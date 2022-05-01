日本關西必去5大絕美花海 粉蝶花罌粟花紫藤花上億朵任你打卡
春天到初夏日本各地都會綻放許多花朵，當中還有遼闊的花海，華麗壯觀的讓人目瞪口呆。只有在這個時期才能徹底享受的花海景緻，下面精選2022年關西5處勝地，並附上交通資訊，好好享受在戶外被花朵療癒的時光吧。
※依據情況，活動舉辦日、內容項目可能會有更動。最新情況請至各活動官網確認，並避開人群巔峰時段，確實做好防範新型冠狀病毒對策後再出門吧。
1. 兵庫縣立公園Awaji Hanasajiki：色彩繽紛的美麗罌粟花
位於兵庫縣淡路島北部丘陵地的「兵庫縣立公園Awaji Hanasajiki」約有15公頃的花田，一年四季皆綻放著花朵。黃金周中最佳欣賞期的就是日本人稱為「Hinageshi（ひなげし）」的罌粟花。從4月29日到5月15日的花期中，還會舉辦「罌粟花祭」，花田綻放著一片白色、黃色、橙色、粉色、紅色的花朵，能夠欣賞到它們生氣蓬勃的樣子，6.6萬株的罌粟花隨風搖曳的光景非常壯觀。
設施內咖啡廳資訊：Galleri
Galleri在丹麥語中有著「看台」之意。可以在此品嘗到丹麥的國民美食Smørrebrød（開放式三明治）、Mighty Leaf的有機茶。露天看台有46席，在寬廣的空間內欣賞著花海，品味著餐點。
・營業時間：9:00-17:00 (L.O. 16:30)
・電話：0799-75-3710
實施中的新冠病毒對策：
- 設備等進行消毒‧除菌‧清潔
- 設置除菌、消毒液
- 遊客出入時進行消毒
- 店內實施換氣
- 工作人員佩帶口罩、洗手、消毒、漱口、量體溫
- 調整入店人數、座位間隔
- 禁止身體不適的遊客入園
- 要求遊客配合佩帶口罩
兵庫縣立公園Awaji Hanasajiki （兵庫県立公園あわじ花さじき）
地址：〒656-2301 兵庫縣淡路市楠本2805-7
最近車站：
・【自駕】
神戶方面從「淡路IC」沿著縣道157號縣約12分鐘（約7公里）
南部方面從「東浦IC」約10分鐘（約4公里）
收費停車場（小客車200日圓）
・【電車、巴士】
從JR 舞子車站、山陽電鐵舞子公園車站搭乘高速巴士至東浦總站下車，再轉搭乘計程車（5公里）
・【船】
從明石港搭乘高速船至岩屋港下船，再轉搭乘計程車（9公里）
聯絡電話：0799-74-6426
營業時間：9:00～17:00（最後入園16:30）
入園費：免費
休園日：年底年初
2. 大阪舞洲Seaside Park：像是海洋般壯觀的粉蝶花海
映襯著大阪灣，約4萬4000平方公尺的遼闊腹地內，綻放著一整片的粉蝶花，約100萬株的數量是關西最大規模。粉蝶花長約20公分，細細的分枝往橫向擴散，開著鮮豔的鉑藍色花朵。每年在粉蝶花祭期間在特別設置的空間內會有「Fuwafuwa（ふわふわ）」、「越野車（バギー）」等適合兒童的遊樂設施。
粉蝶花祭 2022
・開園期間：2022年4月8日（五）～5月8日（日）
・營業時間：
【平日】9:00～17:00（最後入園 16:30）
【週末&國定假日、4/29～5/7】9:00～18:30（最後入園 18:00）
※5/8為9:00～17:00（最後入園16:30）
附近咖啡廳的資訊：舞洲陶藝館 Café舞土（まいど）
舞洲陶藝館內的咖啡廳，展示著手製陶器氣氛寧靜，可以在此品嘗鬆餅、義大利麵、香料飯（抓飯）等餐點、飲品放鬆休息。46席的露天座位是最舒適的休憩場所。
・營業時間：
【平日】10:00～16:00
【周末】10:00～17:00
・休館日：一、五（如遇國定假日時照常營業）
※粉蝶花祭期間無休
・電話：06-6463-7282
實施中的新冠病毒對策：
- 設備等進行消毒、除菌、清潔
- 設置除菌、消毒液
- 裝設隔板
- 工作人員佩帶口罩、洗手、消毒、漱口、量體溫
- 禁止身體不適的遊客入園
- 要求遊客配合佩帶口罩、量體溫
- 園內工作人員已實施抗體檢測完畢（每2周檢查一次）
大阪舞洲Seaside Park（大阪まいしまシーサイドパーク）
地址：〒554-0042 大阪府大阪市此花区北港緑地2-1
最近車站：
・【自駕】
從阪神高速5號灣岸線 灣岸舞洲IC約5分鐘
收費停車場（小客車700日圓／1,800台）
※導航請搜索「舞洲陶藝館（06-6463-7282）」
・【電車、巴士】
- 從JR 大阪線、阪神難波線「西九條車站」轉乘ＪＲ夢咲線於「櫻島車站」下車，再搭乘舞洲Active巴士於「Hotel Lodge舞洲前」下車，約15分鐘。
