減肥完全唔使戒口？台女照食甜品飲奶茶1個月減3kg　原因竟然係…

【減肥】誰說減肥不能吃下午茶？大家都知道，想要瘦下來改變飲食是最快捷徑，但對許多吃貨來說完全是難上加難！



台灣營養師許瓊月在節目《醫師好辣》中分享，若是真的難以在短時間內戒掉甜食、炸物這類誘惑，可以先從「改變進食時間」開始，有病人親試1個月竟瘦了3公斤。

【圖輯】唔戒甜唔戒澱粉「1個月照減3kg」！點圖放大瀏覽台灣營養師親授懶人減肥法👇👇👇

+ 5

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

甜食、炸物照吃竟「1月瘦3公斤」

許瓊月曾遇過一位女性患者，看診時就開門見山直言「不想改變飲食習慣」，尤其不想要戒糖、戒澱粉，而且每天都一定要吃下午茶點心。無法調整飲食內容，她便建議患者可以「改變進食時間」，沒想到只是換這個習慣，患者甜點照吃、飲料繼續喝，還能在1個月瘦3公斤。

【相關圖輯】減肥｜戒澱粉質可快速減磅但易反彈 營養師：網傳減肥方法咪亂跟（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 11

「改變用餐時間」就能瘦

這位患者吃飯時間整體偏晚，通常早上會吃一兩片麵包配朱古力奶茶，午餐時間也隨之延後，通常一碗麵或水餃就搞定，但下午四五點一定要吃下午茶，有時來片蛋糕、蛋塔或是小餅乾。許瓊月便建議患者將各餐時間提前，早餐八點吃、正午準時吃午餐，下午茶時間則要控制在「兩點到三點」，果然成功在不改變任何飲食的前提下看到成果。

晚上這時段進食超易肥

許瓊月解釋，人體脂肪組織有「BMAL1蛋白質」，可以幫助我們脂肪決定囤積或是不要囤積，而它分泌的時段，決定了體內累積脂肪的比例，像是晚上十點到凌晨兩點，就是脂肪累積高峰，吃宵夜特別容易胖。而選在下午兩點到三點這個時段進食精緻澱粉、高熱量食物，合成脂肪量較低，比拖到四、五點的時候吃點心更不容易胖。

【同場加映】圓臉胖妹4個月狂甩11公斤 靠8招輕鬆減肥 銳變完美輪廓盡騷長腿（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 3

+ 3

延伸閱讀：

鹽酥雞店當菜市場？奧客點餐提超瞎要求 老闆怒嗆：無恥

【本文獲「TVBS」授權轉載。】