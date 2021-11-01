野餐好去處 | 5個九龍區超正野餐勝地 大草坪睇日落！遙望獅子山

撰文：KKday
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【九龍野餐地點推介】秋高氣爽的天氣就最適合郊遊，除了行山露營之外，不少香港人都喜歡一家大小或與朋友一起野餐，在大自然的環境下一邊聊天一邊分享美食，真的是一個不錯的周末消遣活動！

野餐還可以選擇自己喜歡的食物，或攜帶寵物一同享受假期休閒的時光。以下推薦五個九龍區野餐好去處 ，記下來相約朋友一起野餐吧！👇👇👇

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1.啟德郵輪碼頭公園

啟德郵輪碼頭公園的大草地擁有遼闊的景色，從中央草坪可以觀看到觀塘一岸大廈的景色，背面更可以與郵輪碼頭拍照。不少市民都會攜帶狗隻與一家大小到啟德郵輪碼頭公園野餐，有時更會看到準新人到草地拍攝婚紗照。

交通：
1）於九龍灣港鐵站A出口步行至德福花園巴士總站，再乘搭86號綠色專線小巴至總站「啟德跑道公園」下車。
2）於觀塘APM乘搭5R循環線巴士到「啟德郵輪碼頭」下車。

2.佐敦谷公園

佐敦谷公園為觀塘區最大公園之一，位於新清水灣道71號，佐敦谷公園內設有緩跑徑、兒童遊樂場、溫室、園藝教育中心、迷宮花園等適合小朋友的設施。居住鄰近的居民都會到緩跑徑練跑，而中央草坪就是眾多人選擇野餐的地方之一，小朋友也可以到遊樂場玩耍，或到溫室、花園欣賞各種植物。

交通：
1）於觀塘乘搭23/23M巴士，到「順利消防局」下車。
2）於彩虹乘搭27/29M巴士，到「順利消防局」下車。

3.西九龍藝術公園及海濱長廊

西九龍藝術公園及海濱長廊又稱為西九文化區，位於九龍半島西面一帶。大草地更可以看到維港的景色，黃昏時候更可以欣賞到日落的景色。西九龍藝術公園設有寵物區、單車出租、藝術展覽可供欣賞。

交通：
1）於九龍港鐵站E5出口「西九文化區」往左行，沿著「西九龍海濱長廊」指示牌前行，再過行人天橋，步行約10分鐘便到達。
2）乘搭215X/261B/281A/215P號巴士到「柯士甸道西」下車，步行5分鐘到「西九文化區」。
3）乘搭8/11/280X/203E號巴士到「雅翔道」下車，步行10分鐘到「西九文化區」。
4）乘搭經過西區海底隧道的過海巴士，於「西區收費廣場巴士站」下車，再步行5分鐘到「西九文化區」。

4.觀塘海濱公園

觀塘海濱公園位於觀塘繞道天橋底，面積雖然不大，但約1000米長的海濱休憩空間，很多市民都會練習跑步，亦可以看到對面的啟德郵輪碼頭。

交通：
1）於觀塘港鐵站B2出口，步行約15分鐘。
2）於牛頭角港鐵站B5出口，步行約10分鐘。

5.樂富配水庫公園

樂富配水庫公園是一個比較少人去的公園之一，因為需要步行約20分鐘上山，全程長一公里。但是環境優美，野餐的時候可以遙望著獅子山。

交通：
由樂富港鐵站A出口，步行十分鐘至聯合道富安街，再往山上方向行走約20分鐘

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【本文獲「KKday」授權轉載。】

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