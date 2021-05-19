Staycation｜尖沙咀凱悅酒店嘉賓軒住宿體驗　性價比高有旅遊感覺

撰文： KKday 最後更新日期： 2021-05-19 18:02

香港尖沙咀凱悅酒店開業於2009年10月2日，一共有384間客房及套房，位於九龍尖沙咀河內道「名鑄」3至24樓，連接同一建築物的K11藝術館商場，香港尖沙咀凱悅酒店是繼香港君悅酒店後第二家新世界發展委任凱悅國際於香港管理的酒店。 文：阿迪哥

尖沙咀凱悅酒店可以算得上是彌敦道香港凱悅酒店(Hyatt Regency Hong Kong)的延續，前香港凱悅酒店位於九龍彌敦道67號，前身是1964年開業的總統酒店，直至1969年11日找來凱悅國際集團管理，是凱悅集團首家美國以外酒店，舊香港凱悅酒店於2006年1日1日結業並拆卸，原址重建為目前的國際廣場(iSquare)！

尖沙咀凱悅酒店位置

酒店位於尖沙咀河内道，地庫設有通道連接港鐵尖東站及尖沙咀站。

酒店地址：九龍尖沙咀河內道18號

辦理入住尖沙咀凱悅酒店

阿迪哥於酒店前台辦理入住手續，因為阿迪哥是Globalist會員，職員邀請阿迪哥直接到23樓嘉賓軒 (Regency Club) 辦理入住，但因為阿迪哥想盡快安頓，因此婉拒了！職員簡單介紹嘉賓軒服務細節、泳池人流安排及主動安排下午4時延遲退房，而且房間亦安排到23樓跟嘉賓軒同樓層，因此非常方便，整個辦理入住手續順暢及職員亦很有禮。

尖沙咀凱悅酒店 – 嘉賓軒海景客房介紹

阿迪哥今次入住嘉賓軒海景客房(King Harbour View Club Access)，酒店開業11年多，而且Hyatt Regency亦是比較傳統經典型品牌，所以預期客房設計亦會偏向傳統。

進入客房，旁邊是浴室，然後是衣櫃，另一邊則是行李櫃，以非套房而言，房間浴室頗為寬敞，淋浴間連接浴缸其實非常方便，因為淋身後可立刻跳入浴缸，浴缸深度及長度對比本港某部分奢華酒店更大！

按圖細看房間入口和浴室細節↓↓↓

+ 9 + 9 + 9

浴室洗手盆的玻璃其實亦是一扇門戶，打開後能夠增加空間感，喜歡傳統設計又或者喜歡時尚設計的朋友應該會很高興，而這扇門對阿迪哥就非常重要，因為浸浴時阿迪哥很需要空間感。有些酒店浴室的確會令阿迪哥感受到壓迫感，甚至感到密室恐懼或許會放棄浸浴。

花灑水力很強勁，同時亦有不同模式去調教水力，打開洗手盆前的一扇門就可以望著維港景色沖涼，這證明了只要房間面積足夠，不一定是套房亦能可以好享受。

酒店供應Pharmacopia的沐浴備品，這個品牌1999年草創於美國加州，標榜全天然有機元素，沒有化學物配方及沒有動物測試，而酒店所供應的是摩洛哥堅果油系列。雖然這並非驚天動地的牌子，但濃濃的橙味精油香聞起來都不錯，加上沐浴露、洗髮水、護髮素及潤膚乳都是馬來西亞製造，阿迪哥或多或少都會加分。阿迪哥首次使用這個品牌備品，測試合格！

按圖細看房間設備、迷你吧和窗外景致↓↓↓

+ 14 + 14 + 14

睡床軟硬度適中，瞓得很舒適，兩邊床都各有一個床頭櫃，床頭櫃上的床頭燈附有兩個USB充電插頭。窗邊有一張棗紅色單人梳化連腳凳，坐在座椅上無論看電視或者望海都很舒服。

阿迪哥房間位於23樓，屬於高樓層，酒店並非臨海而建，窗外有其他建築物阻隔維港景色，有人會話海景視野不夠其他酒店，但阿迪哥覺得還可以，景色視野亦很開揚。雖然前面有建築物，但可觀看金域假日酒店及K11 ARTUS游泳池泳客亦有另外一番風味。

行政酒廊：嘉賓軒

嘉賓軒開放時間為每日06:30-22:00，全日供應小食、汽水、咖啡及茶，以下兩節提供免費用餐服務給嘉賓軒樓層住客

● 早餐：06:30-10:30 (星期六、日及公眾假期延長至11:00) ● Happy Hour：17:30-19:30

嘉賓軒酒廊位於23樓，酒廊中門大開不需要拍卡便可以直接進入，空間以長型設計、並且間隔開三個獨立空間，除此之外三個空間嘅中間部分有一條樓梯，樓梯上面另一層有另外兩張枱及會議室。雖然景觀有部分建築物遮擋維港全景，但海景仍然不錯，而且酒廊環境輕鬆寧靜，令人很放鬆及舒服。

