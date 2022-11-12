三門仔行山｜暢遊馬屎洲自然教育徑地質公園　打卡連島沙洲賞靚景

三門仔是一條歷史悠久嘅水上人漁村，及後因興建船灣淡水湖的關係，政府於1960年將村民安置到鹽田仔，並且建立三門仔新村。馬屎洲則位於三門仔的連島沙洲，本為一個獨立的小島，後因水流把沙、礫石等沉積物長年堆積而與鹽田仔連接。



馬屎洲自然教育徑沿途有各式各樣的地理現象和岩石，共有16個景點，可了解連島沙洲同多種岩石嘅形成過程，以及海蝕、風化同褶曲等嘅地質現象；馬屎洲地質公園最為著名的是「赤門景區」，蘊含着紅色沉積岩和灰綠色凝灰岩間隔的地理奇觀，擁有具科學價值的地質層，非常罕有。

乘小巴20K或巴士74K（循環線）在三門仔總站下車，在旁邊的斜路入村。沿大路走看見往「馬屎洲」的標貼上山，之後兩旁都經過墓地，因此不便拍攝，只需按大路走便可看見開揚景觀。沿路都是海景，過了涼亭便差不多到達石灘了。不少人會划獨木舟來玩水。最愛的片石仔活動。睇下邊個小朋友掉到最遠先。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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其後往右走便是馬屎洲自然教育徑和地質公園的入口。剛好看見有棵樹流出樹汁。小朋友沿路邊走邊玩，不知不覺走了很遠。

見到大美督的水壩就是終點了！小插曲：剛好看見艇家招手，開價每位30元大小同價，真係好貴！於是我們開始談判，但艇家堅持不降價，於是我們便打算一齊行回去起點。艇家看見我們不屈服，最後都要打折20蚊一位。哈哈哈~~~（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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