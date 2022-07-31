泰國猛鬼地標｜曼谷廢棄大樓成危險打卡熱點　風景一絕傳曾為墓地

地標是我們作為標記的一種方式，也是許多旅遊景點之一，例如：吉隆坡雙子星塔、巴黎鐵塔、台北101等等，這些都是著名的地標。雖然如此，在泰國卻有著一座最猛的地標，至今仍然是空置著，但是許多探險者喜歡爬上去以便可以眺望景色。



90年代的泰國經濟起飛，大量的高樓大廈陸續建起來，其中就包括這棟著名的猛鬼樓——沙吞獨特大樓（Sathorn Unique Tower）。沙吞獨特大樓的設計是一棟47層，一共可容納600戶的豪華公寓。這一棟大樓在1990年開始動工，由著名的建築師和房地產開發商郎珊·塔蘇萬設計。

但是在1993年就發生了一件非常轟動的謀殺案，朗珊因為被懷疑密謀殺害最高法院院長而被捕，歷經了15年的審判。雖然這宗謀殺還未發生，但是朗珊卻在2008年被判有罪，上訴多次後，在2010年才改判無罪釋放。由於郎珊涉案，導致郎珊無法繼續以財力支持大樓項目的發展，沙吞獨特大樓就這樣被擱置。

點圖看看被廢棄的猛鬼沙吞獨特大樓▼▼▼

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1997年，亞洲金融風暴的引爆點就在泰國，因此也被稱為「冬蔭功危機」。沒有了資金，所有的建築項目也被迫暫停。這棟價值數億元的沙吞獨特大樓，當時以數千萬的賤價賣出。雖然成功賣出，但是新的發展商卻沒有能力繼續修建，拆除又需要一筆巨款，所以這棟大樓就這樣被廢棄在曼谷。

據說，這幅地在大樓還未開工之前是墓地，加上大樓被廢棄後，有外籍遊客在這裡夜遊探險時，在大樓內上吊自殺，7天後才被其他探險的遊客發現，所以之後這裡也有鬼樓之稱。也因為這宗自殺事件，管理單位決定要將這棟大樓永久關閉。在大樓關閉前，曾經有探險者說在這裡看到鬼魂，甚至有女鬼吸食陽氣的事件發生。探險者喜歡來這裡的另一個原因是辛苦登頂後，可以欣賞到曼谷美麗的風景，尤其是在日落時分。

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泰國鬼片《屍約》（The Promise）的導演看中了這一座大樓的場景，但因為大樓已經被關閉，所以經過多次的商談，花了一年半的時間才最終得到管理單位點頭。但是卻有著一定的禁忌，例如不可以有人單獨留在此處，主要是因為這棟樓沒有電，就算是白天這裡也像晚上一樣黑暗並且陰森。所以這部電影的拍攝一點都不容易，因為劇組人員和演員們都必須步行上47樓進行拍攝，加上一堆攝影器材要扛上去，每個人上到去可說是氣喘吁吁的。

過去，荷里活大片《超人：鋼鐵英雄》（Man of Steel）就曾想要在此進行拍攝，也都被拒絕，很可能是因為管理單位認為外國人可能比較不信邪，應該難以遵守有關的禁忌，所以拒絕了他們。

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這棟大樓被廢棄實在是太可惜了，雖然從頂樓看出去的景色太美，拍照打卡的確是好地方，但這裡實在是很危險，因為大樓內的樓梯年久失修，一不小心掉下去真的不是開玩笑的。去到曼谷就遠遠觀望打卡就好了哦！

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