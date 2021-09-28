【海洋公園 / 萬聖節 / 哈囉喂】海洋公園哈囉喂回歸！受到疫情影響，今年哈囉喂雖然沒有鬼屋，但是會改為開放式的驚嚇互動活動，在遊玩過程中隨時有喪屍、嘩鬼嚇大家！今年萬聖節海洋公園將有10大活動，《香港01》旅遊頻道記者為大家整理了暢玩哈囉喂攻略，想知如何任玩所有景點？即睇下文啦！



今年海洋公園哈囉喂雖然沒有鬼屋，但是有開放式的驚嚇互動活動。（資料圖片）

今年是海洋公園舉辦「哈囉喂全園祭」20週年，因此有不少新搞作，哈囉喂一共有4大主題，包括「藍妹啤酒呈獻南神莊園」、「20週年追魂館」、「老大街尋兇」和「互動刺激體驗」。有些活動要到入夜才開放，驚嚇程度倍增！當中「互動刺激體驗」更是今年重點活動，因應疫情，今年哈囉喂沒有鬼屋，但是會改為開放式的驚嚇互動活動，即是在遊玩設施過程中隨時有喪屍、嘩鬼嚇人！

在遊玩設施過程中隨時有喪屍、嘩鬼嚇人！（資料圖片）

「哈囉喂全園祭」門票分為哈囉喂普通門票以及景點追加門票，普通門票可以無限次任玩所有哈囉喂景點，額外加錢追加門票則可無限次進入設有驚嚇互動活動的哈囉喂景點。👇👇👇門票價錢？打卡位？點圖即睇海洋公園哈囉喂暢玩攻略👇👇👇

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海洋公園「哈囉喂全園祭」已經開始售賣門票，萬聖節有活動了！

海洋公園「哈囉喂全園祭」



地點：海洋公園各處



活動日期：（日間及全日驚嚇體驗）2021年10月1日至31日（逢星期二除外）

（夜間驚嚇體驗）2021年10月14至17日、22至24日，以及29至31日



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