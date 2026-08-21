曼谷自由行｜6大親子遊景點　室內遊樂場/水世界　近距離接觸大象

帶小孩去泰國曼谷自由行，最怕天氣太熱小孩待不住、行程太滿大人累垮。其實曼谷親子景點非常多，包含不受高溫或下雨影響的室內遊樂園、科學博物館、水上樂園，也有結合室內及室外活動的郵輪遊河、動物互動。



以下就精選6個熱門曼谷親子景點，方便爸媽們順利規劃一趟曼谷親子遊，與孩子輕鬆玩遍各大曼谷景點！

曼谷親子景點

1. Dream World 曼谷夢幻世界

遊樂園不但是小孩子的最愛，許多設計夢幻、設施刺激的樂園讓大人也能玩得盡興，而Dream World 曼谷夢幻世界就是其中之一！

這裏被譽為泰國版的迪士尼樂園或環球影城，同時也號稱是全泰國規模最大的主題樂園，園區內分成4個區域，遊客可以搭乘空中纜車，從高空俯瞰優雅的城堡建築與冒險世界，也可以深入體驗各種遊樂設施，從小小孩能玩的旋轉木馬到刺激的雲霄飛車，晚上還有花車遊行表演能看，一整天都玩不膩！

Dream World 曼谷夢幻世界

交通方式：曼谷市區包車約45～60分鐘，或搭乘巴士約2小時抵達



2. Wow Park 科學博物館

不論是希望孩子能在玩樂中學習、還是擔心泰國曼谷天氣太熱，都很推薦來到Wow Park 科學博物館！

這座博物館結合了高科技與互動體驗，館內設有大量可供親手操作的科學裝置，讓小孩一邊操作光影投射、聲波傳遞，一邊學習到有趣又實用的新知識。玩完之後還能欣賞科學實驗表演，並在紀念品商店將好玩的迷你科學裝置帶回家！

Wow Park 科學博物館

交通方式：曼谷市區包車約20～30分鐘，或搭乘BTS空鐵至Ekkamai站步行5分鐘抵達



3. Siam Amazing Park 暹羅水世界

想到泰國玩水不用跑到芭達雅或普吉島，在曼谷市區就有標榜全泰國最大的水陸雙樂園！

這座Siam Amazing Park暹羅水世界又稱為驚奇樂園、奇幻樂園，遼闊的園區內分成水世界、刺激世界、冒險世界、家庭世界、小小世界，每一個區域都帶來截然不同的氣氛，而且全部都貼心劃分成身高未滿101cm的幼兒、101～130cm的兒童等各階段小孩能玩的設施，從龐大的人造海浪池到刺激的划水道，讓全家大小都能玩得暢快！

Siam Amazing Park 暹羅水世界

交通方式：從曼谷市區包車約30～60分鐘抵達



4. YoYo Land 室內遊樂場

YoYo Land是藏在曼谷Seacon Square百貨內的室內兒童遊樂場，也是世界各地媽媽圈流傳已久的秘密曼谷親子景點。

在這裡，全家人可以在舒適涼爽的冷氣空間內，先悠閒自在地逛街購物、吃美食，小孩若覺得無聊隨時都能來遊樂場放電！雖然在百貨公司裡面，但內部的設施豐富多樣，開車、射擊、恐怖探險樣樣都有，是想輕鬆度過一天行程的最佳首選。

YoYo Land 室內遊樂場

交通方式：搭乘MRT至YL15.Suan Luang Rama IX站步行約7分鐘抵達



5. Princess Cruise 公主號遊船

平時很難有機會乘坐豪華郵輪，這次不妨趁著來到泰國曼谷時體驗坐船遊河！

而公主號遊船就是最受到遊客們歡迎的方案，根據不同的行程，登船地點有CONSIAM暹羅天地購物中心或是Terminal 21 Pier碼頭美食廣場、Asiatique The Riverfront河濱夜市，沿途可以看見許多人氣景點，船上更有豪華的景觀酒吧、豐盛的自助晚餐，餐點中除了新鮮甜美的生魚片、鮮蝦、炸魚，也不乏小孩子喜愛的壽司、咖哩飯，搭配美麗動人的曼谷夜景，想必會成為難忘的一段回憶！

Princess Cruise 公主號遊船

交通方式：登船地點根據方案行程而定



6. Bangkok Elephant Park 大象公園

作為泰國曼谷市區內罕見的大象公園，這座Bangkok Elephant Park跟一般大家想像中的騎大象行程有所不同，園方強調注重大象保育與生態教育，園區內幾乎都是工作人員救援回來的大象。

遊客可以參與幫大象洗澡、準備食物、餵食等日常作業，專業的導覽員也會講解大象的故事與保育知識，讓小孩不但能近距離接觸大象，還能在互動中學習尊重動物。

Bangkok Elephant Park 大象公園

交通方式：曼谷市區包車約1小時抵達



曼谷親子景點常見問題

曼谷親子酒店推薦哪裡？ 泰國曼谷親子酒店相當多，例如這幾年來最受推薦的 Grande Centre Point Hotel 系列，在 Terminal 21、Central World、四面佛附近都有據點，主打豪華的設施與細膩的服務，親子房型與親子設施周到完善。其他像是 Kempinski 凱賓斯基、Hilton 希爾頓、Hyatt 凱悅集團也都是不易出錯的安全牌，酒店內大多設有家庭房型、兒童遊戲區，並提供齊全的兒童備品，可供家長們作為參考。 還有什麼曼谷景點必去？ 說到必訪的曼谷景點，大皇宮、鄭王廟、臥佛寺都是不能錯過的經典，富麗堂皇的寺廟裝潢不只大人驚艷，小孩子也會看得大開眼界。如果時間足夠的話，還可以安排一天從曼谷到芭達雅，探索更多刺激好玩的水上活動和適合小孩的主題樂園。 曼谷親子自由行行程怎麼安排？ 飛到泰國曼谷的第一天，可以先安排在市區內的YoYo Land或公主號遊船，減少交通移動所耗費的時間與體力，第二天則能造訪Dream World或暹羅水世界這類需要更多時間好好玩的行程。中午時段應先想好室內躲太陽、用餐的地方，稍作休息後再繼續觀光行程或戶外活動。

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