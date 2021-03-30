撰文： 梁采欣 最後更新日期： 2021-03-30 17:19

新冠肺炎疫情近日放緩，政府宣布海灘和泳池將於4月1日重開。適逢復活節連假期間天氣炎熱，去沙灘戲水消暑就最好不過。《香港01》旅遊頻道記者精選了離島4大優質泳灘，包括長洲、南丫島、坪洲和梅窩，順道推介不同沙灘附近的美食，方便醫肚！

【1】長洲

東灣、觀音灣泳灘 —— 觀賞日落美景之選

東灣泳灘是長洲最大的沙灘，水質清澈，每年都吸引不少遊客及港人前來戲水。如果想去滑浪就可以去觀音灣泳灘，前往水上活動中心就可以租借滑浪設備，大展身手。不過想觀賞日落的話，最好就去其中一個泳灘欣賞，幸運的話更可以遠眺南丫島及香港仔。👇👇👇 想知哪個泳灘睇日落最靚、點樣去、周圍有咩設施，立即按圖睇睇👇👇👇

去完東灣曬太陽、游水，可以到附近吃個靚brunch補充體力。以為長洲只有大魚蛋好食？NO! 記者今次精選長洲4間打卡餐廳，包括兩間小清新風cafe、一間精品咖啡店，以及一間西餐兼酒吧！

1. 島中坊研 —— 本地手工品牌開設文青Cafe

島中坊研本身是一個本地設計師品牌，主要設計布袋、手袋等，2018年在長洲開設Cafe，裝潢以白色做主調、使用木質家具，整體走文青路線，感覺放鬆。店外設有戶外座位，最適合帶狗狗前來一起打卡。Cafe主打西式及日式輕食，例如有奄列、全日早餐、鰻魚飯等，想食甜品就有份量十足的自家製窩夫。👇👇👇除了窩夫之外，有一款甜品都非常人氣，按下圖即睇島中坊研美食推介、價錢👇👇👇

島中坊研 地址：長洲中學路16號地下 營業時間：星期一、三至日11:30 - 19:00（星期二休息）

2. Heima Heima —— 日式小清新風Cafe主打慢活

由一對夫婦開設的Heima Heima，因為丈夫對長洲有情意結，決定在遠離繁囂的長洲開咖啡店。這間cafe設有少量室外座位，可以看到海景，非常寫意。Heima Heima主打各款甜品及咖啡，包括柚子抺茶芝士蛋糕、蘋果批配雪糕等，全部美食擺盤精美，非常IGable！👇👇👇 全部食物擺盤都非常IGable，按下圖即睇Heima Heima的美食、價錢👇👇👇

Heima Heima 地址：長洲贊端路25號地舖 營業時間：星期四至五12:00 - 17:00、星期六12:30 - 18:00（星期一至三、日休息）

3. 啡寮 —— 必飲冰滴咖啡

啡寮是一間精品咖啡店，主打冰滴咖啡，一進店就看到一幅滴漏咖啡牆，牆上掛上裝冰水的玻璃壺，下面就有裝有咖啡粉的過濾器，最底下就是裝上滴漏咖啡的玻璃瓶，這面牆是店內的人氣打卡位。咖啡方面就有長洲冰滴咖啡、檸檬蜂蜜冰滴咖啡等。 👇👇👇除了滴漏牆之外，店內還有不少打卡位！按下圖即睇啡寮主打咖啡、店內擺設👇👇👇

+ 3 + 3 + 3

啡寮 地址：長洲新興街4號地下 營業時間：星期一至日10:30 - 19:00

4. The Pink Pig Music Bar and Restaurant —— 睇海景chill歎啤酒

身兼酒吧的西餐廳位於海邊，主打各款炸物和啤酒，更有手工啤酒，日落時分邊睇海景邊飲酒就最chill！招牌菜式大部分都是炸物，包括水牛城雞翼、炸芝士球、炸魷魚等小食。網民推薦水牛城雞翼，出爐炸雞翼香脆，肉質嫩滑有肉汁，醬汁略嫌不夠！👇👇👇想知道餐廳還有甚麼必試小食，按下圖即睇有甚麼美食推介、環境 👇👇👇

The Pink Pig Music Bar and Restaurant 地址：長洲建新里11號地下 營業時間：星期一至日12:00 - 19:00

【2】南丫島

洪聖爺灣泳灘 —— 遊客必去沙灘

泳灘水清沙幼，吸引不少外國遊客前往曬太陽、游泳，甚至可以觀賞日落。在天朗氣清的日子，觀賞日落之餘，更可以遠眺南丫島發電廠。👇👇👇 想知交通方法、周圍有咩設施，立即按圖睇睇 👇👇👇

