DAISO推出「平價版MUJI」新品牌　大創Standard Products澀谷登場

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婆婆媽媽、小資族的最佳夥伴「DAISO」大創，前陣子在日本又有最新消息，這次是什麼樣厲害的商品登場了嗎？no no no 不是新商品登場，這一次大創帶來了全新品牌「Standard Products」在澀谷開幕囉！

DAISO大創新品牌「Standard Products」澀谷登場

DAISO大創以「高質量、多樣性與獨特性」為訴求，提供了各式各樣五花八門的商品，不論是居家收納、廚房用品、清潔、文書、彩妝保養等應有盡有，時不時也會和迪士尼Disney聯名，推出可愛的系列商品，用小小的銅板價格就能把迪士尼聯名商品帶回家。這一次推出的全新副牌「Standard Products」又有什麼特別的呢？👇👇👇

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「Standard Products」的風格更加簡約、商品更有質感，但價格仍然維持著大創的銅板價，商店位在熱鬧的澀谷Mark City一樓，一開幕便湧入大量的人潮，許多商品更是被搶購一空。

與一般百元商店的快時尚不同，Standard Products以「ちょっといいのが、ずっといい 好一點，更好了」為概念，彷彿平價版的無印良品，提供超過1,300種類的商品，並以文青、沉穩的黑白灰藍等色系為基底，用小錢就能打造屬於自己的高質感居家環境，價格從330日幣、550日幣到最貴1,100日幣之間，提供了更豐富多元的百元商店新選擇。

Standard Products by DAISO 澀谷店

東京都涉谷區道玄坂1-12-1

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