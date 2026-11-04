深圳買大閘蟹蓮塘¥100六隻　帶回港犯法？做錯1步遭檢控罰錢

大閘蟹｜北上過關｜踏入11月，正值品嚐大閘蟹的黃金季節，相信不少港人也會特意北上選購新鮮又便宜的大閘蟹。早前更有網民發現，在蓮塘買大閘蟹最便宜¥100有6隻！但大家從內地攜帶新鮮大閘蟹回港又會否觸犯法例？《香港01》「好食玩飛」頻道為大家整合相關法例規定，若攜帶數量過多被懷疑作商業用途，或未持有有效衞生證明書及相關許可證在港轉售，隨時會被視作違法走私及無牌售賣，即看內文了解！



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大閘蟹｜深圳買最平¥100有6隻

不少港人趁著大閘蟹當季到深圳搶購大閘蟹，近日有網民在社交網站Threads上分享，在蓮塘看到大閘蟹相當划算，價錢最便宜¥100有6隻，又指老闆保證多膏，可以即場蒸熟再買。

大閘蟹｜帶大閘蟹過關犯法嗎？

在內地買大閘蟹，價錢比香港平一大截，不過如果港人購買後帶回港，又會否觸犯法例呢？

根據海關網頁資料顯示，在香港法例第132AK章 《公眾衞生及市政條例》中，對一些食品實施進口管制，包括新鮮或冷藏的肉類和家禽、野味、蛋類、奶類及奶類製品等。而旅客在其私人行李中攜帶合理數量的食物，如水果、蔬菜、全熟肉類、海產（包括大閘蟹）等，以供自用，一般則不受限制。

大閘蟹｜受管制物品一覽

海關網頁亦清楚列明香港常見的禁運及受管制物品，當中包括：危險藥物、精神藥物、受管制化學品、抗生素、槍械、彈藥、武器、爆竹煙花、戰略物品、未經加工鑽石、動物、植物、瀕危物種、電訊設備、野味、肉類、家禽、蛋類、食米及配方粉。

香港特區政府對所有禁運／受管制物品的進出口均有嚴格規管。（資料圖片）

大閘蟹｜數量多少算自用？

現時本港法例並未設定硬性數額限制可以攜帶多少的大閘蟹回港，但一般來說必須是自用且合理的數量，例如每人8至12隻，都是屬於合理範圍。

11月中是品嘗大閘蟹的時令季節。（資料圖片）

而在香港出售大閘蟹需持「介貝類水產動物(大閘蟹) 售賣許可證」，如果大家攜帶大量大閘蟹（例如一籮或超過20隻），就有可能會被視為非自用或屬商業行為，有關物品亦會被檢取及充公。

政府新聞公報曾指出，根據《公眾衞生及市政條例》的規定，所有在香港出售的食物，不論進口或本地生產，必須適合供人食用；而任何人無牌經營食物業或未獲准許售賣限制出售的食物，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款五萬元及監禁六個月。

而根據《食物安全條例》的規定，任何人如無合理辯解而沒有遵從備存食物進出紀錄的規定，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款一萬元及監禁三個月。

本文作者：何加祺（Kiko Ho）

香港01《好食玩飛》頻道編輯，具備豐富的飲食及旅遊專題策劃經驗。平時會搜羅在地隱世美食、假日好去處及最新出遊趨勢，透過親身採訪與實測，將多元化的休閒資訊整理為具操作性的行程建議，為讀者探索生活樂趣。



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