洪聖爺灣泳灘位於榕樹灣，記者精選4間高質cafe，包括文青必去的南島書蟲、主打豆腐芝士蛋糕的少女心cafe，還有素食cafe等，全部都非常適合打卡！

1. 南島書蟲 —— 主打西式素食、使用天然有機蔬菜

Cafe設有室外、室內座位，店內放滿書架和綠色植物，有舊式書店的味道，食客可以隨意借閱店內的中英文書籍。Cafe標榜使用天然有機蔬菜，主打西式素食，包括素食薄餅、黑松露蛋黃醬薯條、雜菜千層麵等，亦有不少健康特飲。👇👇👇cafe裏面裝潢充滿舊書店風格，按下圖即睇裝潢、美食、價錢 👇👇👇

南島書蟲 地址：南丫島榕樹灣大街79號 營業時間：星期一至二10:00 - 17:00、星期四至五10:00 - 17:00、星期六至日及公眾假期11:00 - 20:00

2. Shelly Cake Express —— 少女風打卡必去

位於榕樹灣後街的Shelly Cake Express，店內的空間較小，約有三張枱的位置，店內的裝修、擺設，連食物都有大量碎花，充滿少女心！餐廳的招牌甜品是豆腐芝士蛋糕，豆腐味比芝士味更香濃，芝士蛋糕質感軟滑。不少人都會外賣到沙灘一邊吃蛋糕，一邊看海景，非常休閒。👇👇👇 豆腐芝士蛋糕超有人氣，按下圖即睇cafe還有甚麼美食、價錢👇👇👇

+ 2 + 2 + 2

Shelly Cake Express 地址：南丫島榕樹灣後街21號地下C舖 營業時間：星期五11:00 - 19:00、星期六至日及公眾假期09:00 - 20:00（星期二至四休息）

3. Hideout Cafe Bar —— 睇海景歎高質全日早餐

店面看起來平平無奇，但竟然內有乾坤！原來店內設有露台座位，可以對著海邊歎All Day Breakfast配啤酒，夠晒Chill！餐廳主打西式輕食，包括全日早餐、漢堡薯條、班尼迪蛋等，全部都大大份。👇👇👇想知哪款招牌菜最有人氣，按下圖即睇美食推介、價錢 👇👇👇

Hideout Cafe Bar 地址：南丫島榕樹灣大街77號地下 營業時間：星期一至日10:00 - 20:00

4. 農舍 —— 田園風格素食cafe

距離碼頭約5分鐘路程的農舍是人氣素食cafe，店內的裝潢有清新舒適的感覺，夜晚的時候有小型燈飾和裝飾照明，非常有情調！餐廳主打素食全日早餐、自家製薄餅、三文治等，亦有不少健康果汁及特飲，適合素食及關注健康人士！👇👇👇 全日早餐取名非常特別，按下圖即睇農舍的人氣美食、價錢 👇👇👇

農舍 地址：南丫島榕樹灣大街26號地下 營業時間：星期一至三08:00 - 18:00、星期四至日08:00 - 21:00

【3】坪洲

東灣沙灘 —— 最適合漫步享受寧靜

通常去坪洲都會去行山、前往銀洲仔亭觀賞日落，甚少去沙灘。但原來坪洲東灣沙灘都是一個好去處，海灘呈弧形，不算非常大，加上較少遊客，最適合與另一半吹海風、漫步海邊，享受寧靜的時光。👇👇👇 想知交通方法、周圍有咩設施，立即按圖睇睇 👇👇👇

坪洲有不少美食，包括名物蝦多士，亦有純白Cafe，最適合沙灘漫步或游泳之後去食！

1. Island Table Grocer Cafe —— 打卡必影窗口位

小店主打咖啡、手工酥餅、芝士蛋糕等輕食，人氣美食包括招牌蘋果酥、自家製檸檬特調梳打。店內裝潢以白色、原木色系做主調，配上綠色植物、乾花等擺設，窗口位更是熱門座位，如果有幸坐到，必定要瘋狂打卡！

😋😋😋想知各款美食幾錢，立即按圖睇睇😋😋😋

Island Table Grocer Cafe 地址：坪洲永興街9C號地舖 營業時間：星期三至五10:00 - 18:00，星期六至日09:00 - 17:00（星期一、二休息）

