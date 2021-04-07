撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-04-07 17:00

有人說「每個胖子都是潛力股」，不過要成功減肥，就必須持之以恆，否則只會體重反彈，然後再不斷重蹈覆轍！對部分女生來說，減肥的最大動力，莫過於是發現自己的外表變得愈來愈「慘不忍睹」。早前，日本綜藝節目播出一個女生的減肥故事，夢想成為護士的她，因為臉上突然長出一些不應該出現的「東西」成為重大契機，讓她下定決心要減肥！

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（《ザ!世界仰天ニュース》截圖）

日本電視台綜藝節目《ザ!世界仰天ニュース》日前播放最新一輯的「仰天改變」減肥企劃，再度引起網民熱議。今次故事的主角叫做佑香，她小小年紀就擁有超越年齡的「大碼」身型！小學時期的佑香，體重已達到65公斤，與弟弟站在一起甚至乎會被誤認是兩母子！

（《ザ!世界仰天ニュース》截圖）

直至佑香升讀高中後，因為一件事令她的體重飆升至人生最高峰的96公斤，甚至導致她的身體出現不應該有的變化？👇👇即按下圖看節目重演👇👇

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同場加映：日本肥仔慘被女神嘲對胖子過敏 操肌勁減40KG變型男！

日本節目《ザ！世界仰天ニュース》早前播放一個日本男生的勵志減肥經歷。今次故事的主角名叫古谷曉斗，小時候本來是個可愛活潑的男生，到底為甚麼會踏上成為胖子之路？

《ザ！世界仰天ニュース》截圖

曉斗就讀小學的時候，爸爸媽媽正經營一間小型的螺絲工廠。某一天早上，媽媽在工作期間受傷而要入院三個月直至完成治療。當時年紀尚幼的他，媽媽不在身邊難免會感到寂寞，這時負責照顧曉斗的祖父母不忍看到孫子傷心，於是決定用大量美食來填補曉斗內心的空虛，令他在短短三個月間，足足胖了20公斤！

《ザ！世界仰天ニュース》截圖

媽媽出院之後，見到兒子胖得連樣子也變了，一怒之下就強逼曉斗開始減肥，結果……👇👇即按圖片看節目重演！👇👇

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