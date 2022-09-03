坪洲一日遊｜蝦多士是必吃美食？打卡必去牛皮廠藝術文化村

都市人每天忙碌的生活已經讓人喘不過氣，放假不知道可以到哪裏放鬆，小編為大家介紹一個別具休閒氣息，滿滿藝術風格的坪洲！



坪洲作為香港其中一個離島地區，有多個景點，包括牛皮廠藝術文化村、歷史悠久的手繪瓷器工廠——超記瓷器工廠和坪洲東灣海灘等～讓你可以在假期好好喘息。

假日想到離島逛逛？來看看坪洲這些必到景點和美食！👇👇👇

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坪洲交通

在介紹坪洲這個地方之先，要跟大家說前往坪洲的交通方法。最為人所知的就是坐船了，但到底坪洲船程幾耐？

遊客可在中環碼頭6號碼頭的左邊搭乘前往坪洲的船。要注意的是，大家不要走錯到右邊碼頭啊，因為是前往梅窩的！坪洲渡輪亦分為快船和慢船兩種，快船船程不用30分鐘便到達；而慢船則40分鐘到達。大家在安排行程時都要留意啊！

坪洲好去處（景點）

1. 坪洲牛皮廠秘密花園

坪洲「秘密花園」前身是一家牛皮廠，於1975年倒閉，由於牛皮極具歷史意義和價值，在2010年評為三級歷史建築物。而坪洲其中一位居民Sherry因為不忍心牛皮廠被丟空，所以自己花了三百萬翻新廠房，將古蹟活化成「秘密花園」藝術空間，給予坪洲牛皮廠重生的機會。另一方面都令這個地方增添不少色彩！

地點詳情：

地址：坪洲永安街21號



2. 超記瓷器

坪洲超記瓷器店以店主親手繪製瓷器聞名。七十年代，林漢超和太太在坪洲創立了「超記瓷器」，主要做瓷器加工。因為坪洲過去是一個工業島，有很多工廠，匠人會繪製圖案印在陶瓷器皿，再入爐燒製定型。隨著工廠北移，而且某些工廠都紛紛倒閉，「超記」就成為了僅存的瓷器廠。

超記瓷器還會定期舉行工作坊教授製作手繪瓷器的技巧，大家有興趣就要留意超記瓷器官方專頁了！

地點詳情:

地址：坪洲永興街7號地下

開放時間：12:00-18:00(星期一至日)



3. 坪洲東灣海灘

坪洲東灣海灘是坪洲最大的泳灘，在坪洲碼頭過去不用5分鐘就到達。坪洲亦有另一個海灘，叫「大利島沙灘」。

4. 永安街

位於坪洲的永安街亦是上面提及過「秘密花園」的入口點，在永安街之中，可以找到各式各樣的店鋪，例如「好望角」藝術空間、咖啡店和「Chill Chill Country坪洲青年集氣地」等，別具藝術風息～

「好望角」藝術空間是店主Helen於2019年創立的店舖，店舖每一個角落，擺設都是由她親手造出來，很有意義。當中很多擺設都是從廢物演變而成，有舊牀頭板，紙皮，廢木，壞家具等。

「Chill Chill Country坪洲青年集氣地」就是集咖啡店和雜貨店一身的空間，除了有咖啡之外，店舖還會售賣坪洲居民製作的藝術品，例如明信片，火柴盒，鼠尾草香薰等。

坪洲美食

坪洲雖然不大，但都有不少餐廳值得一試，KKday綜合了3間各具特色的坪洲餐廳讓大家選擇，不論是傳統冰室或文青Cafe都齊全！

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1. 祺森冰室

祺森冰室是坪洲的老字號舊冰室，而當中最著名的菜式就非「蝦多士」莫屬了！還有港式茶餐廳必備的西多士！特色飲品 – Tiramisu紅豆冰～

地點詳情：

地址：坪洲永安街3號地下B舖

營業時間：08:00-16:00(星期二至五)；08:00-16:30(星期六至日)；休息(星期一)



2. Island Table

Island Table是由身為坪洲原居民的年輕三姊妹所開設的，店內裝潢以淺白色為主，讓人感到清新自在，可以靜靜享受假期。

不同食物如牛油果莎莎多士、坪洲至尊Pizza、肉醬千層意粉和咖啡等飲品都可一試！

地點詳情:

地址：坪洲永興街9C號地舖

營業時間：10:00-17:00(星期三至五)；09:00-17:00(星期六至日)；休息(星期一至二)



3. 德興士多

德興士多的客家茶粿都算是坪洲的必食名物，整間士多都是主要以售賣茶粿和砵仔糕為主，還有傳統少見的發糕。

地點詳情:

地址：坪洲永興街4C地下



坪洲住宿

到離島，大家可以選擇度假屋！下船後坪洲碼頭會有不同的攤檔讓大家選擇度假屋，但出發前都可以於不同網站(如airbnb)預早訂度假屋！

大家看完以上的介紹就快點遊覽每個景點吧！

【本文獲「KKday」授權轉載。】