2. 祺森冰室 —— 必食坪洲名物蝦多士

祺森冰室的蝦多士被形容為坪洲名物，多士包著一隻隻鮮蝦，非常足料，配上奶茶紅豆冰，胃口小的女士應該會吃不完！不要以為舊式冰室就沒有創意，餐廳供應玫瑰咖啡，夠晒特別！👇👇👇 除了蝦多士外還有其他必試美食，按下圖即睇👇👇👇

祺森冰室 地址：坪洲坪洲永安街3號地下B舖 營業時間：星期二至五08:00 - 16:00、星期六至日08:00 - 16:30（星期一休息）

【4】梅窩

銀礦灣泳灘 —— 人流更少更寧靜

銀礦灣泳灘近梅窩市中心。由於位於離島，平日人流較少，因此環境比起長洲、南丫島的沙灘更加寧靜，適合想休閒享受寧靜時光的人士！按下圖即睇沙灘美景👇👇👇

銀礦灣泳灘附近有不少地道港式小店，包括港式三層架High Tea、巨型吉列豬扒飯及鑊氣海鮮小炒。

1. 麥生記冰室 —— 三層架High Tea

冰室開業60多年，在梅窩無人不識，裝潢仍保留舊式冰室的設計，有老香港味道，店內除了一般茶記食物，還有懷舊滾水蛋、忌廉溝鮮奶、公司三文治供應，更有三層架下午茶，有港式西餅、多醬雜果沙律、炸薯條、咖喱角等小食，份量足連3杯飲品，夠晒飽肚。

🤤🤤🤤想知三層架下午茶有幾抵食，按圖即看價錢及懷舊冰室其他人氣美食🤤🤤🤤

+ 3 + 3 + 3

麥生記冰室 地址：大嶼山梅窩涌口街38F號地舖 營業時間：星期一至二、星期四至日06:30 - 16:00（星期三休息） 備註：只收現金

2. 羅馬餐廳 —— 巨型吉列豬扒飯

餐廳同時供應港式茶餐和西餐，輕食包括公司三文治、咖哩角、雞髀，招牌主食則有吉列豬扒飯。吉列豬扒非常巨型，足有成塊面咁大！豬扒炸到十分香脆，外皮黃金誘人，網民評價肉質鬆軟，CP值極高。

😋😋😋 餐廳還有其他人氣美食，立即按圖睇睇餐牌 😋😋😋

羅馬餐廳 地址：大嶼山梅窩碼頭路11號銀輝大廈地下A號舖 營業時間：星期一至日 11:00 - 20:00

3. 華記海鮮飯店 —— 歎住海景食鑊氣海鮮小炒

梅窩有多間大排檔小炒，人氣最高的是這間「華記」。店內主要供應鑊氣小炒，由小菜到海鮮都有，款式非常多，例如椒鹽瀨尿蝦、豉椒炒蜆、菠蘿生炒骨等，最重要是餐廳對住銀礦灣，可以邊食美食邊歎海景，夠晒寫意！

😋😋😋 想知小炒店仲有哪些必食菜式，點擊圖片睇睇餐牌 😋😋😋

華記海鮮飯店 地址：大嶼山梅窩碼頭熟食中心 營業時間：星期一至日11:00 - 21:30

😋同場加映：2021香港即食麵Top10😋

來自美國的即食麵達人Hans Lienesch最近發布了2021年必食的10款香港製造即食麵，日清和壽桃牌成為大贏家！10款即食麵中，有多款日清麵上榜，包括最為人熟知的出前一丁麻油味、廣受好評的黑蒜油豬骨湯拉麵等！想知邊款合味道唯一上榜，立即按圖睇睇香港即食麵排行Top10😋👇👇

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😋同場加映：全港$300內燒肉放題8大推介😋

最近新開了不少日式燒肉店，但在預算不多的情況下，單點可能會有負擔，因此燒肉放題就是一個最佳選擇。《香港01》飲食頻道記者精選了全港8間任食燒肉餐廳，包括牛舞、全部$300有找，非常抵食！

【1】牛舞 —— 任食鹿兒島黑毛和牛、日本直送雪糕

餐廳位於元朗YOHO MALL，佔地近3000呎，共供應5種優質靚牛及北海道黑豚燒肉放題套餐，包括鹿兒島薩摩黑毛和牛、美國SRF極黑和牛、北海道黑豚肉等，更有設有自助區，提供超過30款食品、醬汁及多款日本直送的雪糕雪條。如果食食吓燒肉，邊爐癮起，亦可以加錢升級至涮涮鍋！

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