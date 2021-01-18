飲食熱話｜外賣外出食飯經常食剩飯菜點算好？3大妙招減食物浪費

不管是外食、自煮，食物浪費的問題總是充斥在日常生活中，只要學會一些小方法，你我都可以避免製造多餘的剩食與廚餘，減少資源的浪費。

自煮要防止食物浪費相對容易，只要適量選購食材，不要買太多，隨時注意雪櫃食材管理，做到這兩點就能有效地防止食物浪費；但現在的上班族有超過7成是外食族，因此台灣衛生福利部提出了「好食成三」的外食方法，點餐依據三個妙招，就可以有效降低浪費食物的問題。

▼惜食3妙招（按圖了解👇👇👇）

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1. 點餐考量個人飲食量：顧名思義也就是沒有能力吃完就不要點那麼多。有時候因為很餓或是想要吃豐富的餐點，而點了很多道菜。但到頭來不是吃不下，就是把自己撐得難受，所以外食或訂購外賣的時候，記得要量力而為，保持著「少量點餐，不夠再點」的原則。

2. 打包剩餘料理不浪費：如果真的不小心點太多無法馬上吃完，可以打包回家，先冰起來，等下一餐或隔天再吃。

3. 特殊飲食需求，可提早告知：舉例來說，不見得人人都能接受半熟蛋、內臟類食物，在點餐的時候就可以事先與店員確認、更改，詢問是否能夠替換食材。

只要照著上面三項原則，其實避免食物浪費一點都不難，下次吃外食或訂購外賣的時候，別忘了想到這些小重點，一起守護環境，避免食物浪費！

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【本文獲「灃食公益飲食文化教育基金會」授權轉載，原文：外食族如何避免食物浪費？】