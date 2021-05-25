撰文： 程朗天 最後更新日期： 2021-05-25 17:58

【將軍澳靈異事件 / 好猛 / 都市傳說 】每論是staycation 、去旅行還是因為工作原因住酒店，最想都是舒舒服服住一晚，萬一遇到靈異事件，成晚瞓唔好，就貼錢買難受！最近，有將軍澳酒店住客講述入住時的驚魂經歷，半夜時浴室花灑突然打開，更聽到拍打玻璃門的聲音，認真驚嚇！

「將軍澳主場」Facebook群組截圖

有將軍澳酒店住客在Trip.com上講述自己入住時的靈異經歷，強調自己絕非造謠，只是希望更多人引以為戒。之後有網友將事件放在Facebook群組「將軍澳主場」上分享，結果引來熱烈討論。其中更有多位網民留言入住該酒店時都遇過奇怪事件，非常驚嚇！😱👇👇立即按圖睇事主驚魂經歷及網民睇法😱👇👇

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