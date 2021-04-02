Staycation｜文華東方酒店住宿體驗　全新文華閣、米芝蓮美食報告

撰文： KKday 最後更新日期： 2021-04-02 10:02

位於香港中環干諾道中的香港文華東方酒店開業於1963年9月，是阿迪哥於香港唯一一家入住過，而比阿迪哥年紀更大的酒店，酒店原名文華酒店 (The Mandarin) ，酒店自開業至今仍保存著開業時英式傳統氣派，是亞洲其中一家最佳酒店，曾經有多位顯赫名人也是其住客，包括湯告魯斯、Mariah Carey、汶萊蘇丹及幾位前美國總統尼克遜、福特及老布殊。 文：阿迪哥

酒店全新行政酒廊 – 文華閣 (The Mandarin Club) 於2021年2月1日正式開幕，阿迪哥因此亦趁今次機會作首次入住。

1. 辦理入住 文華東方

因為訂購了文華閣客房，酒店職員在地下大堂前台查過資料後，就帶阿迪哥到23樓文華閣辦理入住手續。文華閣由一位主管辦理入住手續，服務態度親切及專業，並且詳細解釋文華閣各項禮遇詳情、KKday住宿套票包含內容、安排晚餐用餐時間及確認餐單，與及確認一次對食物有什麼特別要求等，最後雖然阿迪哥今次並非於官網預訂，但亦因為阿迪哥是Fans of M.O.會員，因此職員送上一盒 Mandarin cake shop 的朱古力及一張 Fan of M.O. 會員的禮遇卡，卡上寫上三項優惠當中可以三選一，包括：文華扒房85折；或Café Causette/Clipper Lounge下午茶或晚餐8折；或付費預訂文華水療中心60分鐘按摩送15分鐘頭部或腳底按摩，不過因為疫情關係政府勒令按摩場所關閉，因此後者跟本沒有用。

辦理入住手續完成後，主管亦親自帶阿迪哥前往房間及簡單介紹調教燈光使用方法，整個辦理入住體驗非常棒。

2. 文華東方 文華閣海景客房

阿迪哥入住文華閣海景客房 (Club Harbour View Room)，客房分為兩款設計，分别為 Tai-pan style 及 Verandah-style ，阿迪哥今次則入住Verandah房型。

一進入房間，可以看到一邊是浴室、另一邊是白色櫃及行李架，打開白色櫃裡面分為兩邊；分別放置保險箱及咖啡機，亦有位置供住客放置物品，另一邊則是「置物箱」，可以讓職員在房間外打開一道小窗放置物品給住客，例如報紙或一些必需品，而不用按門鈴及打開大門。

文華閣海景客房的浴室門很大，而且使用兩道趟門設計，巧妙地令到浴室可以成為半開放式，即使關上趟面都可以令喜歡傳統的人感到滿意。浴室以黑白大理石拼配，感覺明亮優雅，一邊近睡房是浴缸，洗手盆在中間，另一邊是獨立淋浴間及馬桶。

按圖細看房間入口和浴室細節↓↓↓

+ 15 + 15 + 15

長方形浴缸面積不算很大，但尚算足夠，出水位以流線型設計，你亦可當做枕頭躺上去。

洗手盤只有一個，但洗手盤上設有可移動小電視機，因此無論浸浴或如廁都可以看電視。浴室備品包括一般日用品，牙刷是木制的，沒有提供牙膏、但提供了刷牙丸。不常見的除臭劑都為你準備了，不過就未有提供漱口水。客房提供的沐浴備品是來自法國的香水品牌Diptyque，剛好，阿迪哥最喜歡香水氣味的沐浴備品，而且Diptyque的香氣可以停留在身體很久，所以阿迪哥很喜歡！

