羅湖美食｜無菜單潮汕菜館現點現做！必食白切獅頭鵝/芥蘭炒牛肉

新豐飯店，藏在老小區的潮汕小館，靠老謝和小謝撐了12年。



關於這家店，網友這樣說：

「味道不錯，份量很足，環境沒有」

「唯一的缺點是上菜慢，但是沒有預製菜」

「十年前來過，十年後還開着，客人還更多了」

「沒有菜單，根據食材推薦做法，但是隨便點都不貴」



開在老小區，不講究任何環境

它開在新秀村居民區樓下，老舊的雨棚下放着塊紅色塑料板「新豐飯店」4個大字當招牌。就算沒看見店名也沒關係，門口幾張坐滿了人的大桌自會給覓食的我們指明方向。

室內客廳外加一個獨立小房間，只能放7張桌子，來晚了只能露天而坐，但架不住回頭客給身邊人的安利，吃飯時間時候坐得滿滿當當，慢慢成為了很多羅湖人的潮汕之光。這兒的飯菜不算驚豔，環境也幾乎沒有，但是勝在食材新鮮、點單現炒，價格也不算貴。

「沒具體菜單的，你看着冰櫃點就好」

「我爸爸每天早上5點就要去東門的市場進貨，他說一定要親自去挑。」

「魚的做法很多的，紅燒啊、豆醬燒啊、酸梅煲啊……」

這裏的點菜方式很潮汕，沒有具體菜單，選好食材，老闆女兒小謝會推薦做法。進門就是冰櫃點單區+放了超多種蔬菜的四層架子。櫃裏細細數來50多種食材，碼得整齊，就連我們愛釣魚的攝影師阿凱都說，這裏的魚貨真的很齊全。

老謝負責炒菜，小謝負責點菜

「我是小謝，我負責點菜和跑堂，我爸爸負責炒菜」

「在新秀幹了12年了。之前在布吉那裏。」

「抱歉啊，只有我爸爸一個人在炒菜，實在有些忙不過來。」

每道菜都是現炒的，沒有預製菜。坐在位置上等菜吃飯，耳旁伴着灶頭的哄哄聲，這是家庭小館獨有的氛圍感，沒有漂亮的擺盤卻煙火氣十足。因為今年客人實在太多，店裏請了個幫忙配菜和炸東西的師傅，出菜壓力也稍微緩和些。

最快售罄的是白切鵝，來晚就沒

「每天滷四隻，用的是潮汕那邊常吃的獅頭鵝，一隻十幾斤。」

店裏最快售罄的菜，想吃必須趁早來，午市開檔1小時，就剩下半隻了。「我們按斤賣的，50元（人民幣，下同） ／斤，根據人數給份量，兩個人的話大概給個6、7兩就夠吃了。」提前滷過的鵝，鵝肉自帶滷水的香氣，沒什麼腥味，非常清甜，蘸上蒜頭醬油吃着更有味道。

炒牛肉都是40元，最多人點芥蘭炒

「牛肉就都是40元啊，怎麼炒都是40元。」

小謝說，她爸爸堅持自己去市場進貨，就是怕買到不好的牛肉，店裏用的是嫩肉。脆爽的芥蘭打底，蓋上一層嫩牛肉，鑊氣在夾起的第一筷就能馬上get到。大火炒出來的牛肉正好斷生，嫩滑不柴，衝這點可以給80分以上，難怪熟客都愛它。

比人氣很高的芥蘭牛肉，我私心推薦一下「酸菜炒牛肉」。脆口的酸菜裹着醬汁，醬汁拌着飯都能多吃幾口。

搭配組合太多，熟客偏愛這幾樣👇👇👇

+ 1

1. 炒花甲，35元

去潮汕大排檔必點的薑蔥爆炒花甲，全程大火炒，鍋氣很足。花甲肉也是肉眼可見的大個頭，嗦的時候連醬汁都不想放過。

2. 白灼鵝腸，38元

點評網網友推薦菜第2，脆生的鵝腸焯水過後蓋在豆芽上，淋上一圈醬汁，咬起來特別脆爽。喜歡鑊氣的朋友推薦用韭菜炒。

3. 有肉的炒麵，15元

炒麵裏放了五花肉&胖豆芽炒，吃着有肉香，我們兩個人點了小份15元，份量很大。人多的話就備註大份，25元。

4. 酸梅煮烏頭魚

酸梅煮烏頭魚，是很家常的潮汕菜了，連着砂鍋端上桌時還咕嚕咕嚕地冒泡，湯底清淡又不失鮮美。

5. 例湯2元／位，青菜15元／份

「例湯每天都不一樣的，粟米湯、蘿蔔湯、苦瓜湯輪着做，不固定。」需要湯的話和阿姨們說一句，整盆就端上來了，2元／位，喝到飽，簡單又家常，很對廣東人的口味。青菜的話15元，豆醬炒、蒜蓉炒比較多人喜歡。

最大的缺點大概是上菜太慢

當天我們中午去到店裏，等了近1個小時才上菜。但老闆態度很誠懇，不停地致歉，廚房也一直處於「戰鬥狀態」，出的菜也沒敷衍了事，按照正常水準出品。小謝說：「今天比較特殊，請的幫廚請假了，突然有些不適應節奏，出餐慢了很多。真的不好意思。」

店裏生意一天比一天好，除了街坊鄰居，還有不少潮汕老鄉也慕名而來，為此小謝又請了幾個人手幫忙，下午兩點半才匆匆吃上午餐。小謝說：「爸爸今年50歲啦，不敢擴大地方了，怕他身體扛不住。」

深圳有很快、很現代的一面，這些家常小館，撐起了這座城市的煙火氣的另一面。

新豐飯店

地址：羅湖區新秀路41號新秀南區6棟1單元新秀村

交通方式：地鐵2號線新秀站A口

營業時間：11:30-14:00、17:00-21:00



TIPS：

普通小店，沒有環境，不必抱着過高期望專程前往；

後廚僅一人炒菜，吃飯時間上菜很慢，小編那天等了1小時，肚子很餓的朋友，不建議去

