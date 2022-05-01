日本關西必去5大絕美花海　粉蝶花罌粟花紫藤花上億朵任你打卡

春天到初夏日本各地都會綻放許多花朵，當中還有遼闊的花海，華麗壯觀的讓人目瞪口呆。只有在這個時期才能徹底享受的花海景緻，下面精選2022年關西5處勝地，並附上交通資訊，好好享受在戶外被花朵療癒的時光吧。



※依據情況，活動舉辦日、內容項目可能會有更動。最新情況請至各活動官網確認，並避開人群巔峰時段，確實做好防範新型冠狀病毒對策後再出門吧。

1. 兵庫縣立公園Awaji Hanasajiki：色彩繽紛的美麗罌粟花

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位於兵庫縣淡路島北部丘陵地的「兵庫縣立公園Awaji Hanasajiki」約有15公頃的花田，一年四季皆綻放著花朵。黃金周中最佳欣賞期的就是日本人稱為「Hinageshi（ひなげし）」的罌粟花。從4月29日到5月15日的花期中，還會舉辦「罌粟花祭」，花田綻放著一片白色、黃色、橙色、粉色、紅色的花朵，能夠欣賞到它們生氣蓬勃的樣子，6.6萬株的罌粟花隨風搖曳的光景非常壯觀。

設施內咖啡廳資訊：Galleri

Galleri在丹麥語中有著「看台」之意。可以在此品嘗到丹麥的國民美食Smørrebrød（開放式三明治）、Mighty Leaf的有機茶。露天看台有46席，在寬廣的空間內欣賞著花海，品味著餐點。

・營業時間：9:00-17:00 (L.O. 16:30)

・電話：0799-75-3710

實施中的新冠病毒對策：

- 設備等進行消毒‧除菌‧清潔

- 設置除菌、消毒液

- 遊客出入時進行消毒

- 店內實施換氣

- 工作人員佩帶口罩、洗手、消毒、漱口、量體溫

- 調整入店人數、座位間隔

- 禁止身體不適的遊客入園

- 要求遊客配合佩帶口罩



兵庫縣立公園Awaji Hanasajiki （兵庫県立公園あわじ花さじき）

地址：〒656-2301 兵庫縣淡路市楠本2805-7

最近車站：

・【自駕】

神戶方面從「淡路IC」沿著縣道157號縣約12分鐘（約7公里）

南部方面從「東浦IC」約10分鐘（約4公里）

收費停車場（小客車200日圓）

・【電車、巴士】

從JR 舞子車站、山陽電鐵舞子公園車站搭乘高速巴士至東浦總站下車，再轉搭乘計程車（5公里）

・【船】

從明石港搭乘高速船至岩屋港下船，再轉搭乘計程車（9公里）

聯絡電話：0799-74-6426

營業時間：9:00～17:00（最後入園16:30）

入園費：免費

休園日：年底年初



2. 大阪舞洲Seaside Park：像是海洋般壯觀的粉蝶花海

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映襯著大阪灣，約4萬4000平方公尺的遼闊腹地內，綻放著一整片的粉蝶花，約100萬株的數量是關西最大規模。粉蝶花長約20公分，細細的分枝往橫向擴散，開著鮮豔的鉑藍色花朵。每年在粉蝶花祭期間在特別設置的空間內會有「Fuwafuwa（ふわふわ）」、「越野車（バギー）」等適合兒童的遊樂設施。

粉蝶花祭 2022

・開園期間：2022年4月8日（五）～5月8日（日）

・營業時間：

【平日】9:00～17:00（最後入園 16:30）

【週末&國定假日、4/29～5/7】9:00～18:30（最後入園 18:00）

※5/8為9:00～17:00（最後入園16:30）



附近咖啡廳的資訊：舞洲陶藝館 Café舞土（まいど）

舞洲陶藝館內的咖啡廳，展示著手製陶器氣氛寧靜，可以在此品嘗鬆餅、義大利麵、香料飯（抓飯）等餐點、飲品放鬆休息。46席的露天座位是最舒適的休憩場所。

・營業時間：

【平日】10:00～16:00

【周末】10:00～17:00

・休館日：一、五（如遇國定假日時照常營業）

※粉蝶花祭期間無休

・電話：06-6463-7282

實施中的新冠病毒對策：

- 設備等進行消毒、除菌、清潔

- 設置除菌、消毒液

- 裝設隔板

- 工作人員佩帶口罩、洗手、消毒、漱口、量體溫

- 禁止身體不適的遊客入園

- 要求遊客配合佩帶口罩、量體溫

- 園內工作人員已實施抗體檢測完畢（每2周檢查一次）



大阪舞洲Seaside Park（大阪まいしまシーサイドパーク）

地址：〒554-0042 大阪府大阪市此花区北港緑地2-1

最近車站：

・【自駕】

從阪神高速5號灣岸線 灣岸舞洲IC約5分鐘

收費停車場（小客車700日圓／1,800台）

※導航請搜索「舞洲陶藝館（06-6463-7282）」

・【電車、巴士】

- 從JR 大阪線、阪神難波線「西九條車站」轉乘ＪＲ夢咲線於「櫻島車站」下車，再搭乘舞洲Active巴士於「Hotel Lodge舞洲前」下車，約15分鐘。

- Osaka Metro中央線「宇宙廣場車站」下車，轉搭Cosmo Dream Line（北港觀光巴士）約20分鐘，於「Hotel Lodge舞洲前」下車

聯絡電話：06-4804-5828

營業時間：9:00～17:00

入園費：成人（國中以上）1,000日圓、兒童（4歲～小學）500日圓

休園日：無



3. 滋賀農業公園Blumen之丘：被玫瑰、大花三色堇團團圍繞

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「滋賀農業公園Blumen之丘」以德國郊外城鎮為概念，在美麗的風景中一整年都能欣賞到許多花卉。可以活動身體、接觸動物，各區域都有不同的樂趣，在「花區」綻放著玫瑰、大花三色堇、粉蝶花、三色堇等，過去每年在黃金周期間還會同時舉辦音樂Live，最新詳情可上官網確認。

