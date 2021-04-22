Staycation｜香港四季酒店豪華海景房住宿報告　體驗近乎完美

撰文： KKday 最後更新日期： 2021-04-22 12:02

香港四季酒店（Four Seasons Hotel Hong Kong）開業於2005年9月，為港島中環國際金融中心IFC整個發展計劃的酒店部分，這是阿迪哥於全球第二間入住的四季酒店。酒店宅男 – 阿迪哥現在與大家走進香港四季酒店，一探傳統五星酒店的星級服務與體驗，內在酒店令人無法拒絕的星級服務！ 文：阿迪哥

香港四季酒店位置

酒店位於中環國際金融中心，連接IFC商場、地鐵機場快綫及東涌綫「香港站」。

辦理入住

香港四季酒店前台辦理入住的職員很有禮貌，態度亦很誠懇，近來入住香港酒店都需要填寫健康申報表，今次都不例外。

而辦理入住過程中令人感受最深刻是用信用卡付預授權後，職員會先用消毒濕紙巾抹過卡面、然後再跟門匙卡一齊交還，完成入住後該位前台職員直接帶阿迪哥上房，入住體驗非常好。

酒店房間 – 豪華海景客房

今次入住豪華海景客房 (Deluxe Harbour-View Room)，四季酒店是一個 classic luxury 的酒店品牌，因此房間設計非常傳統，雖然酒店已開業15年，但房間保養仍然做得很好，但設計明顯是上一代的設計風格，完全沒有時尚的開放式設計。進入客房一邊是衣櫃、另一邊則是行李櫃及浴室。

普通客房的浴室，都設有雙洗手盆！阿迪哥在其他文章中提過，由於房間採用傳統設計，浴室配有多面鏡子，可增加整體空間感。

按圖細看房間入口和浴室細節↓↓↓

+ 11 + 11 + 11

浴室重點在於備品！疫情期間，酒店的消毒用品相當齊備，包括：酒精消毒濕巾、酒精搓手液、及獨立包裝口罩！

全球大部份的四季酒店 – 標準客房通常都供應 L’Occitane，而香港四季酒店目前提供綠茶及苦橙香氛系列 (The Vert & Bigarade) ，阿迪哥曾使用這個系列的沐浴露，即使這個系列的味道不錯，但仍未達到令阿迪哥著迷的程度。

四季酒店的房間 Mini Bar 應有盡有，咖啡機、熱水煲等一應俱全！亮點又來了，客房所供應的免費飲用水是玻璃瓶裝的Evian！

按圖細看迷你吧、房間設備和窗外景致↓↓↓

+ 10 + 10 + 10

豪華海景客房的維港景色零距離，因為是尾房，亦算得上是轉角房，因此側面也有玻璃窗，景觀倍感開揚。兩邊床頭都有三腳插蘇及USB充電插頭。

香港四季酒店 餐廳及酒吧

酒店一共有六間餐廳及酒吧：

● Caprice – 提供高級法國菜 ● 龍景軒 – 由陳恩德師父主理嘅米芝蓮3星嘅新派高級粤菜 ● The Lounge – 酒店主餐廳 ● Blue Bar – 大堂酒吧 ● Pool Terrace – 池畔酒吧 ● Sushi Saito – 東京壽司名店，供應Omakase

早餐安排在The Lounge，位置於前台旁邊，雖然餐廳景觀一般、但座位非常舒適，而且服務周到。

The Lounge早餐提供單點，一般酒店自助餐都已經好悶，所以有a la carte早餐（編按：按菜單點菜的）令阿迪哥格外興奮及期待！早餐提供兩個菜單，西式及中式選擇，可以於兩個餐牌內任選，早餐還提供和牛！

按圖細看四季酒店早餐時段的飲料和食物，早餐竟然有和牛吃↓↓↓

+ 5 + 5 + 5

最好食當然是「爐烤和牛扒伴炒雜菌配薯餅」！而點心拼盤都非常好食，內有蝦餃、燒賣及小籠包各兩件，而牛油果多士都不錯、口感很rich、creamy，不過滑雞粥就一般，內裏大部分都是雞胸肉，不夠嫩滑。

香港四季酒店設施及Wi-Fi

香港四季酒店的健身室位於5樓，設備相當齊全、空間相當闊落、兼且可以飽覽維港美景。

水療中心及泳池設於 6 樓，水療中心有售賣泳裝、衣服、皮膚護理用品等，儼如一間高級商店。

更衣室位於水療中心內，酒店住客即使不做Spa都可使用設施，內有一個強力水力按摩浴池、桑拿及蒸氣浴室，兼有一個十分舒適及寧靜的休息室，不過因疫情關係桑拿及蒸氣浴室暫時關閉。

按圖細看四季酒店健身室和水療中心的設備↓↓↓

+ 14 + 14 + 14

游泳池設有一個訓練池及一個較適合嬉水的主池，兩個面積都很寬闊，而旁邊亦有兩個按摩池，暖水按摩池成正方型、而冷水按摩池是L型圍繞暖水池、另外還有一個圓形小冰水池。泳池範圍有很多太陽椅、亦包括有幾張雙人cabana，總計一共有成80幾個位置，泳池範圍盡覧維港全景，硬件一流，是阿迪哥目前在香港酒店當中最喜歡的泳池。

至於服務如何呢？四季酒店泳池服務跟瑞吉酒店不相伯仲，職員會於住客抵達時介紹各個位置、安頓好客人後就舖上毛巾、送上冰水、濕毛巾及噴水樽套裝，而且不時奉上免費咖啡沙冰及雪條等。泳池職員不止服務貼心、而且亦非常健談，亦會提醒阿迪哥在炎熱天氣下要多飲水，很快就好像朋友一樣，阿迪哥對於這種服務方式全無招架能力。

按圖細看四季酒店游泳池的景致和員工貼心的服務↓↓↓

+ 15 + 15 + 15

香港四季酒店康體設施極之齊備，無論硬件配套、設施多樣化，與及泳池景色都係一流水準。而且Wi-Fi接收非常好，但連接時必須留意選擇免費基本網絡，因為連接高速網絡每天需要收費190元。

香港四季酒店 整體觀感

整個入住體驗近乎完美，習慣入住會員制度集團酒店的阿迪哥，因為並非四季的熟客，而且又使用優惠券入住，所以事前有點戰戰兢兢，害怕遭受白眼！但阿迪哥由抵步一刻就沒有感到半點兒這種感覺、並將憂慮盡掃一空。早餐用餐時，還見總經理 (General Manager) 及酒店經理 (Hotel Manager) 分别向每檯客人問好，阿迪哥在海外的奢華度假酒店較常見到這種問好，但 urban hotel 就比較少見。GM現身真的會給客人的觀感及印象加分，香港四季的確做得很好。

香港四季酒店（Four Seasons Hotel Hong Kong） 地址﹕香港中環金融街8號 交通：香港港鐵站E1出口 步行約5分鐘

【本文獲「KKday」授權轉載，作者：酒店宅男 – 阿迪哥】