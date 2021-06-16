Staycation｜海景嘉福洲際酒店海景套房體驗　保養得宜兼服務熱誠

撰文： KKday 最後更新日期： 2021-06-16 12:02

海景嘉福洲際酒店位於尖東，於1981年落成，酒店原稱海景假日酒店，於02年翻新後升格為洲際品牌(InterContinental)繼續經營。香港原本有兩家洲際酒店，很少酒店集團旗艦品牌會在同一個城市出現，因為會引起競爭。香港洲際已停業，而海景嘉福則榮陞為IHG集團在香港最大品牌。 文：阿迪哥

海景嘉福洲際酒店 辦理入住

阿迪哥抵達時前台沒有客人，但因為今次入住包含 Club InterContinental 洲際行政會所待遇 (行政酒廊) ，因此阿迪哥就直接前往洲際會所辦理入住手續。

今次由會所經理負責辦理入住，疫情期間跟其他酒店一樣需要填寫健康申報表，經理詳細解釋各項待遇、完成手續後隨即帶阿迪哥上房，整個辦理入住過程簡單、有效率並且專業。

海景嘉福洲際酒店 尊尚海景套房

這次阿迪哥入住尊尚海景套房 (Premier Harbour View Suite) ，入門口玄關位置有一張檯，正好用來放口罩、房卡。通往起居室前一邊是 Mini Bar，另一邊是客廁，客廁面積都挺大，馬桶在另一間格。

起居室的亮點是一張非常舒適的L型梳化，當然最重要是窗外零遮擋的維港景色，阿迪哥入住當日天清氣朗，望著外面的景色，真是至高無上的享受，這家酒店擁有優越的維港景色，入住時真的必定要選擇海景房，窗邊兩面牆各加上一塊落地玻璃，增加空間感。

按圖細看房間入口、迷你吧、窗外景致和房間設備↓↓↓

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房間窗旁餐檯不但放滿Romantic Escapes所包含的amenities，除此之外還有好大枝酒精搓手液及消毒濕紙巾，這方面真的很讚。

卧室同樣有一面大窗，坐擁維港全景，窗旁有一張貴妃椅，卧室空間非常闊落。

這次阿迪哥預訂的是「Romantic Escape」Package，當中包括房間汽球及自訂語句佈置，其實這個Package非常適合求婚、生日或週年紀念，不過阿迪哥就選擇了目前最流行的字眼「Happy Staycation」。

兩邊床頭櫃上只有傳統三腳插頭及電源開關、沒有USB充電插，床頭除放有枕頭選擇清單外，更有消毒濕紙巾，整個房間不同位置都放置消毒濕紙巾，衛生配備做得很好。

浴室有三個空間，分别是雙洗手盆、衣帽間及沖涼房，沖涼房有一道玻璃門分隔，阿迪哥覺得這道門其實沒有用處，因為本身花灑位置已經另有一道玻璃門的獨立淋浴空間，大家要注意一下，這家酒店的普通房型沒有浴缸，若果必需浸浴的話就需要訂套房。

按圖細看浴室細節↓↓↓

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阿迪哥入住前刻意不在網上搜尋這間酒店套房使用沐浴備品的資料，目的是希望可以帶來小驚喜。海景嘉福洲際酒店的確無令人失望，套房沐浴備品是阿迪哥好喜歡的 Salvatore Ferragamo-Bianco Di Carrara 系列，而且是 Made In Italy 版本！

雖然很多網友都說酒店比較舊，而確實房間的設備亦非最時尚、例如沒有USB充電插、手動窗簾等，畢竟酒店已經差不多有40年歷史，但舊不等於殘，平心而論房間的確保養得不錯。

海景嘉福洲際酒店 行政酒廊

海景嘉福洲際酒店的洲際行政會所 (Club InterContinental) ，即大家慣常稱呼的「行政酒廊」位於1樓。因為酒店距離維港只是一條梳士巴利道及海濱步道的距離，雖然酒廊設於低層、但維港景色依然優美，在此享受美酒、閒聊亦非常享受。