淋浴間有個很大缺點，就是玻璃門關上時仍有罅隙，每次洗澡後地下都有一灘水，說實話這種情況即使好多中價酒店都未必會發生。

海景客房的睡床尚算舒適，但阿迪哥認為硬一點會更好，睡床兩邊都有調光控制按鈕，亦有傳統三腳插頭及各邊都有兩個USB充電插頭，這方面很棒。

預訂文華閣客房包含房間內啤酒及非酒精迷你吧飲品，全部均採用樽裝飲品，阿迪哥非常喜歡。

按圖細看房間設備、迷你吧和窗外景致↓↓↓

+ 15 + 15 + 15

前文提過這次入住的客房係屬於Verandah-style，重點在於窗前的空間，一邊是寫字枱，寫字枱上有充足電插頭及放置了一個望遠鏡，雖然用處不大，但都屬於得分位，而另一邊是一張正方型的貴妃椅，坐在貴妃椅上放空看海一流，阿迪哥入住時已放置好一張餐枱，因為可能星期六晚客房用餐的客人比較多，因此職員需要提早準備好，不過就要放足一日就比較阻礙，要到晚上用餐完畢後才一次過收走，不過這方面阿迪哥是理解的。

好多朋友說香港文華東方海景房的景觀一般，因為酒店位置並非臨海，不過阿迪哥覺得還好吧，正面又有摩天輪，打卡都不錯啦！

房間玻璃窗有簡單氣球及「welcome」文字佈置，阿迪哥事前完全沒有要求過、而且亦是以一般住客身份入住，這方面酒店真係做得好足，因此完全沒有一點非官網預訂會被歧視的感覺及遭遇。

文華東方 會員待遇

文華東方酒店的會員計劃稱為Fan of M.O. 計劃沒有積分及級別制度，直接免費入會便可，人人平等，當會員透過官網預訂時可以選擇兩項禮遇，包括早餐、房間升級、提早入住、延遲退房或HK$400餐飲或水療消費額等，每類房價可供選擇嘅待遇選項會有所不同，部份快閃優惠亦沒有會員禮遇。

阿迪哥這次入住是透過KKday預訂，這種套餐應該應有盡有，因此非官網沒有任何待遇也沒所謂，不過前文講過辦理入住時因為是Fan of M.O.會員身份而獲得朱古力及餐飲折扣，雖然折扣根本用不上，但阿迪哥仍很感恩。

「文華閣」行政酒廊

香港文華東方行政酒店名稱為「文華閣」(The Mandarin Club)，位於23樓，於2021年2月1日正式開幕，亦是阿迪哥今次入住首要體驗的重點，所有預訂文華閣客房(Club Room)或套房住客均可於入住期間享用文華閣服務。

辦理入住時職員奉上的文華閣的禮遇信件的服務如下：

開放時間：早上7時至晚上8時 全日供應輕怡小食及非酒精飲品，並有以下三節用餐時間： ● 早餐 07:00 – 11:00 ● 下午茶 14:30 – 16:00 ● 晚間雞尾酒 16:30 – 18:00

按圖細看「文華閣」的設施、非用餐時段提供的飲品和小食↓↓↓

+ 12 + 12 + 12

文華閣住客並可享用以下個人化服務禮遇：

● 私人入住和退房體驗 ● 迷你酒吧提供免費啤酒和非酒精飲品 ● 迎賓水果及每日夜床服務 ● 免費串流式無線寬頻網絡及本地電話服務 ● 每次入住可免費熨燙兩件衣服 ● 每次入住可使用文華閣行政會議室兩小時

下午茶加雞尾酒合併時段食物種類包括：麵包、沙律、巴馬火腿配蜜瓜、芝士、水果等，熱食則有蕃茄湯、叉燒酥、炸春卷，而當中更有香港文華名物scones及1963文華芝士蛋糕，兩者實在名不虚傳，scones外脆內軟，非常鬆化、質地軟綿細密，不單止不會太硬，亦不會黏口，加上自家制玫瑰果醬及clotted cream，肯定累積多年歷練先做到如此水準。1963文華芝士蛋糕馳名數十年，外形全件奶白色，口感細滑細緻，軟硬度及味度適中，芝士味香濃，下層芝士鹹香，連不太好甜品的阿迪哥都大讚！

