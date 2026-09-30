羅湖美食｜廣記昌石岐乳鴿解鎖15種吃法　獨創石斛鴿皇煲清香鮮甜

深圳「乳鴿專門店」。



乳鴿，深圳經典特產，這家店卻解鎖乳鴿15種吃法，主打：1煲「脆皮鴿煲」、1隻「荔枝木窯爐脆皮鴿」。

還有融匯各地製作工藝的吃法：豉油鴿、鹽焗鴿、油潑鴿、鹽水鴿。

只用中山石岐乳鴿：15種吃法

最近發現深圳一家「乳鴿專門店」，「廣記昌鴿皇飯店」，主打中山石岐乳鴿，融合各地風味與製作工藝。

除了能吃到廣式的脆皮乳鴿和滷水乳鴿，也有湘味和川味的做法，還能像火鍋那樣涮着吃，能吃到鴿子的不同風味。現在有了脆皮鴿煲，脆皮雞在我心目中的地位有危險了。

非遺手工製作果木脆皮乳鴿

招牌「果木脆皮乳鴿」，每天新鮮到店的石岐乳鴿，6-7兩的鴿子洗淨後醃製上皮水，再用傳統果木慢火烤製，出爐外皮呈脆皮狀，咬下去咔滋作響，帶着淡淡的果木香。

專屬風乾櫃4小時風乾，定製古法窯爐慢烤

店裏配有定製的大窯爐及專屬風乾櫃，鴿子風乾櫃4小時後，用古法荔枝木炙烤，每隻鴿子在高温炙烤下鎖住肉汁，外皮烤制微褐即可出爐，鋥亮的外皮滴着鴿子的油脂，讓人垂涎。

乳鴿新吃法：脆皮鴿煲 獨創「石斛鴿皇煲」

選用8-9兩鴿子，每日現殺配送到店

每天新鮮到店的鴿子，每隻8-9兩重，經過六道工序把關，新鮮切好馬上上桌，肉質嫩得一撕就化開。師傅會把鴿肉、鴿骨、鴿雜分得清清楚楚，按部位碼好端上桌。

推車上桌，現搗鮮石斛

鴿皇煲的靈魂在湯底，石斛熬煮的湯色清透，入口帶着淡淡草本清香。服務員推車上桌，再加入現搗鮮石斛，增添了淡淡的青草香，喝起來更清爽。

整鴿上桌，可選去骨斬件

開鍋涮入鴿肉，鴿肉吃起來嫩彈，既有湯的甜，又保留鴿肉本身的鮮味，蘸上店裏特調的醬料，口味更豐富。店裏現在還能選斬件的鴿子，涮起來味道更鮮美。

融合各地風味與製作 每隻鴿子都是招牌菜

1. 豉油皇乳鴿

個人最喜歡的「豉油王鴿皇」，豉油的鹹香燜煮到鴿肉裏，鴿肉細嫩滑口，醬香濃醇回甜又不失鴿肉的鮮味，吃完齒頰留香。

2. 油潑香辣鴿皇

「油潑香辣鴿皇」是和川味混搭的口味，滋啦的紅湯澆在鴿肉上，辣椒與花椒的香氣熱辣撲鼻。切塊的鴿肉裹滿香辣湯汁，皮脆肉滑，辣勁十足。

3. 黑松露臘味鴿皇飯

來吃鴿子少不了一鍋「黑松露臘味鴿皇飯」，瓦煲現點現煲，一開蓋，黑松露的馥郁香氣先撲面而來，臘味的鹹香和鴿肉的鮮嫩交織在米香裏，鍋巴焦香可口。

4. 煙燻香茅烤乳鴿

擺盤精緻「煙燻香茅烤乳鴿」，鴿肉先醃後烤，上桌點燃香茅，獨特的香氣燻入鴿肉當中，外皮焦香脆口，內裏依舊鮮嫩多汁。

5. 客家鹽焗鴿

傳統粗鹽文火焗製的「客家鹽焗鴿」，外皮是標誌性的金黃，鹹香入骨，吮完鴿肉鹹香久久不散。

還有6種吃法，融匯各地菜系製作工藝👇👇👇

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此外還有「金陵鹹水乳鴿」、「木瓜清蒸滑鴿」、「沸騰椒麻鴿子」、「沙姜焗鴿皇」、「石斛燉鴿皇湯」、「陳皮燉鴿皇湯」等，每種做法能嚐到鴿子不同的鮮味。

深圳首店開在羅湖金光華

廣記昌鴿皇飯店，深圳首店開進羅湖金光華，寬敞明亮的空間，簡約又不失質感。環境舒適，氛圍輕鬆，是聚會小酌的理想去處。

設計靈感：北宋《清明上河圖》

店鋪的設計靈感來源於北宋的《清明上河圖》，金屬拱廊、翠綠的陶瓷馬賽克、水磨石磚和花色地磚，落座後就像在汴京兩岸的感覺。毗鄰人流興旺的羅湖口岸，香港過關坐一站地鐵直達到店，開業還有烤乳鴿券發送，周末又能去食好野啦。

廣記昌鴿皇飯店

人均：¥90/人

地址：羅湖區人民南路金光華廣場B2-013

營業時間：10:00-22:00

電話：18569406416

交通：地鐵1號線國貿站B口

