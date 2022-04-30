日本便利店最新甜品大混戰　抹茶控定必瘋狂　LAWSON新品挑戰味覺

2022年4月日本的便利商店新甜點也要繼續攻擊大家想飛日本的心！這次FamilyMart火力全開，一口氣推出15款抹茶系列商品，除了有與知名的店家或茶匠合作外，也有自力創新了多款美味甜點。



LAWSON的Uchi Cafe也不讓FamilyMart專美於前，生卡士達第二彈用閃電泡芙來迎戰，與東京知名中餐廳O2聯名合作的杏仁系列更是要來挑戰你的味覺，你敢試試看嗎？

先看看LAWSON本月的出品↓↓↓

+ 3

1. LAWSON／Uchi Café X O2 杏仁系列

位於東京清澄白河的知名中餐廳O2，這次與「Uchi Café」合作推出了中式料理中知名的杏仁甜點。喜歡的人很喜歡、討厭的人超討厭的杏仁加工品，總是有著二極化的反應。這次的甜品不單用杏仁，而是與巧克力、薑跟水蜜桃相結合，要來挑戰大家的味覺，你願意給它一個機會試試看嗎？

商品資訊

■ 商品名稱（日）：Uchi Café O2 監修 杏仁アイスバー／贅沢チョコレートカップ／白桃果肉入り杏仁アイス

■ 商品名稱（中）：Uchi Café O2 監修 杏仁冰棒／奢華巧克力杯／有白桃果肉的杏仁冰淇淋

■ 參考價格（含稅）：198日圓／215日圓／228 日圓

■ 發售日期：2022年4月12日、4月19日



2. LAWSON／生卡士達閃電泡芙

繼3月的生卡士達泡芙，生卡士達這個月要迎來第二彈全新商品「生卡士達閃電泡芙（生カスタードエクレア）」。如果上個月你還在猶豫沒有品嚐到大泡芙的美味，那麼這個月可千萬不能錯過！長條狀的閃電泡芙更容易食用，一口咬下爆漿的感覺更讓人停不下來。

商品資訊

■ 商品名稱：生カスター6250 日圓

■ 發售日期：2022年4月12日



3. LAWSON／蛋糕捲之日 - 橘子蛋糕捲

每個月的6日，LAWSON已將它定為「蛋糕捲之日（ロールケーキの日）」，每到這一天就會推出一款水果蛋糕捲，這個月的新品的橘子蛋糕捲！使用了二種不同品種的新鮮柑橘，光看切面就讓人口水流不停。

商品資訊

■ 商品名稱：プレミアムロールケーキ (フルーツのせ)／特級蛋糕捲（放有水果）

■ 參考價格（含稅）：175日圓

■ 發售日期：2022年4月5-6日



看看7-11本月的出品↓↓↓

4. 7-11／櫻花與抹茶的餡蜜

每個月會推出一款和風經典甜點的7-11 SWEETS，四月是與知名的抹茶甜點連鎖店「伊藤久右衛門」合作，推出了這款「櫻花與抹茶的餡蜜（さくらと抹茶のあんみつ）」。餡蜜可以說是非常經典的和風甜點，多種不同口感的甜品集結在一起，甜甜的紅豆餡搭上不太甜的抹茶凍，是飯後再來一杯也可以吃得下的好滋味。

商品資訊

■ 商品名稱：さくらと抹茶のあんみつ／櫻花與抹茶的餡蜜

■ 參考價格（含稅）：367.2日圓



5. 7-11／斑馬冰棒 草莓口味

7-11的甜品專區從4月開始多了個冰淇淋專欄，而4月所推出的是由森永所製作的「斑馬冰棒 草莓口味（しましまうまうまバー いちご味）」。受歡迎的的斑馬冰棒這次是以初戀的滋味為發想，抓住草莓的尾巴，要讓酸酸甜甜的好滋味留在大家的回憶中。

商品資訊

■ 商品名稱：しましまうまうまバー いちご味／斑馬冰棒 草莓口味

■ 參考價格（含稅）：140日圓

■ 發售日期：2022年4月5日



6. FamilyMart／宇治抹茶甜品大集合

+ 11

這次的FamilyMart甜品來勢洶洶，一口氣就出了15款的全新甜品！除了全部都是使用京都府產的宇治抹茶外，還與知名老店舖「上林春松本店」及知名茶匠「森田治秀氏」合作，抹茶愛好者一定要前往FamilyMart好好品嚐一番。

上林春松本店 監修商品

上林春松本店所監修的商品一共有4款，最讓筆者想嚐嚐看的就是最中冰了！酥脆的外殼中間夾著Q彈的麻糬以及抹茶冰淇淋，光想像就覺得很美味。

茶匠・森田治秀氏 監修商品

由森田治秀氏所監修的商品共有5款，主要是以西式甜點為主，經典的費南雪、千層蛋糕、磅蛋糕、蜂蜜蛋糕等，適合喜歡西式甜品的朋友。

京都府產宇治抹茶 使用商品

除了聯名商品外，還有更多款使用了宇茶抹茶所製作出來的美味甜點，每天下班不妨至全家逛逛選一款飯後點心吧！

商品資訊

■ 商品名稱：宇治抹茶まみれ／宇治抹茶大集合



每月日本便利商店新品報你知，2022年4月新品誰獲勝？

4月大家各展身手，以FamilyMart所推出的甜品數量略勝一籌，但Uchi Cafe的生卡士達讓人更感到躍躍欲試，7-11的甜品雖然稍微有點失色，但也不失是個好選擇。2022年4月的便利商店新品甜點，這個月是誰擄獲了你的心呢？

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】