按圖細看文華閣下午茶加雞尾酒合併時段的酒類和食物，竟然有「咖喱魚蛋」↓↓↓

+ 30 + 30 + 30

在文華閣開幕日大家都見到Happy Hour供應咖喱魚蛋都笑了！說實話，阿迪哥當時都失笑，不過一日未試過且不宜作定論，試過後就明白特製-喇沙咖喱醬汁是經過用心去調配，白魚蛋新鮮彈牙，真的不可不試，原本叉燒都是街邊燒臘檔的平民食品，但現在去要去米芝蓮食叉燒啦！阿迪哥大膽估計喇沙咖喱魚蛋他朝必成文華閣的signature，再說一次，這個叫做 ~ 喇沙咖喱魚蛋！

阿迪哥沒有在文華閣食早餐，但有影相，早餐有即煎蛋檔及麵檔，以行政酒廊早餐標準來說看來不錯。

按圖細看文華閣早餐食物種類↓↓↓

+ 11 + 11 + 11

服務方面，很多朋友都講過香港文華服務超卓、但亦有網友話遇過因為透過非官網嘅預訂平台訂而遭到黑面，阿迪哥今次透過KKday預訂，完全沒有感到任何待遇差異，即使首次入住每次進出酒廊，職員都能夠稱呼名字，入住當日雖然是周末客人比較多，每位職員笑容仍很親切，亦介紹阿迪哥要必試配scones的玫瑰果醬等，文華閣服務100分！

文華東方 餐廳及酒吧

酒店內有多間餐廳及酒吧，當中包括其中一家米芝蓮星級餐廳文華扒房：

● 文華扒房(The Mandarin Grill & Bar) ：米芝蓮星級西式扒房 ● 文華廳(Man Wah)：酒店知名傳統粵菜餐館，裝修後於2021年1月底重新開業 ● Café Causette：提供國際美食餐廳 ● 快船廊(The Clipper Lounge)：提供早餐、早午餐、晚餐和特色下午茶的國際自助餐餐廳 ● 文華餅店(The Mandarin Cake Shop)：文華餅店自家出品麵包、榚點及精製蛋糕非常有名，亦有座位可享受烘焙包點及飲杯咖啡 ● 千日裡吧(The Chinnery)：供應英式經典美食，這裡是全球純麥威士忌藏酒量最多嘅酒吧之一 ● 船長吧(The Captain’s Bar)：是跟好友暢飲的好地方，正常情況下晚上有即場音樂表演 ● 庫克廳(The Krug Room)：酒店跟著名香檳品牌Krug香檳酒莊合作，賓客可以在獨立私人環境之內一嚐行政主廚Robin Zavou烹調的美食 ● The Aubrey：於2021年1月31日全新䦕業，以日式居酒屋風情的餐飲體驗

阿迪哥的房內晚餐由文華扒房供應，餐飲房務部準時晚上6時送抵，三道菜晚餐包括：自家煙燻蘇格蘭三文魚、威靈頓牛柳及雲呢拿千層酥（按圖細看）↓↓↓

+ 3 + 3 + 3

說實話，送上房食必定會影響味道的，阿迪哥拍完照片後牛柳都已經開始變冷，所以決定先食威靈頓牛柳，雖然已經唔夠熱，但酥皮仍然金黃酥脆，中間夾著蘑菇茸、菌香濃郁，核心外圍裡面嘅牛柳肉汁鮮甜及牛肉肉味很濃、肉質嫩滑，若果在餐廳嘅時候可以上菜時即食效果應該會更勝百倍。

阿迪哥本身不太喜歡食煙三文魚，其實…因為未食過好食的煙三文魚而已，這次文華扒房的自家煙燻蘇格蘭三文魚色澤紅潤、食落口非常軟滑，並且配有蛋黃碎、蛋白碎、酸豆、青葱碎及洋蔥碎五款調味料，一齊享用，加上煙三文魚本身的油香及煙燻木香氣，味道一流！

