一年一度的中秋節又到，是時候相約一眾好友BBQ賞月共聚！但是天氣炎熱，想在戶外燒烤但人數又有限制？近年，不少人改為在家中用方便又快捷的多功能電熱鍋舉行燒烤派對，早前有日本節目請來專家教授4個燒烤必知貼士，例如一招即可K.O.油煙味的秘訣，更可以避免肉類「黐底」！



（《日本人の3割しか知らないこと》節目截圖）

日本朝日電視台綜藝節目《日本人の3割しか知らないこと》邀請烤肉達人田邊晉太郎教路，傳授3招在家燒烤必學貼士！除了教大家如何在超市買到最新鮮的牛肉，更會教用多功能電熱鍋時，只要用一樣廚房小物就可以避免油煙味佈滿家中每個角落！

【1】哪一碟才是靚牛肉？

超級市場或街市提供的肉類選擇眾多，如何從中挑選到脂肪適中又柔嫩多汁的牛肉？在超市裡看見同一種類、同一價錢的牛肉，你會選擇色澤較淺的A還是色澤深紅的B？

（《日本人の3割しか知らないこと》節目截圖）

👇👇即按下圖看日本專家傳授4個燒烤必學秘訣！👇👇

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中秋節的指定活動當然不止得燒烤，今年多區都有巨型月亮「坐陣」，供市民打卡影靚相，想知哪裡可以近距離賞月？即睇：中秋好去處2021｜5大巨型月亮打卡位 大埔免費入場/大澳花燈亮燈

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同場加映：日本蚊子博士教「腳板底防蚊法」

如到日間到戶外場地燒烤，除了要注意防曬，還要小心被蚊叮！早前，日本綜藝節目請來「蚊子博士」田上大喜教路，只要徹底地清潔及消毒腳底，就可以有效防止被蚊叮！究竟這個方法是否真的有效？👇👇即按圖睇實測過程及結果！👇👇

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