台南8間景觀餐廳推薦　海景山城咖啡廳　賞夕陽夜景情侶約會打卡

台南一座擁有深厚歷史底蘊與豐富人文的城市，不僅是美食的天堂，像是中西區美食、永樂市場周邊美食更是聞名全台，也有著豐富的自然景觀，盤點八間台南景觀餐廳，是你來到台南，欣賞自然風光與品嚐美食的絕佳去處。



無論是面海觀浪、坐擁山景，還是隱身田園間的秘境餐廳，台南的景觀餐廳各具特色，讓人能在悠閒氛圍中感受美食與風景的雙重饗宴，無論是情侶約會、家庭聚餐，或是想獨自放鬆小憩，都能找到最適合的風景。

台南景觀餐廳8大推薦

1. 舫Home Café

位於台南安平漁人碼頭、安億橋下的舫Home Cafe，是一間由漁船改造的海上咖啡館，也是台南少見的船屋咖啡廳，以米白色為主調，搭配復古船椅與拱形玻璃窗，營造出濃厚的海洋氛圍，咖啡廳裡擺設老闆收藏的船模、公仔與旅行照片，在傍晚時分前往，夕陽與海景交織的畫面非常浪漫，是拍照打卡的絕佳時機，此外，咖啡廳為寵物友善空間，也可以帶毛孩一起同行，一起度過愜意的午後時光。

2. 快雲時晴&覺味食飲

位在台南關子嶺的人氣景觀餐廳「快雲時晴&覺味食飲」，坐落於枕頭山觀景台旁，擁有180度遼闊視野，可以俯瞰台南美景，天氣好時甚至能遠眺澎湖，是欣賞夕陽與夜景的絕佳地點，店名取自王羲之《快雪時晴帖》，將「雪」改為「雲」，呼應當地多變雲霧氣候，餐廳空間分為室內與戶外座位，店內主打餐點有東坡控肉飯、椒麻豬腳飯、海陸火鍋等，也提供咖啡、茶飲、甜點等，建議可以在傍晚前抵達，從夕陽欣賞到星光夜景，體驗浪漫的山城氛圍。

3. 景美是吉景觀咖啡餐廳

景美是吉景觀咖啡餐廳位於台南梅嶺，餐廳主打可以欣賞180度山巒景色，無論坐在室內還是戶外觀景平台都能俯瞰楠西、玉井一帶的景觀，園區設有知名打卡點天空之心觀景台，餐點以日式套餐為主，像是梅醬烤雞腿、薑黃唐揚雞、味噌烤鮭魚等，搭配小菜、湯品、甜點與飲品，份量十足且具在地特色，也是寵物友善空間，非常適合情侶、親子或好友一同前往品嚐美食還能欣賞雲海與夕陽美景。

4. 五隆園

五隆園位於台南東山區，是台南最高的景觀餐廳與民宿，擁有壯麗的山景與嘉南平原美景，晴天可以遠眺澎湖，餐廳空間融合傳統布袋戲元素，充滿文化氛圍，空間為半開放式，戶外庭院可以享受涼爽微風、欣賞雲海景色，春天與夏天還能觀賞螢火蟲與獨角仙，招牌菜包括肉桂桶子雞、何首烏養生雞湯鍋、特製豬腳及古味油枝捲等，此外，五隆園也提供民宿，五隆園結合自然景觀與美食，是來台南東山不可錯過的特色餐廳。

五隆園

Google 評分：4.5

聯絡電話：06-686-3597

店家地址：733台灣台南市東山區高原里李子園108之4號

營業時間：星期一、星期二、星期五至星期日10:00-21:00，逢星期三至星期四休息



5. 魔法森林景觀咖啡小餐館

位在台南玉井的魔法森林景觀咖啡小餐館，擁有三面落地窗玻璃屋設計，身處室內可以眺望南化與玉井山景，最吸睛的是純白色的天空玻璃步道，步道的末端設置了幸福鐘與愛情鎖欄杆，是情侶拍照打卡的熱門景點，餐點部分提供義大利麵、簡餐、火鍋、漢堡、甜點與各式咖啡、冰沙等，放假就來一趟充滿綠意與療癒感的下午茶之旅。

魔法森林景觀咖啡小餐館

Google 評分：4.7

聯絡電話：06-574-6032

店家地址：71442台灣台南市玉井區1-8號

營業時間：星期三至星期日10:30-17:00，逢星期一至星期二休息



6. 仙湖休閒農場

仙湖休閒農場位於台南市東山，來到仙湖休閒農場可以俯瞰壯麗的嘉南平原與雲海美景，是親近自然與放鬆身心的好去處，農場設有無邊際山泉泳池，夏天可清涼戲水，冬季則能欣賞雲海，夏季可以沿林蔭步道前往觀景平台，享受360度山景視野，提供特色餐飲，以當季的野菜與水果製作餐點，此外，也有提供住宿，房間的陽台圍欄為玻璃，可以欣賞一整片充滿綠意的景觀，不只適合一日遊，也適合深度體驗自然與農業生活。

仙湖休閒農場

Google 評分：4

聯絡電話：06-686-3635

店家地址：733台灣台南市東山區一鄰6-2號

營業時間：星期一、星期三至星期日10:00-16:00，逢星期二休息



7. 瓦樣山巷異國蔬食餐廳

瓦樣山巷異國蔬食餐廳位於台南玉井，餐廳坐落於山巒環繞的區域，讓大家在品嚐美味餐點的同時也能欣賞到優美的自然風光，瓦樣山巷以創意蔬食料理聞名，使用在地新鮮食材，結合傳統與創新的烹飪手法，提供多樣化的餐點選擇，此外餐廳外的草地也有提供露營，不妨安排兩天一夜的行程，晚上還能露營欣賞繁星點點的璀璨星空。

瓦樣山巷異國蔬食餐廳

Google 評分：4.2

聯絡電話：06-574-9113

店家地址：714台灣台南市玉井區豐里60-28號

營業時間：星期三至星期五11:00-18:00，週六日11:00-19:00，逢星期一至星期二休息



8. 瑪莎園

台南玉井區虎頭山的瑪莎園景觀庭園咖啡餐廳，擁有180度壯麗視野，白天能眺望玉井與群山，夜晚則可欣賞台南萬家燈火，餐廳環境優美，森林造景與斜坡步道營造出林間小徑的氛圍，瑪莎園提必點的餐點有情人果蔗香豬腳、蔥爆松坂豬及芒香東坡肉等，也有以當地愛文芒果製作的甜點和飲品，此外，也是寵物友善餐廳，建議在黃昏前往，可以欣賞夕陽與觀賞夜景，適合情侶約會與家庭出遊。

常見問題 Q&A

【本文獲「輕旅行」授權轉載。】