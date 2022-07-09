世界八大鬼斧神功景點　地獄之門燒足50年　這裡曾是Windows桌布

世界上有許多奇險又神祕的景點，有些是充滿歷史，由先人打造留存至今的遺跡、有些則是經過大自然的鬼斧神工打造而成。



今天小編就要來介紹八個世界神祕景點，你去過嗎？會想去嗎？趕快跟著小編看下去吧！

點圖看看各地奇異的古代遺跡和大自然秘景↓↓↓

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埃及金字塔

首先是大家都不陌生的埃及金字塔，它是世界上目前唯一存留的古代世界七大奇蹟（其餘六大奇蹟都毀於天災人禍）。多數說法都指出埃及金字塔是古埃及法老王的陵寢，平常埃及金字塔都只能在書裡、影片裡見到，其實最高的金字塔高達146公尺，實際上約有37樓這麼高！十分氣派且壯觀。

位置：非洲東北部埃及吉薩

英國巨石陣

英國巨石陣是英國十分熱門的景點，同時也是一個神祕的史前遺跡，神秘在哪呢？許多學者研究指出英國巨石陣是來自4500年前的一座史前廟，這些巨石不是隨便亂擺的，據說是依循著太陽移動的軌跡所建成，隱藏著極為神秘的天文密碼，建造目的至今仍是一個謎團！這些重達幾十噸、最高有八公尺高的「巨」石，是如何被運到這空曠的平原？又是如何在空曠的平原屹立不搖幾千年呢？很神祕吧！

小編偷偷說：從照片看感覺不過是幾顆石頭，親臨現場它可是非常高大！有八公尺高，超神祕的啦！

位置：英格蘭威爾特郡埃姆斯伯里

土庫曼地獄之門

土庫曼是中亞西南部的一個國家，有約百分之八十的國土都是沙漠！這裡的石油及天然氣資源相當豐富，而這個地獄之門，原是天然氣田，不過由於地面塌陷成了天然氣坑，這個坑的直徑寬度約70公尺，深度有30公尺深，為了避免裡面的天然氣及有毒氣體溢出，於是點燃裡頭的天然氣，這一燒就燒了50年之久！（至今還在燒喔！）也因此這個壯觀的現象，就此成了景點。

小編小提醒：這個景點前往不易，若是真的前往也要注意自身安全喔！

位置：中亞西南部土庫曼達瓦札

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坦桑尼亞納特龍湖

納特龍湖是坦尚尼亞北部的一座鹹水湖，位於東非大裂谷與肯亞邊界，湖水含有豐富且高濃度的礦物質，加上東非大裂谷飄過來的火山灰，就形成了強鹼性的鹹水湖了！這裡也被稱為非洲最詭異的地方，因為一碰到這湖水就會被鈣化，變成乾屍，有人間冥湖之稱，非常驚悚！說什麼小編我都不敢靠近。

位置：東非坦桑尼亞北部

挪威謝拉格柏頓石（挪威奇蹟石）

挪威謝拉格柏頓石，有奇蹟石的稱號，又被稱作世界上最難征服的石頭之一，完全來自大自然的鬼斧神工！光看照片就足以讓人起雞皮疙瘩了！這顆生存在兩座山夾縫中的巨石，底下可是萬丈深淵（海拔約1000公尺）。其實不僅要上這顆石頭需要極大的勇氣，要抵達這顆石頭也非常不容易，沿途路途陡峭不好走，若是有計劃前往奇蹟石，可能需要安排一整天的時間才足夠喔（還需要穿上好走的登山鞋、加上足夠的體力）！

位置：北歐挪威西南部

華山長空棧道

華山為中國五嶽之「西嶽」，分為東、南、西、北、中峰，要爬華山，拜纜車所賜，可以先抵達半山腰再開始爬（還是需要一點體力喔！），而今天要說的長空棧道，位於南峰的東側，挑戰長空棧道，等於行走在海拔2000公尺高的「垂直」懸崖峭壁上，雖然身上綁有安全繩索，但小編連搭纜車上山都被像山水畫般奇險的山谷嚇到不行了。說什麼都不踏上去！

小編偷偷說：這裡真的很美，除了爬完五個峰，有勇氣的話，一定要走走看長空棧道！

位置：中國陝西

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貝里斯大藍洞

貝里斯（又稱伯利茲）是中美洲東海岸的一個國家，而這個大藍洞就位於貝里斯外海，是全世界最大的水下洞穴，直徑約300公尺，有「海洋之瞳」之稱。而這個大藍洞與前面提及一觸碰就會變乾屍的納特龍湖不同，是可以下去潛水的潛水聖地喔！

位置：中美洲東海岸貝里斯外海

美國羚羊峽谷

你們會不會覺得羚羊谷很熟悉呢？它其實是Windows很經典的一張桌布喔！小編一直以為是一幅畫，原來真的有這麼夢幻的地方！羚羊峽谷是狹縫型峽谷，分為上羚羊谷與下羚羊谷，而羚羊谷的產生，是由突發性的洪水、風的侵蝕長期累積形成，絕對是名符其實大自然的鬼斧神工，很值得存入夢想旅遊清單啊！

位置：美國亞利桑那州北部

原來世界每個角落都有許多不同的神秘景點，雖然並每個地方都能輕易抵達，但看著圖片也能感受它的神秘與震撼，看完這八個神祕的地方，真的不得不讚嘆大自然的鬼斧神工啊！

【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文︰八大不可思議！探索世界神祕景點】