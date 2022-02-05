日本人求財聖地「御金神社」　用水「洗錢」再加福袋讓你財源滾滾

許多人在新年前後，都會去廟裡求個發財或者觀音借庫，其實在日本也有類似的習俗！但他們很特別，常常都是將錢幣或紙鈔用神社境內的水洗過錢之後，放在錢包裡或是花掉（有各種說法），就能引入財運。



「御金神社」全日本唯一！連當地人都會去的求財求好運的京都神社

這樣的行為他們稱呼為「錢洗」，下次看到有這兩個字的神社，千萬別驚訝！不是你想的那種洗錢啊！所以今天就來介紹就來到全日本唯一的拜金神社「御金神社」洗錢啦！

點圖看看日本人喜歡去求財運的御金神社▼▼▼

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原本是祭拜冶鍊之神金山彥命的「御金神社」，在時代的變遷之下演變成財運神社，或許跟神社的名稱「御金」有關，雖然正式的發音不同但這個漢字用另外一個發音也可以解釋為「錢」的意思，所以就理所當然的變成金運神社啦！

想招財運是在洗手的地方洗錢嗎？

進入神社後照禮儀第一件事情就是到手水社洗手啦，不過在旁邊看到很多籃子，這就是大家會放錢淋上去用的籃子喔！因為這個位於住宅間的神社很小，所以並沒有另外提供洗錢的地方，大家千萬別急著馬上就洗，記得先好好洗手跟神明打過招呼再來啊！有提供洗錢的地方通常都會準備籃子，如果沒有的就千萬不要自己亂洗喔！

進入神社後照禮儀第一件事情，就是到手水社洗手。（Japaholic 授權使用）

再往裡面走一點就是本殿了，前面提到了因為這個神社在住宅裡面，所以鈴鐺的聲音也做得特別小聲，且這裡還有件很特別的事是，這個神社24小時都可以參拜的！那麼就準備好手上的五元，趕快來跟神明打招呼吧！

自助式購買以外，還有社務所的限定招財福袋！

跟神明打過招呼再來就是買御守了！整個販售區金光閃閃，讓人目不暇給。中間那個錢箱就是大家自助投錢的地方了！日本這種自助式販售其實很多地方都看得到，編輯常常對於他們相信別人守規矩的信心很敬佩呢。

御金神社本殿的自助式販售（Japaholic 授權使用）

但除了這些自助御守以外，還有一個大家求之不得的東西，是只有在社務所有營業的時間才能在社務所購買的，那就是：聽說放入彩券會中獎的「福袋」喔！說是「福袋」其實就是一個布做的長夾，當然也是金光閃閃的金橘色，還有燙金的圖案在上面，看您是真的要放彩券或是拿來當鈔票包使用都很推薦喔！若未來在白天前來，記得到販售區時觀察一下上面的看板是否有寫「本日ふくふくろございます」。

當然洗鈔票的話，記得要自備一條手帕或是紙巾擦乾。最後洗好了錢，把這一張錢放入稍早買到的福袋中隨身攜帶，希望這一年都可以荷包飽飽，財運滾滾！

疫情結束，下次來京都記得也要來「洗錢」，說不定就不用愁下次再來的旅費了！

御金神社

■ 地址：京都市中京区西洞院押小路下ル押西洞院町618

■ 開放時間：全天開放

■ 交通方式：市營地下鐵東西線 二条城前／烏丸御池、市巴士 堀川御池 徒歩可到達

■ 參觀費：免費



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