按圖細看行政酒廊Happy Hour和早餐時段的飲料和食物↓↓↓

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海景嘉福洲際酒店洲際行政會所供應免費餐飲服務時間： ● 早餐 06:30-11:00 ● 下午茶 15:00-17:00 ● 香檳歡樂時光 18:00-20:30 ● 行政酒廊開放時間 06:30-23:00，在非用餐時間有免費茶、咖啡、礦泉水、果汁和茶點供應

由於疫情因素，目前行政酒廊所有用餐時段均由自助餐形式改為單點(A La Carte)，正合阿迪哥心意。

首先介紹下午茶，酒廊職員先奉上一碟下午茶西式點心拼盤，並且跟阿迪哥講「食完有邊款再想食可以再添，最好味是英式鬆餅！」

黃昏Happy hour的任點小食賣相很精緻，而且樣樣好食，而且還有Häagen-Dazs雪糕，阿迪哥應該是第一次見酒店Happy hour有名牌雪糕。

早餐也是單點，阿迪哥點了炒蛋白、班尼迪蛋、中式點心、班戟、比利時夾餅及水果盤，炒蛋白幾好食，咖啡亦不錯，但班戟及夾餅太乾，比起Happy hour的小食質素有點距離。

行政酒廊職員不止有禮貌及態度熱誠，阿迪哥今次只係第一次入住、但大部分職員都有「人面辨識魔法」，即使只是第一次見面就已經懂得稱呼阿迪哥姓氏。

海景嘉福洲際酒店 餐廳及酒吧

海景嘉福洲際酒店內一共有四間餐廳及酒吧：

● Tiffany's New York (紐約吧) ● Theo Mistral by Theo Randall (意大利菜) ● 海景軒 (中菜) ● 海景咖啡廊 (主餐廳)

按圖細看餐廳及酒吧外貌和房內房內三道菜晚餐菜式↓↓↓

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因為阿迪哥預訂的「Romantic Escape」Package包含了房內三道菜晚餐，因此就沒有光顧酒店餐廳，當入住時進房不久，餐飲部職員就致電阿迪哥討論用餐時間及菜式，職員深入了解有沒有什麼不吃或敏感，並且預訂好晚上7時送餐。

送餐職員晚上6:55抵達，並且專業地設置餐桌及介紹菜色，食物非常好味、尤其是肉眼扒非常入味、肉質鮮嫩，而且非常柔軟，不過甜品榛子朱古力手指對於阿迪哥就太甜了、老人家食不了那麼甜。

海景嘉福洲際酒店設施及Wi-Fi

酒店康體設施位於18樓，但電梯只能到達17樓，到達17樓後需步行上一層。

健身室和泳池是同一系列設施，進入康體設施空間後先會見到設施前台，住客可以隨便取飲用水及毛巾，職員親切有禮，叫阿迪哥「請隨便拎啦！」，其實一句簡單的說話已經可以令客人良好感覺提升。

按圖細看健身室設備和泳池景致↓↓↓

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健身室雖然空間不大，但設施尚算齊備，由於有小窗可以望到泳池，因此不感到侷促。

海景嘉福洲際酒店泳池是一個鑽石型天台室外泳池，泳池不算大，但阿迪哥不是游5000米蝶式，一般都只是浸下水，所以覺得都OK！本身都知道泳池不是那一種50米無邊際泳池，加上旁邊太陽傘遮蔭不錯，游一陣再午睡片刻，還是很享受片刻休閒的。

海景嘉福洲際酒店 Wi-Fi 接收得很好，大部份位置訊號很強。

海景嘉福洲際酒店 整體觀感

疫情期間港人興起Staycation，海景嘉福一定不是最奢華的選擇，但酒店服務到位，加上他們設計了多款性價比高的(包早晚餐)、有gimmick的(情迷威士忌)、又有浪漫的Staycation Package，絕對值得大家花點時間硏究一下。

海景嘉福洲際酒店（The InterContinental Grand Stanford Hong Kong） 地址﹕香港九龍尖沙咀東麼地道70號 交通：尖東港鐵站P1出口 步行約10分鐘

【本文獲「KKday」授權轉載，作者：酒店宅男 – 阿迪哥】