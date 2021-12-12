鹽酥雞食譜｜台灣經典夜市小食金黃酥脆　簡單6步炸好鮮嫩多汁

孩子們許願想吃鹽酥雞，媽媽使命必達。Cindy分享用最簡單的方式，不用出門也可以輕鬆自製無敵好吃的鹽酥雞！



雞胸切小塊利用簡單的醃漬，鹽酥雞的經典香氣一定少不了要加這一味——香純五香粉，但千萬不能加太多味道就會太重哦！

在以半煎炸的方式，不需使用過多的油就可以完成，半煎炸好的鹽酥雞香氣四溢、鮮嫩多汁，雞胸肉完全不乾柴。最後以九層塔及蒜末搭配，完美的鹽酥雞讓孩子們一口接一口，完全停不下來呀！（媽媽在廚房吶喊留一些給我呀！） 轉眼竟然只剩空盤，又是一個秒殺的節奏！

想吃金黃酥脆的鹽酥雞嗎？趕快跟著Cindy試試看吧！

▼超級簡易版鹽酥雞食譜（按圖👇👇👇）

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材料：

- 雞胸 2盒（2大片）

- 番薯粉 適量

- 胡椒粉 適量

- 黑胡椒 適量

- 九層塔 適量

- 蒜頭 4~5瓣（切成蒜末備用）



醃料：

- 豉油 3大匙

- 蒜頭 4～5瓣（切成蒜片備用）

- 胡椒粉 適量

- 砂糖 1大匙

- 香純五香粉 1小匙



做法：

1. 雞胸洗淨後用餐巾紙擦乾，切成小塊備用。

2. 加入所有醃料（蒜片、豉油3大匙、適量胡椒粉、砂糖1大匙及五香粉1小匙）拌均，醃漬15~20分鐘。

3. 準備一個盤子放上適量番薯粉，將醃漬好的雞胸肉塊，裹上一層番薯粉並靜置1~2分鐘，待返潮後即可下鍋。

4. 起一熱鍋多加一些油（比平常炒菜多一些即可）中火，待油溫熱時放入醃漬好的雞肉，以半煎炸方式，兩面都煎至金黃色（約3分鐘），即可起鍋瀝油。

5. 再次將油鍋加熱升溫，將所有炸好的雞塊一次入鍋回炸1分鐘煎至深金黃色即可撈起。

6. 最後加入九層塔及蒜末過油炸一下，撈起放在鹽酥雞上面，可依喜好再撒上適量胡椒粉及黑胡椒粉哦！

小叮嚀：

1. 油溫是否足夠可以用木製筷子下油鍋測試，若筷子週圍起泡泡就代表油溫足夠了！

2. 下雞肉煎炸時要一塊一塊分別入鍋，才不會黏成一團。

3. 最後若沒有加九層塔及蒜末也沒關係哦！Cindy覺得一樣好吃！



超級美味的料理分享給大家，希望大家都能成功完成好吃的鹽酥雞哦！

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