粉嶺好去處｜聯和墟美食+打卡推介　港式西餅店+前粉嶺裁判法院

粉嶺位於香港新界東部，雖然我都是住在新界，但是新界西部，而且新界好大，都算是一東一西，有一段距離，所以好少會在那一邊出沒，不過平時少去的地方正正就是值得一去的地方，因為如果不找個機會去，那就應該永遠都不會去了！



今次選擇去粉嶺的原因是因為真是好久沒有去了，而且印象中我好像沒有真正在粉嶺遊玩過呢！去一個平時好少去的地方，看一看不同的風景，換一換心情也不錯呢！

以下是我的粉嶺半日遊散步路線：協香麵包西餅＞添飲咖啡館＞前粉嶺裁判法院＞ 聯和墟舊街市（裝修中）＞ 前聯和墟戲院（已清拆） ＞聯和墟遊樂場＞雅士餐廳



先到協香麵包西餅、添飲咖啡館，按圖看清路線及沿途風光👇👇👇

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第3站：前粉嶺裁判法院

前粉嶺裁判法院在1961年啟用，是新界第一所裁判法院；到了2002年，因法院的設施不足以應付現今法庭運作的需要，政府將法院遷往附近的新法院大樓，舊法院自此丟空。法院大樓的興建見證香港司法制度的發展，擁有一定歷史價值，於2010年被古物古蹟辦事處列為香港三級歷史建築，在2012年通過「活化」計劃，保留許多原有建築細節，改造為香港青年協會領袖學院，在2019年3月31日正式開幕。

前粉嶺裁判法院大樓的建築特色

前粉嶺裁判法院大樓是典型50年代的政府建築，建築規模較小，大樓只有兩層高，內部則只設兩個法庭，正面外牆主要有稍微向外伸展的雙層簷篷及多層高的窄長型窗戶，展現出簡化的新古典主義建築風格，突出法院莊嚴的本質。側面外牆亦有充滿新古典建築特色的門框和樑托。

大樓內部的中庭大堂設有中央天井，以引入自然光線，兩旁附有一條設有裝飾鐵製扶手的樓梯，由地下大門直達上層的法庭。法院採用當時較為經濟的裝修物料，例如馬賽克瓷磚、人造石磚、水磨石磚、塗漆等。法院設有數個入口通道，法官、犯人及公眾在法院內分別使用不同的入口，反映出香港重視司法獨立的制度。

我們先在法院大樓外的花園逛一圈，那裡有一片佈滿了電子燈的草地，晚上開燈後應該很浪漫呢！

按圖看清路線及沿途風光👇👇👇

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建築師在設計前粉嶺裁判法院時，已經精心設計三條獨立通道，分別屬於裁判官、公眾人士、警員與被告人；入口設於三處不同地方。三條獨立通道的交匯之處就在法庭之內，這設計確保裁判官於審判前不會被公眾以及被告人騷擾。

在這裡除了可以見到活化後仍然保留的前粉嶺裁判法院的建築，也可以從展覽的資料中，了解到香港司法制度的發展！

裁判法院有什麼職權？

在香港司法制度之下，所有可公訴罪行的訴訟程序都在裁判法院開始，其後會依照案情嚴重程度和量刑需要移送至區域法院、高等法院及終審法院，繼續審訊程序。裁判法院在香港司法系統中傾向於擔當分流案件的角色，其地位和勞資審裁處、小額錢債審裁處、淫褻物品審裁處以及死因裁判法庭相若。

裁判法院由一位裁判官主持，審理較輕微的刑事罪行，一般會採取公開審訊方式進行。裁判官的判罰權一般只有判處監禁刑期兩年或罰款港幣10萬元，不滿意判決的上訴案件會由原訟法庭法官審理。至於較嚴重的刑事罪行，如超出裁判官的判罰權，法院只會負責該案件的初審程序，即開庭聽取和研究證人及被告人的供詞，以判断所控罪行是否有足夠證據，再決定是否移送區域法院或高等法院作進一步審理。若移送刑案出現爭議，律政司便會利用自身最終決定權作出介入，而裁判法院必須服從。因此，公眾在裁判法院中不會見到控辯雙方爭辯的情況出現。

第4站：聯和墟舊街市（活化中）

聯和墟舊街市於1951年啟用，為戰後新界北區第一個墟市，於2002年9月26日停用，其後獲專家評為香港獨一無二設計，獲得保留；在2018年開始進行活化工程，希望將其活化成城鄉生活館，預計設置約20檔售賣本地農產品及社區小店，包括古洞木製工藝品及磨刀磨剪等傳統工藝及小吃店，重現昔日市場功能，假日亦會設立室外墟市售賣鄉村物品，預計2022年開始營運......

兩個舊建築一個仍在活化工程中，一個已被清拆，於是我們在晚飯前繼續在附近走走！走到聯和墟遊樂場附近，發覺有不少正在盛放的魚木樹呢！

探訪聯和墟兩舊建築及懷舊餐廳，按圖看清路線及沿途風光👇👇👇

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我們睡到自然醒的行程只能遊半日XD，難得入到去粉嶺，如果大家想進取一點和去多一些景點，可以加入更多的行程，例如：龍躍頭文物徑和坪洋壁畫村！

【本文獲「自由旅生」授權轉載。】