設施內咖啡廳資訊：速食「Machi Cafe」

為咖啡廳食堂的時尚速食店，可以外帶熱門的披薩、霜淇淋在露台、園內品嘗，感受野餐氣氛。

・營業時間：依Blumen之丘為準

・公休日：依Blumen之丘為準

實施中的新冠病毒對策：

- 店內‧設備等進行消毒、除菌、清潔

- 設置除菌‧消毒液

- 遊客出入時進行消毒

- 店內實施換氣

- 裝設隔板

- 工作人員佩帶口罩、洗手、消毒、漱口、量體溫

- 調整入店人數、座位間隔

- 實施入場限制以及預約制

- 禁止身體不適的遊客入園

- 要求遊客配合佩帶口罩、量體溫



滋賀農業公園Blumen之丘（滋賀農業公園ブルーメの丘）

地址：〒529-1628 滋賀県蒲生郡日野町西大路843

最近車站：

・【開車】

從名神高速道路蒲生Smart IC車程約20分鐘，停車場免費（小客車2,000台）

・【電車、巴士】

於JR近江八幡車站下車從南口搭乘近江巴士（前往北畑口）約50分鐘於「幅野町」下車步行約10分鐘

聯絡電話：0748-52-2611

營業時間：10:00～17:00（周末、國定假日為9:30～）

入園費：成人（國中以上）1,200日圓、兒童（4歳～小學）800日圓、嬰幼兒（3歳以下）免費

休園日：週三（如遇國定假日則照常營業，改為隔日周四休息）



4. 芝櫻園 花的絨毯：兵庫縣的一億朵絕景

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芝櫻宛如草坪般延伸花莛，開著酷似櫻花般的可愛花朵。位於兵庫縣三田市的「芝櫻園 花的絨毯」平緩的山丘上染上一片粉色芝櫻，在香甜的芳香中優雅的散步、拍照。可以牽著牽繩帶愛犬來散步，也能帶便當來享用喔。

每年從4月中旬至5月上旬是最佳欣賞期，建議盡量在4月中前往欣賞。另外，在疫情期間有可能變更開園時間、期間，事前記得打電話確認喔。

實施中的新冠病毒對策：

- 設備等進行消毒、除菌、清潔

- 設置除菌、消毒液

- 受理窗口裝設隔板

- 工作人員佩帶口罩、洗手、消毒、漱口、量體溫

- 禁止身體不適的遊客入園

- 要求遊客配合佩帶口罩



芝櫻園 花的絨毯（芝桜園 花のじゅうたん）

地址：〒669-1502 兵庫県三田市永沢寺170

最近車站：

・【開車】

從中國自動車道西宮北IC或神戶三田IC約25公里；從舞鶴自動車道丹南篠山口IC約13公里；從三田西IC約22公里

・【電車、巴士】

JR三田車站下車轉搭巴士（往母子、乙原Ravalley方向）約40分鐘至「永澤寺」下車，步行約1分鐘

聯絡電話：079-566-0446

營業時間：8:00～18:00

入園費：成人600日圓、兒童（小學）300日圓

休園日：開園期間（4月中旬左右～5月上旬左右）無休



5. 三大神社：宛如紫色瀑布般鮮豔的紫藤花

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滋賀縣草津市「三大神社」內樹齡400年的野田藤從藤棚上垂著長長的紫藤。長度剛好可以落在地面上因此也稱為「擦砂藤」，有許多等待著開花時節的賞花客。絢爛淡紫色的紫藤花在4月底至5月初旬是最佳欣賞期。每年會在黃金周期間舉辦紫藤祭，通常會有茶席、物產店。

實施中的新冠病毒對策：

- 設備等進行消毒

- 設置除菌、消毒液

- 工作人員佩帶口罩、洗手、消毒、漱口、量體溫

- 禁止身體不適的遊客入園

- 要求遊客配合佩帶口罩



三大神社

地址：〒525-0005 滋賀県草津市志那町309

最近車站

・【開車】

從新名草津田上IC、名神栗東IC、瀨田西IC約25分鐘

・【電車】

搭乘JR琵琶湖線「草津」下車轉搭巴士約10分鐘於「北大萱」下車，步行約5分鐘

營業時間：境內自由

入園費：參拜免費，但紫藤花開花的4月下旬至5月上旬將收取合作費用200日圓（參拜客）

休園日：無



有著遼闊花海的景點幾乎都在郊外，距離都市遙遠交通多少有點不便，但只要看到美麗的花海一定會覺得再累都值得！不過雖然事前往郊外，也不要忘記戴好口罩、準備酒精，做好防疫措施再去喔！

※文章中的價格皆含稅。

※開花的時期、活動的行程或內容有變更的情況。



【本文由「LIVE JAPAN」授權轉載，如對日本旅遊有興趣，歡迎前往查看更多資訊。】

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