沙田好去處｜5大拍拖好去處推介 粉色咖啡店/爐端燒/獅子亭夜景

打卡和親子玩樂設施齊備的沙田真是一個很完善的社區，要山有山；要水有水！但原來連情侶放假的地方都統統有！



今次小編為大家介紹5個沙田拍拖好去處，無論慶祝紀念日、抑或只是跟另一半慢慢享受時光，都有不同選擇～

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1. 粉紅格調Cafe Library咖啡室

沙田新開的Cafe Library是區內人氣極高的Cafe, 店內充滿少女心的粉紅色裝潢更是一大賣點，男朋友們要帶你的另一半去食tea打卡！

內在環境更有大量藝術掛畫，藝術感滿滿！店內有一張雲朵椅可以讓大家拍照，你們準備好未！有特色食物如蘋果木煙燻烤麥芽糖叉燒和伯爵茶焦糖布丁窩夫配雪糕及棉花糖！

地方詳情：

👉 地點：沙田沙田正街18號新城市廣場1期7樓703A號舖

👉 營業時間：11:00-22:00

👉 交通：港鐵沙田站 A3 出口



2. 沙田凱悅酒店下午茶

想讓女朋友當一天「港女」嘆嘆下午茶享受休閒時光，沙田凱悅酒店下午茶都可以滿足你的願望！高雅的三層架上放置各式各樣的美食；賓客可淺嘗各式精緻鹹甜點，如傳統英式鬆餅及自家製糕餅，一面輕呷著香濃意大利咖啡或中西香茗。精美的點心很吸引！

地方詳情：

👉 地點：新界沙田澤祥街 18 號，香港沙田凱悅酒店大堂層

👉 下午茶供應時間：星期一至五，下午3時至下午5時（公眾假期除外）



3. 日式爐端燒居酒屋 幸・匠燒

除下午茶之外，情侶更可以到爐端燒居酒屋「幸・匠燒」品嚐主廚以職人匠心呈獻的日本著名華味鳥、福岡野菜卷、傳統烤煮海鮮等饗饌火之料理。尖沙咀海港城店伴以飽覽維港的璀燦美景；沙田新城市廣場店更提供限定水產及廚師發辦餐單，讓饕客一拼嚐盡東洋顯赫堂煌饌餚饗宴，細味場內豪華日式料理之最。

幸匠燒的招牌之一「福岡豚肉草莓燒」揉合酸香甜美的草莓和滋香汁瀉的豚肉於一體，滿足好肉饕客的同時添上一陣嶄新嚐味享受！幸匠燒嚐味琳瑯滿目的串燒美饌，伴以由主廚親自挑選的美酒，除了招牌佐饌的iichiko燒酎，更可各款醉人雞美酒選擇，滋味昇華！

地點詳情：

👉 地點：沙田沙田正街 18 號新城市廣場 1 期 6 樓 632 號舖 / 尖沙咀廣東道 3-27 號海港城海運大廈 4 樓 OTE402 號舖

👉 營業時間：12:00-22:00 (有可能因政府政策而有所變動)



沙田好去處仲有邊啲？看看你認識的地方有沒上榜！👇👇👇

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4. 沙田凱悅酒店住宿

享受完美食下午茶，又想不到可以到那裹休息，情侶們可選擇到沙田凱悅酒店住一晚，感覺休閒時光。沙田凱悅酒店（Hyatt Regency Sha Tin）以山水為伴，備有各式度假設施，交通便捷，是區內的度假首選。位處大學港鐵站旁，酒店鄰近區內首屈一指的餐飲、娛樂及戶外運動熱點。下榻香港沙田凱悅酒店的舒適客房，享用其優質設備，探索香港獨特的自然美景，或商務旅行皆宜。

地點詳情：

👉 地點：沙田澤祥街 18 號



5. 獅子亭

除了享受美食同住酒店渡假，小編亦介紹一個郊外地方讓情侶們吸收一下新鮮的空氣，感受大自然環境的美好。「沙田十景」之一的沙田獅子亭位於火炭半山，是一個景觀和位置很好的觀景地點。獅子亭既可以讓大家在居高臨下的狀態俯瞰全個沙田景點；至夜晚更可以欣賞絕美的夜景，相當浪漫！

交通方便，從沙田火車站外搭乘69K小巴到總站，下車後步行一分鐘到達沙田獅子亭。

地點詳情：

👉 地點：火炭穗禾路盡頭觀景台

👉 交通：沙田火車站外搭乘69K小巴到總站，下車後步行一分鐘



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