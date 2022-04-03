泰國疫情遊客大減反現新商機　曼谷四面佛直播代客拜拜還願

Omicron攪局，泰國疫情再度升溫，觀光業受重創，尤其深受遊客喜愛的曼谷四面佛，疫情下等不到遊客，卻意外出現直播代客還願、拜拜另類新商機。而附近知名的換匯店也賣起輕食、飲料，複合式經營挽救業績。



新冠肺炎疫情肆虐，原本深受遊客喜愛的曼谷四面佛商圈冷清許多，其中華人遊客必去的四面佛，更是經歷多次關閉，儘管重新開放，祈福信眾也不如過往盛況，但卻可以看見多了許多直播主手持手機線上代客還願、參拜。

觀光業遭受重創，為了求生存也衍生出另類商機，原本以導遊維生，等不到遊客只好紛紛轉做線上代客祈福、代客還願，透過手機直播給無法親自到曼谷四面佛的遊客。

除此之外，同樣位於四面佛商圈的知名匯率兌換店，也做起了複合式經營的改變。疫情下少了遊客換匯，至少還能有餐飲業務收入，也期待未來旅遊業回溫，提供觀光客換匯服務的同時，還能享用美食。

疫情不僅是一場經濟「浩劫」，也是一次行業變動的機會。遭受泰國疫情衝擊的同時，對一些行業而言，或許正在迎來新的發展機會，畢竟「寒冬過後終將迎來明媚的春天」。

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【本文獲「VISION THAI 看見泰國」授權轉載。】