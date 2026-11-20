台南全新地標七股《山山山屋》，因為其濃厚的異國風造型，近期在社群上掀起不小討論！但有趣的是，這被大家搶拍的藝術建築，不只俏皮的造型引人注目，它背後的故事更是使之被大家討論的原因。



本篇我們不只要用3亮點與大家介紹台南的新地標，更要加碼附近值得一逛的景點，想在週末來趟台南一日遊，跟著我們這樣走就對了！

台南新地標《山山山屋》3亮點

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1. 白色小屋坐落賞鳥聚集地

要了解近日正式啟用、開放大眾參觀的《山山山屋》在紅什麼，那必須要先從它坐落的「台南七股頂山濕地」開始講起。這一地方作為七股鹽場重要的曬鹽區，隨著鹽業停曬，大片鹽田逐漸轉變為濕地、魚塭與候鳥棲息環境，不只吸引黑面琵鷺、反嘴鴴、黑腹濱鷸等鳥類停留，也成為生態攝影愛好者熟悉的賞鳥據點。尤其每年秋冬，來台度冬的候鳥陸續抵達，讓原本寧靜的濱海村落變得格外熱鬧。如今三座白色小屋就坐落在濕地旁，與開闊天空、水面及周圍鹽田形成鮮明對比。不同於都市裡的公共藝術，這裡沒有密集高樓作為背景，反而讓簡單的白色造型更顯突出。

2. 為紀念知名觀鳥涼亭而生

可能很多人會問那為什麼不蓋個賞鳥亭，給大家坐在裡頭賞鳥、觀景，反而要建一個地景裝置呢？其實這裡還真的曾經有過專門給觀鳥者而設的「七股頂山賞鳥亭」，其中木造雙層賞鳥亭更因為具備多方向觀察窗、鳥類解說設施與無障礙動線，成為當地相當具代表性的生態觀察據點。只是2025年丹娜絲颱風侵襲台南沿海，造成嚴重受損而被迫拆除，使這一賞鳥勝地逐漸沒落。

3. 夢幻白屋呼應鹽村歷史

為了喚起當地生活與觀光機能，雲嘉南風管處在居民的建議下，將當地歷史轉化為象徵性的地景藝術，利用既有平台重新打造休憩與觀景空間，而《山山山屋》便應運而生。有趣的是，這以白色陶片馬賽克拼貼而成的山屋，不只利用不規則的雕塑輪廓描摹七股的鹽業地景，它還分別命名為「島嶼的山」、「故鄉的山」與「守護的山」，利用三個主題對應頂山不同時期的生活記憶，從早期沙洲、漁業養殖、鹽田產業，到後來的濕地生態與土地守護，濃縮成可以被觀看的藝術作品，讓這新地標別具人文風情。

逛完《山山山屋》後，這邊也值得一去！

相信逛完《山山山屋》後，難得跑來台南七股的大家也會想在附近走走逛逛，接下來我們特別精選了幾個就在附近的景點，喜歡漂亮建築、人文地景的你一定也想去走走！

1. 生命之樹

如果喜歡《山山山屋》的白色地景，那麼絕對不能錯過藝術家楊士毅創作的《生命之樹》！這座位於將軍區青鯤鯓扇形鹽田的巨大白色裝置，以鹽田扇形輪廓為靈感，利用簡潔的線條與鏤空造型，呼應鹽業發展所仰賴的陽光、海水與海風。

最特別的是，作品設置於廢棄鹽田之中，旅人可以沿著步道走進開闊的鹽田景觀，感受過去鹽工在烈日下工作的環境。這件作品更於2024年接連獲得美國MUSE設計大獎及紐約建築設計獎肯定，讓台南海線的地景藝術登上國際舞台。推薦選在下午前往，白色雕塑搭配夕陽與鹽田水面，尤其適合攝影愛好者。