- Osaka Metro中央線「宇宙廣場車站」下車，轉搭Cosmo Dream Line（北港觀光巴士）約20分鐘，於「Hotel Lodge舞洲前」下車
聯絡電話：06-4804-5828
營業時間：9:00～17:00
入園費：成人（國中以上）1,000日圓、兒童（4歲～小學）500日圓
休園日：無
3. 滋賀農業公園Blumen之丘：被玫瑰、大花三色堇團團圍繞
「滋賀農業公園Blumen之丘」以德國郊外城鎮為概念，在美麗的風景中一整年都能欣賞到許多花卉。可以活動身體、接觸動物，各區域都有不同的樂趣，在「花區」綻放著玫瑰、大花三色堇、粉蝶花、三色堇等，過去每年在黃金周期間還會同時舉辦音樂Live，最新詳情可上官網確認。
設施內咖啡廳資訊：速食「Machi Cafe」
為咖啡廳食堂的時尚速食店，可以外帶熱門的披薩、霜淇淋在露台、園內品嘗，感受野餐氣氛。
・營業時間：依Blumen之丘為準
・公休日：依Blumen之丘為準
實施中的新冠病毒對策：
- 店內‧設備等進行消毒、除菌、清潔
- 設置除菌‧消毒液
- 遊客出入時進行消毒
- 店內實施換氣
- 裝設隔板
- 工作人員佩帶口罩、洗手、消毒、漱口、量體溫
- 調整入店人數、座位間隔
- 實施入場限制以及預約制
- 禁止身體不適的遊客入園
- 要求遊客配合佩帶口罩、量體溫
滋賀農業公園Blumen之丘（滋賀農業公園ブルーメの丘）
地址：〒529-1628 滋賀県蒲生郡日野町西大路843
最近車站：
・【開車】
從名神高速道路蒲生Smart IC車程約20分鐘，停車場免費（小客車2,000台）
・【電車、巴士】
於JR近江八幡車站下車從南口搭乘近江巴士（前往北畑口）約50分鐘於「幅野町」下車步行約10分鐘
聯絡電話：0748-52-2611
營業時間：10:00～17:00（周末、國定假日為9:30～）
入園費：成人（國中以上）1,200日圓、兒童（4歳～小學）800日圓、嬰幼兒（3歳以下）免費
休園日：週三（如遇國定假日則照常營業，改為隔日周四休息）
4. 芝櫻園 花的絨毯：兵庫縣的一億朵絕景
芝櫻宛如草坪般延伸花莛，開著酷似櫻花般的可愛花朵。位於兵庫縣三田市的「芝櫻園 花的絨毯」平緩的山丘上染上一片粉色芝櫻，在香甜的芳香中優雅的散步、拍照。可以牽著牽繩帶愛犬來散步，也能帶便當來享用喔。
每年從4月中旬至5月上旬是最佳欣賞期，建議盡量在4月中前往欣賞。另外，在疫情期間有可能變更開園時間、期間，事前記得打電話確認喔。
實施中的新冠病毒對策：
- 設備等進行消毒、除菌、清潔
- 設置除菌、消毒液
- 受理窗口裝設隔板
- 工作人員佩帶口罩、洗手、消毒、漱口、量體溫
- 禁止身體不適的遊客入園
- 要求遊客配合佩帶口罩
芝櫻園 花的絨毯（芝桜園 花のじゅうたん）
地址：〒669-1502 兵庫県三田市永沢寺170
最近車站：
・【開車】
從中國自動車道西宮北IC或神戶三田IC約25公里；從舞鶴自動車道丹南篠山口IC約13公里；從三田西IC約22公里
・【電車、巴士】
JR三田車站下車轉搭巴士（往母子、乙原Ravalley方向）約40分鐘至「永澤寺」下車，步行約1分鐘
聯絡電話：079-566-0446
營業時間：8:00～18:00
入園費：成人600日圓、兒童（小學）300日圓
休園日：開園期間（4月中旬左右～5月上旬左右）無休
5. 三大神社：宛如紫色瀑布般鮮豔的紫藤花
滋賀縣草津市「三大神社」內樹齡400年的野田藤從藤棚上垂著長長的紫藤。長度剛好可以落在地面上因此也稱為「擦砂藤」，有許多等待著開花時節的賞花客。絢爛淡紫色的紫藤花在4月底至5月初旬是最佳欣賞期。每年會在黃金周期間舉辦紫藤祭，通常會有茶席、物產店。
實施中的新冠病毒對策：
- 設備等進行消毒
- 設置除菌、消毒液
- 工作人員佩帶口罩、洗手、消毒、漱口、量體溫
- 禁止身體不適的遊客入園
- 要求遊客配合佩帶口罩
三大神社
地址：〒525-0005 滋賀県草津市志那町309
最近車站
・【開車】
從新名草津田上IC、名神栗東IC、瀨田西IC約25分鐘
・【電車】
搭乘JR琵琶湖線「草津」下車轉搭巴士約10分鐘於「北大萱」下車，步行約5分鐘
營業時間：境內自由
入園費：參拜免費，但紫藤花開花的4月下旬至5月上旬將收取合作費用200日圓（參拜客）
休園日：無
有著遼闊花海的景點幾乎都在郊外，距離都市遙遠交通多少有點不便，但只要看到美麗的花海一定會覺得再累都值得！不過雖然事前往郊外，也不要忘記戴好口罩、準備酒精，做好防疫措施再去喔！
※文章中的價格皆含稅。
※開花的時期、活動的行程或內容有變更的情況。
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