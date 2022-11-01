粉嶺好去處｜暢遊流水響水塘、鶴藪水塘　短程易行又靚景啱親子遊

流水響水塘被綠樹成蔭的河谷環抱，四周是成齡的林地，水塘邊生長了一排排的白千層樹，水塘的顏色碧綠，素有香港天空之鏡的美譽。鶴藪水塘附近有樹木成蔭的植林區、植物品種繁多的山谷，以及多條流入鶴藪水塘的河溪，適合不同種類的動物棲息。附近還有不少有趣或藥用植物，及當地原居民留下的果樹及風水林。



在粉嶺火車站外乘小巴52B在流水響迴旋處下車，然後沿大路往流水響水塘方向走，看見公廁的分支位先右走數步在水塘打卡，及後返回分支往左走。

水塘的風景不俗。之後選擇左方的流水響郊遊徑上走，一直都是爬梯爬梯爬梯。沿路跟著指示牌往鶴藪水塘方向行。好多鋸斷的樹木呀！（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

+ 10

沿路都有清晰指示牌。再向走前數步便看見長樓梯，右轉便到鶴藪水塘。之後便沿大馬路（鶴藪道）返回鶴藪圍乘小巴離開。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

交通詳情 : 小巴52B

*注意鶴藪圍小巴站假日遊人甚多，建議在迴旋處走回鶴藪圍總站排隊乘搭小巴。*

+ 12

【本文獲「雞丁暟遊天下」授權轉載。】