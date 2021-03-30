台灣美食｜去鹽走青方法洗椰菜更快捷　揭台式、黃金泡菜製作秘訣

撰文： 爆料公社 最後更新日期： 2021-03-30 15:02

現在正是椰菜（又稱高麗菜）產季，人手一顆就是椰菜，而椰菜除了能夠清炒、煮湯、川燙、台式泡菜，還能夠加在最對味的臭豆腐上。

椰菜還能夠做出什麼樣的其他料理呢?

如果你愛吃泡菜，又或者你是泡菜控，你一定不能錯過這篇文章！只要學會了如何製作泡菜，以後想吃多少都可以了！

▼爆料公社社員顏敏敏於「廚藝公社」發表貼文分享台式泡菜及黃金泡菜做法、網民回應（點擊下圖看清！👇👇👇）

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參考台灣料理達人蔡季芳（阿芳老師）去鹽走青的方式，果然輕鬆不少，不然以前洗椰菜覺得好麻煩！

做法：

1. 椰菜去外葉切適當大小。（先不要洗） 2. 準備大塑膠袋裝食鹽加半杯水（食鹽份量是椰菜的3% ）放入椰菜，在束口位綁緊橡皮筋。 3. 六個小時左右椰菜大概剩不到半包，開始去鹽走青（塑膠袋輕輕上下翻動不要搖晃），大概去水三次，椰菜放筲箕瀝乾分兩份。

台式泡菜

調味料只要糖跟醋1：1就可以（不加水糖會生水），想吃辣的可以加辣椒跟蒜頭。

黃金泡菜

紅蘿蔔一條蒸熟、花生、糯米醋、糖、麻油、蒜蓉辣椒、蒜頭和豆腐乳一塊，用攪拌機做成醬汁，跟椰菜拌一起就完成了。

椰菜調味前有稍微輕輕的擠出水份，光靠筲箕的話感覺還不夠乾或是要更花時間。如果攪拌機夠力，紅蘿蔔可以直接切成細絲打。

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