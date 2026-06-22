台灣景點｜7家特色動物園　全台最大鳥類主題樂園　親子好去處

哪裡有適合親子同遊的好去處？全台景點多，而動物園則是作為提供孩子們學習動物知識的絕佳場所，並透過寓教於樂的方式，讓大朋友小朋友共同創造美好的回憶。除了台北市立動物園是好幾代人的兒時記憶之外，台灣還有哪些特色動物園，值得一去呢？



本篇從北到南盤點了全台特色動物園，看看哪一座即將成為你們家的療癒景點！

台灣親子景點

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1. 臺北市立動物園

亞洲最大！「臺北市立動物園」佔地面積約182公頃，是目前亞洲最大的動物園，整個園區大致分為戶外區和室內館，其中企鵝館、大貓熊館、無尾熊館特別受到小朋友歡迎，還有熱帶雨林區的馬來虎、馬來貘和水豚，以及非洲象、侏儒河馬、非洲獅、斑馬、大猩猩所在的非洲動物區都是熱門區，建議大家沿著動線參觀，就能感受到置身於非洲草原的珍貴體驗，也推薦去大貓熊主題餐廳用餐和休息喔。

臺北市立動物園

地址：台北市文山區新光路二段30號

電話：02 2938 2300

營業時間：09:00-17:00



2. 新竹市立動物園

位在新竹公園內的「新竹市立動物園」，過去因設備老舊而開始計畫整修工程，同時又以提升動物福利為宗旨進行改造，於2019年重新開放後即成為台灣最具有設計感的動物園！為達到尊重動物、保護動物的目的，新竹市立動物園打開籠舍、擴大活動空間，並盡可能恢復原棲地生態，讓遊客能更了解野生動物，進而學習尊重生命。

新竹市立動物園

地址：新竹市東區食品路66號

電話：03 522 2194

營業時間：09:00-17:00（週一公休）



3. 六福村動物王國

什麼？要前進猛獸區了嗎！六福村主題遊樂園除了有大型遊樂設施，園區也結合生態動物園「六福村動物王國」，包括白犀牛、猴類園區、羊駝區、狐獴家族、台灣黑熊等可愛動物，更可以搭乘猛獸巴士深入猛獸區，近距離看到孟加拉老虎、白老虎、非洲獅。值得一提的是，110公分以下的兒童需有大人陪同搭乘，且搭乘設施時請勿飲食唷。

六福村動物王國

地址：新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60號

電話：03 547 5665

營業時間：09:00-17:00



4. 九九峰動物樂園

南投「九九峰動物樂園」為台灣最大的專業鳥類主題樂園，是兼具世界級鳥類飛禽以及可愛動物的生態教育樂園，不定期舉辦飼育員體驗營、兒童節優惠等活動，是中部相當熱門的親子景點。來到九九峰動物樂園，一定要走進巨大球型屋，可以看到澳洲彩虹吸蜜鸚鵡、灰冠鶴、大紅鶴、天鵝等各種鳥類，也推薦到恐龍之丘拍照，機器恐龍還會不時發出聲音跟擺動身體呢！

九九峰動物樂園

地址：南投縣草屯鎮富頂路726巷99號

電話：04 9256 5107

營業時間：09:00-18:00



5. 頑皮世界

作為南台灣最大、最萌的動物園，「頑皮世界」提供許多動物互動體驗，例如可以近距離餵食長頸鹿、水豚、羊駝、迷你馬等可愛動物，到了夏天還可以在綠洲水樂園、小頑童專區等區挑戰刺激的遊樂設施，玩一整天也不膩！順便告訴大家，頑皮世界今年隆重推出「卡比巴拉遊園列車」，超萌外觀讓人忍不住洋溢著少女心，直呼真可愛～

頑皮世界

地址：台南市學甲區三慶里6鄰頂洲75-25號

電話：06 781 0000

營業時間：09:00-17:00



6. 壽山動物園

「壽山動物園」位在高雄市鼓山區，設有兒童戲水區、導覽小火車等設施，更設置動物友善的空中觀察廊道，讓遊客能以不同角度並且是低干擾的情況下，近距離觀察動物。而壽山動物園受到歡迎的動物有哪些呢？壽山住民台灣獼猴、台灣黑熊波比、紅毛猩猩咪咪、虎虎生風的孟加拉虎、可愛萌主水豚君、療癒教主羊駝等等，都各自有擁護者喔！

壽山動物園

地址：高雄市鼓山區萬壽路350號

電話：07 521 5187

營業時間：09:00-17:00（週一公休）



7. 國立海洋生物博物館

海洋愛好者的天堂！屏東「國立海洋生物博物館」結合水族館與全數位影像化的方式，使來訪的遊客在能虛擬和實體結合的情境營造中，獲得獨特的參觀體驗。在國立海洋生物博物館，可以看到珊瑚礁、水母、鯊魚、魚、鰹魚、海鱺、企鵝、白鯨等動物，至於巨型水缸和長達84公尺的海底隧道也很有趣，海底世界果真令人看得目不暇給。

國立海洋生物博物館

地址：屏東縣車城鄉後灣路2號

電話：08 882 5678

營業時間：09:00-17:30



全台動物園常見問題

木柵動物園最新消息？ 臺北市立動物園積極推廣教育活動，例如無尾熊的春天、大貓熊動物訓練、認識台北赤蛙等主題，另外還有環保DIY、動物朋友相見歡等體驗，也會因應如世界貘日、世界地球日、拯救青蛙日等節日舉辦相關活動，持續將生物多樣性及永續發展理念帶給大家。 動物園注意事項？ 無論去哪一座動物園，務必注意全園禁菸、禁止跨越欄杆進入動物展示場、禁止餵食動物及觸摸動物（除非有開放）、禁止攀折園區花木及採集動植物、室內展館及保育廊道禁止使用閃光燈等等，並且室內展示館禁止飲食，以維持園區內休憩設施的整潔。

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