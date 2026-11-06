羅湖口岸新接駁橋開通｜免日曬雨淋5分鐘直達商圈！香港出發攻略

羅湖口岸｜深圳｜北上｜不少港人平時北上時都會選擇使用羅湖口岸過關，一過關就有不少商圈可以立即逛街。近日位於羅湖口岸的人民南二層連廊及「印象羅湖橋」開始試運行，大家由口岸出站後就可以直通人民南商圈，實現「出關即入圈」，而且全程採用全封閉有蓋設計，不用擔心下雨問題！想知更多詳情？即看下文！



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羅湖口岸接駁橋｜由口岸直通商圈只需5分鐘

據深圳羅湖區官方媒體平台「羅湖發布」發文指，備受關注的人民南二層連廊及「印象羅湖橋」近日開通試運行，從羅湖口岸廣場向外望去就會見到這條由羅湖商業城直通人民南路的長廊。

早前羅湖區委宣傳部亦在其官方小紅書帳號上發文，實測從口岸出關到人民南路核心商圈，指以前要繞路、等紅綠燈至少15至20分鐘才到，但現在經長廊5分鐘就能走到！而且全程採用全封閉有蓋設計，不用擔心日曬雨淋的問題。

「印象羅湖橋」人民南二層連廊近日開通試運行。（羅湖發布截圖）

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羅湖口岸接駁橋｜長廊連接到哪裡？

人民南二層連廊全長約430米，其中主線約300米，連通羅湖商業城與大中華環球經貿廣場；支線約130米，銜接公交場站與沿河路東側過街天橋，形成立體過街網絡。而連廊亦配置了6處垂直交通設施，包括扶手電梯及升降機，對拖行李箱、推嬰兒車的旅客也相當方便。

羅湖口岸接駁橋｜如何前往？

前往方法很簡單，從羅湖口岸出來後，往右手邊走約50米就能看到上行扶梯。由羅湖口岸出發就會途經羅湖商業城、橫跨火車站公交站、東廣場「印象羅湖橋」、人民南路分叉、大中華茂業天地或香格里拉酒店方向。

羅湖口岸接駁橋｜由香港出發怎麼走最快？

至於由香港出發的旅客，在過關後不要下樓，在樓上就能看到上行電梯標示，直接上橋最方便。如果想去大中華茂業天地，可以經天橋直接連通商場二層，逛吃無縫銜接；想去金光華廣場或國貿方向，則可以沿人民南路一直走，步行即達。

本文作者：何加祺（Kiko Ho）

香港01《好食玩飛》頻道編輯，具備豐富的飲食及旅遊專題策劃經驗。平時會搜羅在地隱世美食、假日好去處及最新出遊趨勢，透過親身採訪與實測，將多元化的休閒資訊整理為具操作性的行程建議，為讀者探索生活樂趣。



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