊的名校，自古以來以儒學為核心，培養無數的官員與學者，成為朝鮮文化的搖籃，古老建築如文廟般靜謐而莊嚴，映襯著傳統美學與智慧，庭園更洋溢歷史氣息，遊人漫步其中、彷彿穿越時空，感受儒家文化深遠影響。

地址：25-1 Seonggyungwan-ro, Jongno District, Seoul, 韓國

開放時間：週一至週日 09:00-18:00



2. 【和我老公結婚吧】清溪川청계천（首爾）

一條流經首爾市中心的清澈小河，宛如城市中一條珍珠，「清溪川」為多部韓劇拍攝地，如《7人的逃脫》、《烈女朴氏契約結婚傳》及《和我老公結婚吧》等，這些作品的浪漫與懸疑情節在「清溪川」的美景中更顯生動，這裡不僅是影視作品的背景，更是融合歷史與現代的文化空間，吸引無數影迷與遊客前來探訪，感受那份獨特魅力！

地址：서울특별시 종로구 창신동, Seoul, 韓國

開放時間：24hr



3. 【背著善宰跑】咖啡韓藥房 커피한약방（首爾）

為了救頂級明星而不顧一切穿越的任率，與自高中就默默暗戀任率的柳善宰，兩人之間錯綜的愛情線吸引大批粉絲討論，而「咖啡韓藥房」更是其中兩人甜蜜互動的場景，這裏每處散發著浪漫的氣息，整體裝潢靈感來自於古老的韓藥房，牆上陳列著各式中藥材，既具有視覺上的吸引力，也增添了獨特的文化底蘊，除了提供各種香濃的咖啡外，還有以中藥材為基底的飲品，讓人品嚐到健康與美味的完美結合！

地址：16-6 Samil-daero 12-gil, Jung District, Seoul, 韓國

開放時間：週一至週五 10:00-22:00、週六 11:00-22:00、週日 11:00-20:00



4. 【歡迎回到三達里】道頭峰도두봉（濟州島）

一望無盡的海景，讓人不禁墜入其中、感受片刻的寧靜，在《歡迎回到三達里》中，三達和容弼坐在一起看著濟州機場、描繪著對未來憧憬的位置就是在「道頭峰」，當影集播幕後吸引大批的粉絲前來取景。

這座古老火山口，從海平面拔地而起、宛如一座天然的堡壘，矗立於蔚藍海洋之上，每當黎明破曉，朝陽從海平面緩緩升起，映照在道頭峰山巒，仿佛將整個世界染上一層金色的光輝，想登上「道頭峰」的步道需攀爬數百級台階，沿途花草樹木和偶爾傳來的海浪聲，無不讓人感受到自然的寧靜與美好。

地址：Dodu 1(il)-dong, Jeju-si, Jeju-do, 韓國

開放時間：24hr



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5. 【淚之女王】一山Aqua Planet海洋世界아쿠아플라넷일산（京畿道）

Netflix韓劇《淚之女王》可稱2024最熱門影集之一，自劇終至今，仍有大批的粉絲仍然走不出由金秀賢及金智媛組成的「雙金CP」！其中最經典的告白場景就是在「一山Aqua Planet海洋世界」，這座水族館匯聚豐富的海洋生物，融合現代藝術與自然元素、創造夢幻般的海底世界！

壯麗水族箱裡游弋著五光十色的魚群，奇異的珊瑚礁更令人目不暇接，海洋生物在身邊悠然自得、讓人感受海洋深處的神秘與壯觀，這裡不僅是一個海洋生物的展示場所，更倡導海洋保護與教育的前線，人們享受美好時光的同時，更意識到保護海洋環境的重要性。

地址：282 Hallyu world-ro, Ilsanseo-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, 韓國

開放時間：週一至週日 10:00-18:30



6. 【低谷醫生】大關嶺三養牧場대관령삼양목장（江原道）

余正宇因擔心南荷娜未面試上而失落，特別跑去江原道尋她，當時一同期腳踏車的地點便為有韓國小瑞士之稱的「大關嶺三養牧場」，該牧場以其優雅草原與可愛的動物聞名，是家庭旅遊與攝影愛好者的天堂！

在這除了可以欣賞到一望無際的綠色草原，牧場內的咖啡館還提供新鮮的乳製品和美味餐點，成群的羊隨意游蕩、與周圍的自然景色相映成趣，牧場設施設計親民，讓遊客都能舒適地享受與自然親密接觸的樂趣。

地址：708-9 Kkotbatyangji-gil, Daegwallyeong-myeon, Pyeongchang-gun, Gangwon-do, 韓國

開放時間：週一至週日 09:00-17:00



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