阿迪哥當晚已經飽到食不下甜品了，於是雲呢拿千層酥先放在雪櫃到翌日再享用，但沒有影響味道，非常好吃，甜度適中，雲呢拿味非常香濃，當中的酥皮冷凍後仍然煙靭，真的很好吃，而且份量都好足，阿迪哥認為這個晚餐非常高質，不愧為米之蓮餐廳。

早餐可以選擇三個地方用餐，分別可選快船廊食自助餐、Café Causette是單點形式，而預訂了文華閣客房的賓客亦可以在Lounge享用早餐，阿迪哥就選擇了Café Causette。

按圖細看Café Causette的早餐和招牌英式下午茶食物↓↓↓

+ 6 + 6 + 6

餐廳服務正常，食物質素亦不錯，有文華粉絲介紹中式早餐的牛肉粥，品嚐酒店的名茶taste of legend，果然不錯，值得一試，阿迪哥亦點了一杯復元蔬果汁，迪迪好怕鮮榨果汁有時會太稠，不過這杯濃度就剛剛好。

雖則早餐食物並非什麼昂貴食材，亦並非驚天動地般美味，但難得有一個週末不用吃自助早餐，餐廳環境舒適，客人又不算多，因此非常享受這個早餐。

常見問題：你可能會問，單點的早餐是不是不設數量限制、可自由點足量餐點？ 以下係Café Causette職員的官式答案⋯⋯

「主要是一人包一個套餐，但如果不夠的話都可以再多點一、兩項餐點的。」

不過阿迪哥除了套餐外就只叫多一份pancake二人分享。

下午茶套餐同樣在Café Causette享用，scone的質素就無需再提了，撇除scone，阿迪哥覺得當中鹹點比甜點出色，不過可能與個人口味有關，香草青瓜松露蛋三文治、烤蔬菜迷你法包、牛油果蕃茄麥麵包及煙三文魚忌廉芝士都好食，不過就並非一試難忘，甜點有三種：法式牛奶朱古力蛋糕、薑餅香橙果仁蛋糕及紅桑子雲呢拿撻，對於中年大叔就實在比較甜。

至於選茶方面服務員介紹Africa amber organic及阿迪哥自選的citrus ginger infusion分別都很清香好喝，而且不是使用茶包，這方面實在太棒了。

酒店設施及Wi-Fi

因為政府防疫措施關係，全部均設於24樓的康體設施包括：文華水療中心、健身中心及游泳池均暫時關閉，因此阿迪哥無緣享用。

阿迪哥最初未能成功使用房間號碼及姓氏登入Wi-Fi，之後operator就提供商務中心的登入碼，成功登入後但網速很慢，很難工作，因為寫文章阿迪哥需要上載圖片，因此要求一條LAN線使用寬頻上網，等了大約半個小時商務中心職員就拿來一條上網線，職員誠懇有禮、兼且協助下成功登入高速網絡。

文華東方 整體觀感

這次入住重點放在新開幕的文華閣酒廊，而接觸到的部門除了文華閣外就只有Café Causette、房務部及客房送餐部，職員服務都很卓越，尤其是房務部及送餐部的職員服務態度很好，文華閣就更加超卓，但大部分餐廳及所有康體設施因疫情關係都沒有接觸過因此未能以偏概全下定論，但有一方面可以肯定的，就是新開業的文華閣酒廊無論服務、環境及食物質素水準都非常高，不過將下午茶及雞尾酒合併、兩個時段只可以揀一個確係令人有點失望，但對於阿迪哥這只是一個小事情，文華閣若果能夠保持目前服務及餐飲水準，肯定酒店在tripadvisor排名相信能夠更上一層樓。

香港文華東方酒店（Mandarin Oriental, Hong Kong） 地址﹕香港中環干諾道中5號

【本文獲「KKday」授權轉載，作者：酒店宅男 – 阿迪哥】