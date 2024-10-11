初級行山路線｜12大1小時新手行山路線輕鬆簡單登頂！附路線/交通

精選12大初級行山路線、而且新手1小時都能完成的行山路線及交通！又是時候行山，記者精選12大新手行山路線，全部一小時完成，而且有靚景可以打卡，包括西貢赤徑、南朗山、嘉頓山等等，而且新手都可以輕易行到！



（IG@ bowingkwchan授權）

初級行山路線【1】平山

位於九龍灣的平山新手都可以輕鬆行到的市區行山路線！於彩德邨出發，沿後山小徑行20至30分鐘左右就可登上平山，在山頂可飽覽獅子山和飛鵝山的日落美景，更可以遠眺九龍半島，入夜後山下的大廈燈火通明，十分壯觀！

平山新手行山路線

路線：九龍灣站 > 彩榮里 > 平山 > 淘大花園

交通：乘搭港鐵到九龍灣港鐵站B出口或乘搭2X、9、28B巴士到彩福邨下車

全長：2.5公里

需時：1小時



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初級行山路線【2】大尾篤

在大尾篤（又稱大美督）燒烤場附近，就有一條大尾篤家樂徑，全程僅1公里，只約20-30分鐘就可以完成，輕鬆到達景色醉人的觀景台，一眼飽覽船灣淡水湖全景、八仙嶺和大尾篤日落。

大尾篤新手行山路線

路線:大尾篤主壩 > 船灣淡水湖全景 > 八仙嶺全景 > 日落

全長：1公里

需時：20-30分鐘

【交通方法】前往「大美督」巴士總站

九巴路線：75K、275R (275R只於星期日及假日行駛。)

專線小巴路線： 20C、20R



初級行山路線【3】南朗山

南朗山的名字因為海洋公園「森度遊」而有更多人知，但其實不想狂行園區旁的樓梯，還有另一靚景路線，45分鐘就可登頂俯瞰海洋公園及270度欣賞香港仔避風塘的日落。

南朗山新手行山路線

路線：黃竹坑 > 南朗山道 > 南朗山亭 > 南朗山 > 黃竹坑

交通：乘港鐵到黃竹坑站，於B出口起步

全長：約994米

需時：約45分鐘（由登山口起計算）



（文紀喬攝）

初級行山路線【4】紅燈山

其實身在鬧市都可以行山！位於何文田與土瓜灣之間的紅燈山是隱世市區行山好去處，在何文田或土瓜灣起步，15分鐘內就可登頂。雖然路徑比較斜，但勝在需時短。紅燈山亦有大片空曠草坪可以野餐，野餐同時更可以一邊欣賞風景，飽覽九龍、獅子山靚景！

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紅燈山新手行山路線

路線：（土瓜灣出發）樂民新村 --> 長樓梯 --> 靠背壟道遊樂場 --> 馬頭圍配水庫遊樂場 -->何文田上配水庫服務道路 -->紅燈山 -->樂民新村

（何文田出發）華人基督會 -->何文田上配水庫服務道路 -->紅燈山 -->華人基督會

交通：（土瓜灣出發）乘港鐵至土瓜灣港鐵站B出口；（何文田出發）何文田站A2出口

全長：2.5公里

時間：1小時



初級行山路線【5】西貢赤徑

位於西貢東的赤徑行山路線，是多條行山路線的必經之地，赤徑行山路線因為景色優美加上簡單易行，成為不少人的郊遊好去處，就連發哥周潤發都會去赤徑行山！

西貢赤徑新手行山路線

路線：北潭凹 --> 赤徑渡頭 --> 赤徑泥灘 --> 赤徑營地 --> 北潭凹

交通：於西貢乘搭7號小巴、94、96R巴士到北潭凹站下車；於北潭凹乘搭7號小巴、94、96R巴士回西貢

全長：約3.5公里

時間：約45分鐘（不計原路折返回程）



初級行山路線【6】橋咀島

西貢離島橋咀洲因連島沙洲而著名，在橋咀洲與橋頭島之間有一條天然形成的沙石堤，橋咀島地質步道更隱藏「菠蘿包」石。新手1小時左右就能完成橋咀郊野公園去半月灣的行山路線。半月灣因水清沙幼、景色優美而聞名，整個沙灘呈現半月的形狀，不但水質長期被評為一級，更可飽覽西貢無敵海景。因此吸引不少人特地前往。

