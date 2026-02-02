台南美食｜牛肉火鍋6餐廳推薦　溫體牛肉牛大骨高湯　附地址時間

提到台南的在地美食，最不能錯過的絕對是溫體牛肉火鍋！台南的牛肉火鍋文化深厚，從凌晨開張的市場牛肉湯，到傍晚熱氣蒸騰的火鍋店，每一口都能嚐到現宰牛肉的鮮甜與油花香氣。



無論是想和朋友大快朵頤，還是與家人溫暖聚餐，這股濃郁的牛肉香氣都能讓人一試成主顧，趕緊看看我們精選的6間台南牛肉火鍋名店，從老字號到文青風格，一次帶你吃遍最正宗的滋味。

台南牛肉火鍋6推介

1. 阿裕牛肉涮涮鍋

在許多人心中，台南最強牛肉鍋就是「阿裕牛肉涮涮鍋」，因此無論平日還是假日總是有滿滿的排隊人潮，建議先訂位，以免久候。阿裕牛肉涮涮鍋以大量蔬菜和牛骨熬煮出鮮甜湯底，加上現宰的溫體牛肉，美味的秘訣則是將牛肉涮一涮，帶著淡淡粉色時即可享用，另外牛肉丸是必點，敢吃內臟的話也可以點他們的牛心、牛肚、牛肝試試！

阿裕牛肉涮涮鍋

地址：臺南市仁德區崑崙路733-1號

電話：06-279-5500

營業時間：10:00-14:00；17:00-21:00（週一～二公休）



2. 牛苑

「牛苑」以韓系文青風裝潢而廣為人知，提供原味和麻辣兩種鍋底，而原味湯底主要是以雞骨、豬骨、蔬果熬煮，肉盤則有溫體牛肉盤、Prime無骨牛小排和豬肉盤，其他還有牛心、牛肝、牛楠等部位，整體來說肉質軟嫩又帶了些嚼勁，非常好吃！值得一提的是，牛苑的蔬菜、火鍋料、飲料是採自助式，可以到冰箱挑選想吃的配料。

牛苑

地址：臺南市中西區中正路140號

電話：06-223-6556

營業時間：11:30-14:30；17:30-21:00（週一公休）



3. 劉家莊牛肉爐

使用當天現宰溫體牛，希望讓大家品嘗到最鮮甜美味的「劉家莊牛肉爐」，火鍋套餐提供適合4-6人、6-8人或10人的選擇，且餐廳備有停車場，一直是深受在地人和遊客愛戴的店家。而劉家莊牛肉爐的鍋底由純牛大骨、甘蔗、蔬果及獨家秘包配方熬煮而成，使湯頭不只越煮越濃郁，更可以完整帶出牛肉的鮮美，讓人吃了一口就停不下來。

劉家莊牛肉爐

地址：臺南市永康區四維街21號

電話：06-233-5757

營業時間：11:00-21:00（週二公休）



4. 牛五蔵 – 肉鍋 x 塩ホルモン

連續三年榮獲米其林（米芝蓮）指南推薦！劉家莊牛肉爐第二代在安平開設的「牛五蔵 – 肉鍋 x 塩ホルモン」，每天從善化牧場直送溫體牛至餐廳，鍋底為牛大骨高湯，再加上堅持選用肉質軟嫩清甜的黑母肉牛，口感相較於去勢牛、未去勢公牛吃起來更佳。內臟部分，在歷經研發與改良後，提供牛脆脂、牛脆管、牛百葉等其他店家較為少見的牛內臟，愛嚐鮮的你一定要試試！

牛五蔵 - 肉鍋 x 塩ホルモン

地址：臺南市安平區建平路577號

電話：06-297-0709

營業時間：11:00-15:00；16:30-23:00（週二公休）



5. 輝哥本土牛肉爐

台南排隊名店「輝哥本土牛肉爐」，菜單提供套餐方式，除了牛肉鍋之外還包含熱炒類，可根據人數選擇。以牛骨與蔬菜熬煮的湯底美味自然不在話下，溫體牛肉則是軟嫩且富有油脂，越咬越香！最讚的是，內用輝哥本土牛肉爐只要有點鍋底，就享肉燥飯免費吃到飽，此外也有很多饕客推薦他們家的綜合滷味拼盤，牛腱、牛肚都新鮮又可口。

輝哥本土牛肉爐

地址：臺南市仁德區中山路60號

電話：06-270-2647

營業時間：11:30-14:30；17:00-21:30（週一公休）



6. 阿財牛肉湯安平二店

「阿財牛肉湯安平二店」位在安平區平豐路上，以現場抽號碼牌的方式排隊，用餐環境寬敞、乾淨，而特別的是提供各部位的牛肉讓顧客選擇，像是五花腱、五花楠、肩胛、板腱、肋眼蓋、龍骨肉、特選燙牛舌、臉頰肉等等，吃過的都說鮮美且無腥味。阿財牛肉湯安平二店的特色除了可挑部位吃溫體牛肉鍋，還有上菜速度快，而餐廳對面有停車場，因此網路評價相當高！

阿財牛肉湯安平二店

地址：臺南市安平區平豐路277號

電話：06-295-6965

營業時間：12:00-22:00（週三公休）



