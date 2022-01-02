住過300+酒店　旅遊達人必帶走的浴室備品盤點　原來不只Hermes

我入住酒店的首要大事，一是看房卡設計如何，二是看備品使用感受。原因無他，這是我為數不多願意從酒店帶走的小物件。

尤其是實用性很高的備品，打開包裝後，酒店會鼓勵住客帶走。備品成本不高，但住客的好評會不經意間提升酒店口碑。

更何況，印象深刻的一些，往往最後會成為我家中的一員。



備品鑑識：從哪些方面看出一款好的備品？

現在大家都知道，備品的標準已經不再是越香越好、起泡越多越好、清潔力越強越好——能用廉價添加劑解決的問題那都不叫問題。

我會在閒暇時刻，從品牌選用、包裝設計，甚至是原裝進口、精油添加等多維度考慮備品的品質。林林總總的這麼多品牌，總結看無非是幾個類型，他們或貼上奢侈品標籤營造高級感，或與小眾香水聯名突顯格調，或直接選用專業洗護的備品副線。

酒店浴室備品大盤點，哪些品牌是不可錯過的？👇👇👇

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雍容華貴：奢侈品貼牌備品

奢侈品跨界玩酒店已經不是稀罕事了，有同款酒店，有品牌家具，當然也有在備品上做文章的。除大名鼎鼎的愛馬仕Hermes之外，Armani、Versace也大舉進軍酒店業，客房裡的一切都是定制款。

Bvlgari 寶格麗

寶格麗的備品毫無疑問是奢侈品跨界的成功案例。大家總是在無時不刻的在拿其他備品來比較，正說明了它在備品界的地位。別的不說，寶格麗酒店的口碑加上頂配的進口原液，能與之相提並論的就不多。只能在寶格麗酒店出現的白茶保證了稀缺性，而綠茶和紅茶系列則廣泛存在於各大酒店的總套——在寶格麗的精品店裡，這樣一套備品價格不菲。

Bottega Veneta 葆蝶家

葆蝶家的奢侈品近年是火得一塌糊塗。但在文華東方的客房裡，你可能十年前就用上了同款備品。相當愛惜羽毛的Bottega Veneta，供應商是名字極為相近的La Bottega，這個香水實驗室還代理了Diptyque和Lorenzo Villoresi等品牌，這可是嘉佩樂Capella和瑰麗Rosewood等奢牌的大愛。

香氛祕境：高端香水貼牌備品

毫無疑問，香水在備品上的角力是最激烈的，他們恨不得將酒店裡有關嗅覺的一切都包下來。在這些品牌中，Aqua di Parma是永遠的神，Le Labo是新晉鮮肉，而一些略小眾的品牌也許可以滿足你的小癖好。

Ortigia 奧提伽

與Bottega Veneta同出一門的姐妹款Ortigia，有著源自西西里島的經典圖案和鮮豔配色，以熱情歡快的姿態展現在眼前，絕對能展現酒店的度假情調。

不得不感嘆文華東方的選香品味有目共睹，度假酒店和城中酒店、基礎房和套房，甚至是泳池和SPA室，都有完美對應的備品。

Frederic Malle 馥馬爾

大家都是年輕的香水實驗室（出版社），馥馬爾自然想和Le Labo較量一番——你走美式工業性冷淡風，那我就傳承來自法國的自由隨性和浪漫熱情。馥馬爾由迪奧香氛的外孫創立，出身就是頂流，可以說備受明星和皇室的喜愛。

麗晶和成都瑯珀凱悅甄選酒店選用的木蘭沁夏系列，更是木蘭調中質量最高的一款，淡雅清甜的餘韻真是讓人上頭。

行家裏手：洗護/SPA副線備品

在這一章節出現的行家們，本身在洗護行業深耕已久，做個備品系列簡直是小菜一碟。

不提貴婦專屬的La Prairie和Clarins，光是一個Aesop就能讓人趨之若鶩，狂熱粉甚至願意跨國人肉背回。而近來主打有機草本護理的品牌更是層出不窮，尤以Appelles和Bamford名氣最大。而下面的這兩款，則是本次推薦的小眾品牌。

Biology

Biology，直譯是「生物學」的意思，可見他家的備品有多天然。它與Aesop一樣來自澳大利亞，但不同的是，其包裝純白簡約，跟寶麗嘉Bellagio、卓美亞Jumeirah等酒店的Art Deco風很搭。為達到真正的有機，Biology杜絕所有添加劑，以呼應「重點不是我們投入了什麼，而是我們未添加什麼」的口號，而且包裝中都含有EcoPure，想必很方便回收降解了。

Smith&Co.

而來自新西蘭的品牌Smith&Co.更是不多見，因其產量限制和對更天然、純淨的產品的追求，注定只能服務小眾人群。

復古的鋁皮管和塑料瓶，就像剛剛從實驗室生產出來；打開包裝則是緩緩流出煙草和雪松的香氣，閉上眼彷彿置身於新西蘭的山林之中。

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國潮興起：讓人驚喜的國牌備品

一方面，全部原液進口的備品不是所有酒店都用得起；另一方面，國內生產商的水平也在逐步對接國際，甚至在某些方面更加先進。當年被調侃為「揚州日化廠」出品的國牌，如今也有相當不錯的表現。

最頂端的莫若用自家產的備品，如柏聯和涵碧樓。而勇氣可嘉敢於推出新品牌投放的廠商，有時能讓我們眼前一亮——支持優質國貨，義不容辭。

Shangxia 上下

背靠愛馬仕這座大山，這個國牌發展的異常迅速。除了家具、服飾和茶具之外，也涉足了備品行業。而這樣一個國風品牌，最搭的當然也是國牌酒店——禧玥。備品成分中含有天然果萃精油，味道是別出心裁的清爽辛香，而這種香型在國風的空間中顯得更加貼合主題。

Herborist 佰草集

佰草集出身並不煊赫，但不妨礙它有一顆進取的心，在國外市場的表現也是國牌中的佼佼者。如今佰草集的備品廣泛的出現於航空公司的兩艙，錦江湯臣洲際和亞龍灣（家化）萬豪等五星級酒店也力挺這個國牌。光看名字，佰草集不出意料的走上了洗護行家的路子，其主打的中草藥古方護理系列，飽受女性使用者的歡迎。

未來趨勢：國產備品和大瓶裝備品你會愛嗎？

備品大瓶裝，無疑是一種大趨勢。麗晶很早就開始使用支架系列的Frederic Malle，洲際酒店則於近期開始轉型大瓶裝Byredo。其他酒店集團也順應趨勢，開始逐漸淘汰小瓶備品。

Byredo（Hunter Amenities）

這種做法降低了成本，提升了備品的利用率，能更好的呼應環保節約的時代背景。但對我來說，原本的小心意不再出現，會是一種帶不走、記不住的遺憾。我也只能因此謹以本文，獻給還在堅持小瓶裝的酒店們。

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