日本美食｜香港大學生canteen食頹飯　東京大學生食呢啲引死人

常看到日劇取景，其中不少出自於日本名門大學，在劇情的渲染之下，總幻想若自己是名門大學的學生該有多好！但日本名門大學通常學費之高，可不是想讀就能成為該校的一份子，當不成學生入不了名門沒有關係，我們還可以前進食堂！



學生食堂提供經濟實惠的大份量餐點，是在校生的食糧救星之餘，有些學校也有對外開放自家食堂讓觀光客或校外人士進餐廳享用，今天就來看看東京地區的三間名門大學食堂，提供什麼樣秋冬暖胃菜單吧！（點圖放大閱讀）▼▼▼

+ 36

明治大學「スカイラウンジ暁」：滑蛋燒豬肉丼飯

山下智久、北川景子等當紅藝人皆出自名校的明治大學，位於駿河台キャンパス中的リバティタワー17樓「スカイラウンジ暁」的學生食堂，雖然沒有季節限定菜單，但菜單會不定期更換，也有每周特色丼飯和多款拉麵可以選擇。與一般食堂不同，最大特色就是能邊吃餐點邊遠眺東京視野，即使一個人用餐也不會感到無聊，有安排來日本名校走跳的旅人們，順道來這裡登高望遠吃學生飯堂，回味一下自己青春大學時光吧！

每周特色丼飯的其中一項餐點「滑蛋燒豬肉丼飯」，滑順蛋液包覆白飯與豬肉片，淋上有點沙茶味道的嫰菇肉燥醬汁，一口飯裡有蛋有肉完全營養滿分！

早稻田大學「大隈ガーデンハウス」：期間限定北海道湯咖哩

同樣也是赫赫有名的早稻田大學，在著名學校地標大隅庭園旁邊的「大隈ガーデンハウス」正是學生補充元氣的地方。寬敞明亮的空間，往外望便是有著層次綠意的庭園，用餐環境也十分舒適。在這季正好推出北海道限定餐點分別是：北海道湯咖哩、炸秋鮭佐生菜沙律與北海道吞拿魚魚丼飯！光聽名字是否開始流起口水了呢！趁著寒冷秋冬來早大食堂感受暖胃的瞬間吧！

北海道湯咖哩，炸唐揚與季節時蔬吸飽香濃微辣的咖哩醬汁，入口微辣卻十分暖胃；將醬汁澆淋飯上更是另一種美味，忍不住想大喊「請再給我三碗飯！」

【延伸閱讀】日本祭典13款經典流行美食 唔止章魚燒炒麵 炸意粉有無見過？（點圖放大閱讀）▼▼▼

+ 33

東京大學本鄉校區「中央食堂」：赤門拉麵

前身是幕末時期創辦的東京開成學校與東京醫學校的東京大學，正值銀杏季節，本鄉校區（校本部）裡的銀杏並木大道也漫佈大片的黃，校園內的歐風式建築猶如哈利波特學院般古典優雅，在此季節漫步校區之餘，也別錯過2018年3月重新整修後的學生餐廳「中央食堂」。位於安田講堂地下一樓的環狀用餐空間，與明大一樣雖沒有期間限定的菜單，但都到此地了，就嚐嚐東大有名的「赤門拉麵」吧！

與一般拉麵有些許不同，赤門拉麵是有勾芡的羹拌麵的感覺，紅通通的湯汁看來就十分能引起食欲，一入口韓式泡菜的味道直衝鼻腔，鋪墊大量的豆芽菜與爽脆的木耳增加口感的豐富度。不擅長吃辣的朋友們可能要三思一下，筆者可是邊吃邊灌冰水阿（笑），但冷冷的天氣吃些辣的食物有助身體暖和真是不變的定律呢！

以上三間東京名門學校食堂分享，看完是不是覺得離日本大學生的生活近一點了呢？！未來觀光開放後喜歡特殊旅遊路線的朋友不妨可以避開熱門地來到大學食堂，體驗一下真正在地日本學子們的生活與美食文化喔！

【延伸閱讀】疫情叫外賣｜日本三大外送餐廳 銀之盤壽司顯誠意 這間香港也有（點圖放大閱讀）▼▼▼

+ 10

【延伸閱讀】便利店美食｜日本7-11五款必吃甜品 價格親民和式洋式新款式都有（點圖放大閱讀）▼▼▼

+ 31

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】