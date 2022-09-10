賣凍飲日賺1萬？台灣夜市攤檔收入大公開　網友：開雙B但肝會壞掉

夜市是台灣的特色文化之一，有得吃又有得玩，深受民眾喜愛。但你知道嗎？夜市其實沒有想像中好賺！一名曾在夜市擺攤的網友分享工作秘辛，以及一個晚上最多能賺多少的真相。



一位網友在社群平台Dcard發文分享，自己從小就在夜市跟著父母一起擺，高中時也有到別的攤子上打工，所以對於收入方面都蠻了解，「最近看到愛莉莎莎公開YouTuber收入，所以也想來稍微公開夜市攤販的收入」。

她表示，夜市分為大、小攤兩種類「小攤就是客人買後邊走邊吃的這種，例如地瓜球、糖葫蘆、飲料、排骨酥；大攤則是可以坐下來吃的，臭豆腐、蚵仔煎、牛排、藥燉排骨等」。

再來是租金的部分，她解釋，每個夜市收租金的時間不同，大部分是半年收一次，或一年收一次，大夜市的攤位甚至可以用買的，可能破百萬（台幣，下同），而租用價格則是按格計算，每格一、兩萬左右，但各個地方都不同。此外，有擺攤的晚上才會收電費跟清潔費，她指出「這兩個費用其實不貴，電費是算燈泡數，清潔費算格數，小攤差不多落在200元左右，大攤的可能破千」。

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最後來到收入，她表示，夜市小攤賣吃的生意如果不差，一晚大約淨賺3000至5000元；大攤賣吃的生意如果不差，一晚至少可以淨賺15000元，若是新開幕的夜市，連小攤都有可能淨賺破萬。

夜市看似好賺，但缺點也不少，她認為，在夜市擺攤的收入不穩定，而且有日夜顛倒、備料、看天氣吃飯等問題，「我認識的大攤老闆很多都開雙B（擁有寶馬或平治），但他們一天都睡不到4個小時，如果只是兼職的還好，但當正職的話，真的很累、肝會壞掉」。

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貼文曝光後，許多網友紛紛回應「夜市好賺歸好賺，但是要看地點，我親戚曾經去夜市賣水果汁，然後因為生意太好，原本旁邊兩家賣飲料的攤販就不爽跑去跟管夜市的人投訴」、「大家說賣雞排很賺是真的嗎？難得看到夜市有人公開收入」、「我之前在台北一個觀光夜市上班賣飲料，夏天生意好的話一天可以到3萬」。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：夜市擺攤一晚可以賺多少？過來人公開每日平均收入，網友嘆「肝會壞掉」】