西貢橋咀島新手行山路線

西貢橋咀島行山路線：坑口 > 西貢市中心 > 西貢新公眾碼頭 > 橋咀島 > 連島沙洲 > 廈門灣（半月灣） > 西貢市中心

橋咀島行山路程：約2公里

橋咀島行山需時：1小時30分鐘左右



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初級行山路線【7】格仔山

格仔山最出名的就是山上的紅白格仔圖案，以前格仔用作指引飛機降落啟德機場，後來因啟德機場關閉一度油上灰色，近日有人發現格仔山重新油上紅白格仔圖案。格仔山輕鬆易行，只需半小時便可以到達山頂，在山頂可遠眺九龍仔。

格仔山新手行山路線

路線：樂富 --> 樂富公園 --> 格仔山 --> 樂富配水庫休憩花園 --> 樂富

交通：乘搭7、75X、85、85A、85B巴士到樂富富強苑巴士站下車

全長：3公里

時間：1小時



初級行山路線【8】嘉頓山

位於深水埗的嘉頓山是最熱門的市區行山山徑，嘉頓山山頂上的日落和夜景打卡超靚！如果大家怕在深水埗區人多擠迫，想避開人潮，在美荷樓行15分鐘就可以登頂，有興趣不妨上去呼吸新鮮空氣！

嘉頓山新手行山路線

路線：深水埗港鐵站 --> 美荷樓 --> 嘉頓山

交通：由深水埗港鐵站D2出口，沿欽洲街行

時間：1小時



初級行山路線【9】小夏威夷徑

位於將軍澳的小夏威夷徑鄰近寶琳市區，在港鐵站行10分鐘左右便到達起點，是十分方便的市區行山路線。沿途以平路為主，途經澳頭、科技大學、鷓鴣山、井欄樹及翠林邨一帶，更可以見到充滿大自然氣息的石澗、溪流及瀑布等，路線不算複雜，算得上是新手行山的好選擇。不過記者都要提醒大家不要為打卡而走近溪流及瀑布啊！

小夏威夷徑新手行山路線

路線：將軍澳新都城 --> 井欄樹 --> 石澗 --> 瀑布 --> 將軍澳市中心

交通：由將軍澳新都城二期出發/乘巴士91、91M、92、96R等於井欄樹站下車出發

全長：約2.8公里

時間：約1小時-1.5小時（不計原路折返回程）



初級行山路線【10】大澳虎山

位於大澳西面的虎山新手行山路線，只高77米，在大澳市中心不出半小時就可行到山頂，虎山行山路線簡單易行，沿紅色欄杆的步道行走，整段路線都是石屎路加上小量梯級，因此不少人會去大澳掃街、打卡時會順便行虎山，成為是週末郊遊的好去處。

大澳虎山新手行山路線

路線：大澳市中心 --> 少林寺 --> 虎山 --> 紅欄山徑--> 涼亭 --> 大澳市中心

交通： 於東涌乘坐巴士11號至大澳下車

全長：約3.2公里

時間：1小時（包括回程；不包括影相及休息）



一文睇清大澳虎山新手行山路線、交通詳情！（文紀喬攝）

初級行山路線【11】長索島

欣澳不只是得香港迪士尼樂園和迪欣湖，更有隱世秘景，那就是連接鹿頸村及長索島的連島沙洲，因十足日本小豆島，因此被稱為「港版天使之路」。要到長索島的路線簡單容易又短途，十分適合來一次半日遊。

欣澳站＞鹿頸村＞長索島

起點：欣澳地鐵站A出口＞沿著欣澳海濱長廊一直走（面對海時的左面走）

步行大約30-35分鐘到達鹿頸村

步行大約5分鐘到達鹿頸村與長索島中間的沙洲

終點：沿路折返，步行大約30分鐘回到欣澳海濱長廊



（自由旅生授權）

初級行山路線【12】訊號山

鬧市都有得行山！位於尖沙咀的訊號山花園既方便又多歐式打卡位，有種像去了郊外一樣，最重要的是行10分鐘左右就去到，適合各位又懶又想打卡的大家！

訊號山花園

地址：尖沙咀緬甸臺訊號山花園

訊號塔開放時間：09:00-11:00、16:00-18:00

交通：於尖沙咀港鐵站D2出口步行約5分鐘；於尖東站P3出口步行約5分鐘

