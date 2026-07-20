羅湖好去處｜小坑水庫1.5km碧道山清水秀　還可體驗趣味水車裝置

深圳羅湖小眾新公園，今年1月才開放，低調到連很多老羅湖人都不知道。



它就是——「小坑水庫」。

關於小坑水庫

沒有熱門公園的人擠人，只有山清水秀的靜謐與治癒。

地處羅湖區銀湖山麓，緊鄰銀湖山郊野公園佔地約5.9萬平方米，蜿蜒1.5公里的碧道串聯起山野與城市，是深圳「山海連城」計劃的重要節點。

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它還是深圳首個互動沉浸式水情教育基地，把水利科普玩出了許多新花樣。

沿着「水的旅程」主線，用（回溯谷）、（淌盈堰）、（未來灘）三大景觀串起了過去、現在與未來。

小坑水庫，怎麼玩？

1. 未來灘：打卡標誌「未來之耒」

進入園內，最先映入眼簾的便是園區標誌性裝置——未來之耒。

以古代耕具為靈感，搭配水體景觀，象徵人與水的和諧共生，簡約有設計感。每逢節假日，這裏還會有音樂噴泉。

2. 回溯谷：沉浸式探索互動裝置

這裏藏着超多水利互動裝置，可親手操作桔槔裝置，體驗古人「吊杆取水」的智慧，轉動趣味水車，感受農耕灌溉的質樸原理。

在水渠課堂裏，探尋靈渠穿越山嶺的工程奇蹟。

3. 淌盈堰：生態與遊樂的交融之地

裹草劇場以草裹泥為靈感，講述着「以草裹泥築壩」的古老技藝；木樁花園復刻元代木樁水閘，呼應都江堰匠心；快樂水渠融合古羅馬水道與自然溪澗，打造探秘自然的沉浸式場景。

此外，還能沿着碧道漫遊，駐足親水棧道邊，看水鳥掠過湖面。公園與銀湖山郊野公園無縫銜接，體力允許的話，可以一路走進山裏，再來場山野徒步。

遊玩指南

地址：羅湖區小坑水庫（羅湖區銀湖山坳，近玉平大道出口）

營業時間：7:00-18:00開放，閉園前30分鐘清場

交通指南：地鐵6/9號線至銀湖站D口，建議打車前往

Tips：

1. 禁止自行車、三輪車、電動車、社會車輛進入；

2. 音樂噴泉全年節假日10:30-11:00、15:30-16:00各一場；

3. 嚴禁翻閲圍欄、傾倒污染物、放生、捕鳥、戲水、垂釣、游泳、露營、搭帳篷等違規行為；

4. 攜犬規範：帶犬入碧道需束犬鏈，超小型/小型犬犬鏈長度≤2米，中型及以上犬≤1.5米；主動避讓行人，及時清理犬隻糞便；

5. 水庫水深危險，請勿靠近水邊；文明遊玩



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