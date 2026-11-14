曼谷景點6大必去推薦　絕美水門寺琉璃塔　世界最大私人博物館

泰國曼谷必去景點眾多，而且每年都有新景點誕生！說到2026年泰國旅遊景點或曼谷親子景點推薦，除了鄭王廟、Iconsiam暹羅天地、美功鐵道市場、曼谷動物園、曼谷夜市這些經典的曼谷自由行景點，還有近年開幕的One Bangkok、EmSphere以及水門寺等等，遊客只要搭乘曼谷BTS空鐵或是曼谷地鐵，就能輕鬆跑遍曼谷景點地圖！



以下整理出6個人氣曼谷景點，大家可以作為安排曼谷行程的指標。

曼谷景點

1. One Bangkok

走進2024年底才階段性開幕的One Bangkok，會立刻感受到巨型園區的驚人規模！這裡不只是一座購物中心，還結合了飯店、公園綠地、展覽館與辦公大樓。

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商場更劃分為Parade、The Storeys、Post 1928等3大主題，從國際精品到在地設計師品牌都有，在高樓層還能俯瞰曼谷天際線。而且One Bangkok交通方便，只要搭乘地鐵MRT至Lumphini站，出站就有地下連通道可以步行直達商場。

One Bangkok

地址： One Bangkok, Wireless Road, Lumphini, Patumwan, Bangkok

交通方式：MRT 藍線 Lumphini 站，出站後走地下通道直達

門票資訊：免費參觀



2. Emsphere Mall

EmSphere在2023年底加入曼谷的購物版圖，成為「Em商圈」的第3期亮點。這座商場與Emporium、EmQuartier相連，走的是美式工業風搭配霓虹燈裝潢，閃爍的LED燈光秀營造出新潮科技感，與傳統貴婦百貨的路線截然不同。

商場內進駐了高達上百家人氣美食餐廳，加上營業至深夜的超市以及表演會場、屋頂酒吧，使這裡成為了曼谷夜生活與餐飲的新核心！

EmSphere 美食

地址：628 Sukhumvit Road, Khlong Tan, Khlong Toei, Bangkok

交通方式：BTS Sukhumvit 線 Phrom Phong 站5號出口，走空橋步行約3分鐘直達

門票資訊：免費參觀



3. 水門寺

水門寺近來在社群平台上迅速爆紅，許多人甚至專程飛到曼谷，就是為了一睹水門寺琉璃塔的風采！

水門寺又被稱為帕南寺，與大家印象裡的泰國寺廟有所不同，這裡除了宏偉的金色大佛像之外，最吸引人的地方就是佛塔內的綠色琉璃塔。塔內空間布滿近似螢光的翡翠色彩與魔幻的穹頂壁畫，散發出一股空靈神秘的氣息，就像是瞬間來到了另一個夢幻世界！出了寺廟後，遊客還可以搭乘泰國傳統長尾船，從河道遠眺巨大的金色大佛全貌。

水門寺

地址：300 Ratchamongkhon Prasat Alley, Pak Khlong Phasi Charoen, Phasi Charoen, Bangkok 10160

交通方式：MRT 藍線 Bang Phai 站1號出口步行約15分鐘

門票資訊：免費參觀



4. 三頭象神博物館

標榜是全世界最大的私人博物館，三頭象神博物館擁有巨大的青銅神象雕像，就直接站立在粉紅色建築上方，還沒進入館內就已經足夠震撼。

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踏入大門，內部依照佛教概念分成地下世界、人間、天堂3大區域，入眼所及盡是醒目的粉紅色裝潢、繁複的泰國傳統雕刻、馬賽克彩繪玻璃拼接而成的天窗，完美融合了藝術、宗教與神話色彩。

三頭象神博物館內部

地址：99 Kanchanaphisek Road, Bang Mueang Mai, Mueang Samut Prakan District, Samut Prakan 10270

交通方式：BTS Erawan Museum 站2號出口，步行約10分鐘

門票資訊：成人500泰銖，兒童250泰銖



5. 大皇宮＆臥佛寺

雖然不是最新景點，但大皇宮仍然在2026曼谷景點排行中名列前茅！

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尤其是第一次造訪曼谷的人，一定要把大皇宮排進行程裡。這片皇室建築群佔地遼闊，隨處可以見到燦爛的金色佛塔與精緻的泰式壁畫。緊鄰著大皇宮的臥佛寺同樣精彩，作為傳說中泰式按摩的發源地，大臥佛腳底刻滿了108個吉祥圖案，靜謐的氛圍與大皇宮的人潮形成強烈對比。在此提醒大家，依照泰國的文化風俗，前往這一區參觀時記得穿長褲或長裙、不可裸露肩膀。

大皇宮臥佛寺

地址：Na Phra Lan Rd, Phra Borom Maha Ratchawang, Phra Nakhon, Bangkok 10200

交通方式：搭乘 BTS 至 Saphan Taksin 站轉乘 Chao Phraya Express Boat，於 Tha Chang Pier 步行約5分鐘

門票資訊：泰國籍遊客免費入場，外國籍遊客門票500泰銖



6. 恰圖恰週末市場

恰圖恰週末市場的規模超乎想像，擁有1萬5千個左右的攤位、媲美15個足球場大的面積，一天絕對逛不完！

市場內部不只有傳統美食小吃，服飾配件、手工藝品、居家擺設也都能找到，想帶泰國民俗手工藝品回家的人絕對能挖到寶，而且商品價格划算親民，還可以試著殺價更省一筆！市場裡還能看見許多炸昆蟲攤位，各種蟲子據說其實非常美味，膽子大的話不妨趁這個機會來體驗。

恰圖恰週末市場

地址： Chatuchak Weekend Market, Kamphaeng Phet 2 Road, Chatuchak, Bangkok 10900

交通方式：BTS Sukhumvit 線 Mo Chit 站1號出口步行約3分鐘

門票資訊：免費入場



曼谷自由行常見問題

泰國旅遊景點還有哪裡必去？ 其他必去曼谷景點推薦鄭王廟、Iconsiam 暹羅天地，也能考慮坐車從曼谷到芭達雅，只要2～3個小時就能感受到悠閒的度假氣氛。此外，許多曼谷一日遊行程會安排前往近郊的水上市場、美功鐵道市場，親眼見證火車穿越菜市場的奇特景象。 泰國曼谷親子景點有什麼？ 針對帶小孩出遊的家庭，很推薦去曼谷動物園（曼谷賽佛瑞野生動物園） Safari World！在這裡可以近距離看到長頸鹿等大大小小的可愛動物，是最受親子家庭歡迎的曼谷景點之一。而泰國最大水族館曼谷海洋世界、景色優美又刺激的曼谷大京都大廈空中走廊，也都是適合全家造訪的人氣曼谷親子景點。 曼谷 BTS 地鐵怎麼搭？ 曼谷交通運輸分為兩個系統，一是BTS空鐵，路線會經過Siam購物區、Mo Chit恰圖恰、Phrom Phong貴婦百貨商圈等熱門曼谷景點，而且高架路線得以避開塞車，節省不少時間。另一個交通系統是MRT地鐵，主線串聯了好幾個觀光熱區，對觀光客來說相當方便。空鐵與地鐵都能在車站直接購買單程票，但要注意兩者的票券不能通用，轉乘還需要出站再重新購票。

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