生命之樹

地址：台南市將軍區鯤鯓里，青鯤鯓扇形鹽田



2. 六號小島

同樣以鹽業歷史為靈感的，還有七股遊客中心旁的《六號小島》。這件由藝術家陳昱良設計的水上裝置藝術，於2022年正式亮相，並獲得美國MUSE設計大獎雕塑設計銀獎。作品名稱來自所在地過去曾是七股南鹽區的「第六生產區」，藝術家將鹽工的人生與鹽田變遷轉化為一座孤島小屋，透過長約60公尺的步道連結直徑約15公尺的小島，形成宛如漂浮在水面上的寧靜風景。白色小屋搭配水中倒影，是近年七股相當受歡迎的拍照場景。特別提醒，通往小島的步道會受到潮汐影響，若漲潮導致水位淹過步道，便不會開放通行，建議先確認現場狀況。

六號小島

地址：台南市七股區塩埕里塩埕102-8號，七股遊客中心旁



3. 方圓美術館

如果想為這趟海線藝術之旅增添一點人文氣息，推薦再往將軍區走走，造訪藏身漚汪聚落的方圓美術館。這座建於1944年的歷史老宅，原本是將軍地區首任鄉長、醫師兼文學家黃清舞的故居「遂園」，同時也是他行醫的「遂生醫院」。建築融合傳統四合院與西式圓拱迴廊，紅磚牆面、庭園與拱門構成極具年代感的景致。老宅後來曾一度荒廢，直到方圓文化藝術基金會投入修復，才於2008年底轉型為美術館。如今館內除了展示當代藝術，也保留黃清舞的書房、老照片與生活文物，讓人得以窺見昔日地方仕紳的生活品味。對喜歡老屋再生、歷史建築與藝文展覽的讀者來說，這裡絕對值得安排一個悠閒午後。

方圓美術館

地址：台南市將軍區西甲里西華1號

開放時間：週四至週日09:00–17:00；週一、週二休館，週三僅接受團體預約



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關於台南新地標《山山山屋》問與答

台南七股《山山山屋》在哪裡？需要門票嗎？ 《山山山屋》位於台南七股頂山濕地一帶，是以當地鹽業歷史、濕地生態與生活記憶為靈感打造的白色地景藝術。三座小屋坐落於開闊的濱海環境，適合安排賞鳥、攝影與散步行程。這裡屬戶外地景空間，參觀前建議確認最新開放狀態、現場管制與停車資訊；目前文章尚未提供正式票價公告，不宜直接寫成全天候免費開放。 《山山山屋》為什麼有三座白色小屋？分別代表什麼？ 《山山山屋》由三座白色藝術裝置構成，分別以「島嶼的山」、「故鄉的山」與「守護的山」為主題，透過白色陶片馬賽克與起伏的雕塑輪廓，呼應頂山地區的鹽業文化、村落生活與濕地生態。這裡不只是拍照打卡景點，也希望讓旅客重新認識台南海線的歷史與環境變遷。 七股頂山濕地什麼季節最適合賞鳥？可以看到黑面琵鷺嗎？ 台南七股沿海是台灣重要的候鳥度冬地區，通常秋冬至翌年春季較有機會觀察到各種候鳥，包括黑面琵鷺、反嘴鴴及其他水鳥。不過，實際鳥況會受到季節、潮汐、天候與鳥群活動範圍影響，不能保證每次都能看到黑面琵鷺。建議攜帶望遠鏡，保持距離觀察，也避免為了拍照進入濕地或干擾鳥類棲息。 逛完《山山山屋》，附近還有哪些台南海線景點值得順遊？ 喜歡藝術建築與攝影的旅客，可以順遊將軍青鯤鯓扇形鹽田的《生命之樹》、七股遊客中心旁的《六號小島》，以及將軍漚汪聚落的方圓美術館。三處景點分別結合鹽田地景、公共藝術與歷史建築，適合規劃半日到一日的海線小旅行。建議自行開車，並依各景點開放時間及實際交通狀況安排路線。 《山山山屋》適合親子旅遊嗎？有什麼參觀注意事項？ 《山山山屋》位於開闊的戶外濕地環境，適合喜歡自然生態、建築藝術與攝影的親子旅客。不過，七股海線日照強、風勢較大，夏季也可能較炎熱，建議準備遮陽帽、防曬用品、飲水與防蚊用品。若帶長輩或幼童同行，應事先確認步道是否平整、是否設有無障礙設施，以及當日天候與開放情形，避免在濕滑或未開放區域活動。

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