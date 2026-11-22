搭機託運行李時，不少旅客都會留意重量是否超過航空公司規定，以免額外支付超重費。不過，一名網友近日搭乘星宇航空，行李箱秤重剛好23公斤，沒想到託運時竟被貼上一張紅色「HEAVY」標籤，讓他第一次遇到這種情況，當場以為行李超重、可能得被加收費用，忍不住直呼「差點被罰錢了！」貼文曝光後，引起不少網友分享類似經驗，也意外揭開紅色貼紙的真正用途。



事主在Threads發文表示，出發前一天還特別在酒店測量行李重量，當時確認沒有超過23公斤，沒想到到了機場辦理報到時，電子秤卻顯示剛好23.0公斤，隨即被地勤人員貼上紅色「HEAVY」標籤，旁邊還貼有一般行李託運條。

事主也附上現場照片，清楚拍到電子秤上的重量數字，坦言過去從未遇過行李被貼上這類標籤，當下實在有些緊張，擔心是不是觸及超重規定，也怕被罰錢。

貼文引發熱議，不少網友留言表示也曾遇過相同情況：

「我也有被標示……看著地勤扛的很辛苦我很抱歉我太愛買」

「我是搭全日空國內線被貼，以為超標」

「雖然有買公斤數到25kg，但看到這個還是覺得很抱歉」

「之前搭新航，好像21公斤以上就會多一個Heavy的行李條拿給你綁」



至於紅色「HEAVY」貼紙究竟有什麼作用？有內行網友解釋，這類標籤主要是提醒行李搬運人員留意重量，搬運時多加小心，避免因行李過重造成身體負擔或受傷。不過也有網友表示自己超重但沒被貼過：

「我上次從韓國回來也是23公斤，但沒有被貼耶」

「我的23.1公斤，美麗的櫃檯放過我」

「我很常23公斤怎麼都沒貼過」

「上次在成都出發，國泰航空28公斤被免罰了，超幸運 」

「不礙事……我每次從台灣回紐西蘭，八件行李都會被貼」



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