阿迪哥是復活節期間入住，預期住客比較多因此提早15分鐘抵達嘉賓軒享用Happy Hour！雖然住客不少，但不用排隊，位置仍鬆動，全程有空位。

按圖細看尖沙咀凱悅酒店嘉賓軒Happy Hour和早餐時段的飲料和食物↓↓↓

+ 39 + 39 + 39

食物方面以Happy Hour來說，質素確實非常之高，四川棒棒雞、咖哩魚併印式薄餅、加州卷壽司、大蒜忌廉湯等等，而甜品方面有士多啤梨拿破崙、芒果卷蛋、士多啤梨卷蛋及楊枝甘露！

阿迪哥一共入住兩晚，好可惜尖沙咀凱悅嘉賓軒酒廊Happy Hour名物魚生飯並沒有出現，第二天的Happy Hour食物有蝦肉蔬菜米紙卷、吞拿魚壽司小卷、叉燒酥、煙肉洋蔥湯及咖哩雞肉香料炒飯等，大部分食物仍然很好吃，唯獨是蝦肉蔬菜米紙捲外皮太乾太硬。

Globalist會員免費早餐只能在嘉賓軒享用，若希望轉到咖啡廳用餐則需要補錢，於嘉賓軒享受早餐的客人不多，即使9點幾的黃金時間仍有空枱，嘉賓軒早餐主要是自助形式，但蛋類就即點即煮，食物以西式為主，中式就只有雞粥，沒有點心，行政酒廊早餐食物選擇不多就預期之內！但復活節長假期期間能夠於寧靜的環境，欣賞維港享受早餐就是意料之外。阿迪哥已經好一段日子沒有慢活地於酒店好好享受一頓早餐，今次真的充滿著度假氣氛，是真正staycation想獲得暫時欺騙自己的旅遊感覺。

餐廳及酒吧介紹

酒店共有四間餐廳及酒吧，當中包括享負盛名嘅法國餐廳希戈(Hugo’s)：

● 希戈餐廳：著名的法國餐廳，開業於1969年，當年位於昔日的彌敦道前香港凱悅酒店，其後在現址重新開業。 ● 凱悅軒：融合現代藝術及20年代茶館的中菜廳。 ● 咖啡廳：是酒店主餐廳，提供自助餐及國際美食。 ● 請請吧：裝修富中國色彩的酒吧，另設有室外露天位置。

酒店設施及Wi-Fi

酒店8樓是空中花園，可以提供一個地方給住客休息、拍照及舉辦婚禮等，前往室外游泳池亦需經過空中花園然後走一條樓梯往7樓泳池。

阿迪哥入住期間是第四波疫情後，政府剛放寬泳池有限度開放，唯只能有條件地僅供3分1使用人數，泳池全日一共分為7節時間開放，住客以先到先得方式，不設預約，因泳池跟「名鑄」居民共用，所以每節的酒店客人使用人數不多。

按圖細看凱悅酒店游泳池和健身室的設備↓↓↓

+ 15 + 15 + 15

露天泳池是一個長型傳統泳池，面積不小，約25米長，旁邊附設按摩池、兒童嬉水池及小型兒童遊樂滑梯，但因疫情關係，除泳池外，其他設施均暫停使用。（其實個按摩池面積都大，阿迪哥好喜歡，只可惜暫停使用。）

當值救生員十分有禮貌，亦很健談，閒談間亦有跟阿迪哥訴說疫情防控措施之下泳池勒令停止開放，因而無工開的苦況，阿迪哥比較少遇到由第三方營運的游泳池職員如此親切，無論環境及設施阿迪哥都好喜歡這個游泳池，不過亦有缺點就係太陽傘座位很少，如果遇上滿客時需要暴曬。游泳池旁邊有一間小屋，小屋內係酒店住客專屬的更衣室及洗手間，設置比較簡單。

健身中心位於10樓，24小時開放，住客以房卡進入，沒有職員當值，空間適中，而且沒有壓迫感，設施主要是帶氧運動器械。

酒店免費Wi-Fi接收得極好，網速亦很快，對於阿迪哥無時無刻都要上網工作完全沒問題。

整體觀感

酒店位於尖沙咀極佳地段，行政酒廊Happy Hour食物高質，酒店目前房價CP值相當高，但因為套房數目不多，可能因而令「套房控」卻步，阿迪哥對套房不強求，有？當然開心，但沒有的話海景房面積也不小，亦能自得其樂。

【本文獲「KKday」授權轉載，作者：酒店宅男 – 阿迪哥】