初夏賞花｜荷花季又到！深圳15萬平方米荷塘超過700品種盛開中

度過夏天有100種方式，可以出門去海邊玩水，也可以宅家吹空調吃西瓜。但要論夏天專屬的休閒方式，一定是去公園賞荷了。



現如今，各大公園的荷花已然亭亭，池邊也擠滿了聞香而來的遊人，我們整理了一份「荷花地圖」，一鍵收藏，帶着它出發吧。

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夏天，賞荷才是正經事

今年深圳自入夏以來，就一直陰雨不斷，從淅瀝瀝變成嘩啦啦，終於在上周末，龍舟水算是告一段落。

獨屬夏日的荷花也如期盛開，逐漸鋪滿整片荷塘。

荷花們經歷大雨滂沱，美美地洗了個澡，荷葉愈發翠綠鮮嫩，荷花婉轉柔美，雨中觀荷，確實別有一番情趣。

這次我們披着風戴着雨，怒走20000步，獻上賞荷一手線報：地點、花開情況、最佳取景點...統統整理好，按需打卡，不走冤枉路！

洪湖公園：接天蓮葉無窮碧，映日荷花別樣紅

1988年時，洪湖公園舉辦了第一屆「荷花展」，自此之後，在深圳說到賞荷花，首先想到洪湖公園。因為這塊百畝荷塘的存在，年年深圳人都盼6月到，不僅為了吃荔枝，還為來這一睹招展的花姿。

這裏的荷塘面積有15萬㎡，品種有700多種，園中還建有水中廊橋，曲折蜿蜒至荷中央，可以近距離賞荷。

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打卡點一：彩虹橋下，婀娜盛開

洪湖公園鳴蛙灣附近的荷花開得最好，放眼望去，層層疊疊的荷葉染滿塘中，還掛着水珠的荷花如同少女般立於其中。

所謂「青荷蓋綠水，芙蓉披紅鮮」，便是此景吧。

打卡點二：漫步荷中，倚檻送香

靜逸湖也是絕佳觀荷點，沿湖五步一橋，三步一廊，可登橋上俯瞰，也可步入曲折迴廊，與荷花共影一張。

打卡點三：廊橋亭榭，聽雨觀荷

如果想看白蓮花，可以到芙蓉亭，但因近期雨水太密，花瓣有些凋落，不過池中花苞很多，後續天氣好了應該能繼續開放。

洪湖公園

地址：深圳市羅湖區文錦北路2023號

花期：6月中旬至7月中下旬為荷花花期，但因天氣影響，荷花開放情況每日不同



注意事項

1. 進入洪湖公園需持24小時內核酸檢測陰性證明，同時配合做好測温、戴口罩、掃描場所碼和出示行程碼，行程卡帶*和紅黃碼人員不得入園。

2. 請入園遊客勿聚集，不扎堆，做好個人防護。

3. 公園最大實時在園人數調整為6000人，達到限值時公園將實施暫緩入園措施，請廣大市民予以配合。

4. 公園內植被豐富，記得做好防蚊措施。



仙湖植物園：風蒲獵獵小池塘，過雨荷花滿院香

相比洪湖公園遠負盛名，仙湖植物園裏的荷花要內斂低調許多。

可能是人少沒有那麼嘈雜，也可能是深藏山林間，這裏荷花總讓人感覺仙氣飄飄，更具中式之美。

仙湖的荷花集中在水生園一角，面積不大，卻在綠得滴油的落羽杉相襯下，更顯幽靜和超凡脱俗。

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打卡點一：水際輕煙，荷葉田田

我們去的時候荷花還嬌羞地掩面躲藏，池中花苞卻已經擠得鼓鼓囊囊，迫不及待要綻放。

除了賞荷花，繁茂的荷葉也是難得的景色。大片荷葉在塘中鋪開，如同滴在紙上的墨水一般暈開，把池塘染遍令人心醉的墨綠。

夏雨陣陣灑落，雨水積在荷葉上，盛不住便傾瀉灑下，水珠晶瑩剔透，像斷了線的珍珠，怎麼看都美。

打卡點二：青山疊翠，碧波盪漾

大雨過後，樹林荷葉洗刷一新，濃綠潤澤，梧桐山頂飄着緲緲白霧，池中碧波盪漾......

難怪漢服同袍常常出現在仙湖植物園，原來除了冬日的落羽杉，夏天的仙湖植物園也這麼美，狠狠心動了！

仙湖植物園

地址：深圳市羅湖區蓮塘仙湖路160號

花期：6月中旬至7月中下旬為荷花花期，但因天氣影響，荷花開放情況每日不同



注意事項

1. 入園需購買門票，15元/人；

2. 進入仙湖植物園需持48小時內核酸檢測陰性證明，同時配合做好測温、戴口罩、掃描場所碼和出示行程碼，行程卡帶*和紅黃碼人員不得入園。（弘法寺暫停開放）

3. 請入園遊客勿聚集，不扎堆，做好個人防護。

4. 公園內植被豐富，記得做好防蚊措施。

5. 注意天氣變化，如遇黃色暴雨預警將封閉園區。



晚風吻盡荷花葉，任我醉倒在池邊。

【本文獲「ShenzhenWeekly」授權轉載，微信公眾號：hkmaimaijun】